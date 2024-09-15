Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев

02:01 17.09.2024 СПИК: О том, почему это произошло и как можно удовлетворить соответствующий общественный запрос, мы беседуем с политологом Данияром Ашимбаевым



Сауле Исабаева, spik.kz



Общество вправе знать, как те или иные акимы справляются с возложенными на них обязанностями, кто из них может служить примером для остальных, а кто не соответствует занимаемой должности. Для этого жители регионов должны иметь хотя бы объективную сравнительную информацию о том, как их руководители выглядят на фоне других своих коллег. К сожалению, появляющиеся время от времени рейтинги акимов от разного рода аналитических центров в значительной степени дискредитировали себя и не внушают доверия. О том, почему это произошло и как можно удовлетворить соответствующий общественный запрос, мы беседуем с политологом Данияром Ашимбаевым.



- Данияр Рахманович, почему в нашей стране так плохо обстоит с этим видом рейтингов?



- В целом составление рейтингов эффективности акимов на основе социологических опросов – достаточно дорогое удовольствие, ведь нужно провести анализ и опросы примерно с одинаковой выборкой во всех 20 регионах страны. Поэтому частные аналитические структуры за это дело берутся редко. Проводит ли такое ранжирование государство? У Администрации президента есть свой рейтинг акимов, но он носит закрытый характер, хотя пару раз утекал в свободный доступ. К тому же этот рейтинг предназначен для решения внутренних вопросов, большую часть которых сейчас АП передает в правительство.



Я давно занимаюсь анализом деятельности акимов, но только от ОФ ЦСПИ "Стратегия" получал предложения принять участие в экспертных опросах на тему оценки их эффективности. Ни от каких других исследовательских центров анкеты мне не поступали. Вообще, складывается ощущение, что многие рейтинги акимов их авторы рисуют сами, то есть без привлечения специалистов. Пожалуй, единственная организация, которая сегодня занимается этим компетентно и на регулярной основе, – упомянутая "Стратегия". Правда, и она в последнее время стала делать их реже.



- Почему?



- Эксперты, участвующие в составлении рейтингов, ориентируются на то, как акимы представлены в информационном поле. Однако сейчас эта работа ведется абы как. Понятно, что в эпицентре внимания всегда будут главы крупных мегаполисов – сейчас это Женис Касымбек и Ерболат Досаев. С другой стороны, есть акимы, которых вообще не видно и не слышно. Может, они и появляются в каких-то региональных изданиях, но центральные СМИ словно игнорируют их.



Я уже не говорю о сайтах акиматов, которые должны служить главным источником информации. По роду своей деятельности мне приходится просматривать их чуть ли не ежедневно, но только у единиц лента событий насыщенная, у остальных – довольно скудная, а некоторые и вовсе ограничиваются одной-двумя новостями в месяц. Порой даже сложно найти сведения о выборах сельских акимов - ни на сайтах акиматов, ни на страницах территориальных избирательных комиссий.



Какие-то акиматы предоставляют полный объем информации о своей деятельности, распространяя по 5-6 релизов в день, а от каких-то вообще невозможно добиться необходимых данных. К примеру, во время паводков в Атырауской области тамошний акимат не давал на своем официальном сайте никакой информации. И когда я написал об этом, мне сказали, что она есть на сайте оперативного штаба, ссылки на который надо искать самому. Или взять кадровые назначения: где-то публикуют полную биографию человека, где-то только ФИО, а где-то – вообще ноль, и мы узнаем о смене руководителя какого-то управления чисто случайно. Даже если информации много (проводятся фестивали и соревнования, запускаются новые цеха, собран высокий урожай и т.д.), самих акимов там нет, а значит, нет возможности дать адекватную оценку их деловым качествам.



Все это результат того, что у нас до сих пор не разработан единый стандарт проведения информполитики для региональных органов управления, соответственно отсутствует цельная картина их деятельности. Поэтому экспертам приходится ориентироваться на некое общее представление об акимах: где-то что-то услышали или лично с ними знакомы, помнят их по прежним местам работы… Особенно это заметно при проведении общереспубликанских опросов, когда выясняется, что эксперты на местах хорошо знают своих акимов, но абсолютно не в курсе деятельности глав других регионов.



И потом, среди акимов сейчас довольно много новых людей, которые еще не успели повысить степень своей узнаваемости, из-за чего рискуют получить от экспертов низкие оценки. Впрочем, от последних не застрахованы даже акимы-ветераны. Вспоминается случай, когда достаточно сильный руководитель одного из регионов занял низкое место в рейтинге по той причине, что местное население не приняло его, хотя раньше о нем везде отзывались восторженно. Недооценка часто грозит и очень строгим акимам, которые всех заставляют работать, устраивают частые совещания, "разборы полетов", кого-то отрывают от "кормушки", с кого-то жестко требуют. Такие многим не нравятся, поэтому в медийное поле вбрасываются массовые жалобы – со всеми вытекающими из этого последствиями.



Плюс репутацию акимов в глазах экспертов и населения может подпортить критика, которой они время от времени подвергаются за состояние дел в той или иной сфере. Хотя, по-хорошему, надо разделять, где компетенция региональных властей, а где компетенция центра.



- Получается, что на рейтингах акимов могут негативно отразиться провалы даже в тех сферах, которые не входят в зону их ответственности? Тогда о какой объективности может идти речь?



- Давайте посмотрим на самые простые рейтинги, касающиеся социально-экономического развития регионов. Как правило, в их основе лежат такие показатели, как экономический рост, уровень инфляции, собираемость налогов, инвестиционная привлекательность, безработица, преступность, положение дел в школьном и высшем образовании, межэтнические отношения и т.д. Между тем, эти сферы по большей части находятся в ведении центральных органов или под совместным с ними контролем.



Допустим, борьбой с преступностью занимаются МВД, КНБ, прокуратура, финмониторинг. Пожарная безопасность, промышленная безопасность – это компетенция МЧС. Даже для привлечения крупных инвесторов полномочий акимов бывает недостаточно, поэтому подключается центр. Разумеется, главы регионов проводят совещания по соответствующим вопросам, но полностью взять на себя их координацию не могут. Тут еще имеет значение "вес" акима: один способен благодаря своей харизме и опыту подчинить себе де-факто все эти сферы, а другой только набирается опыта и не знает, с какой вообще стороны к ним подступиться.



Считается, что для оценки экономического роста регионов достаточно статистических данных, но ведь на них тоже не всегда можно опереться. Возьмем, к примеру, те области, где базовыми являются нефтяные предприятия, которые сейчас в рамках соглашения ОПЕК+ идут на сокращение добычи нефти с целью поддержания цен на рынке. И хотя это вынужденная мера, статистика отражает ее как падение производства. Такое же решение "Казатомпром" недавно принял по урану, но один из акиматов высказал в адрес национальной компании свое недовольство – мол, из-за сокращения добычи в регионе снизились зарплаты.



Весьма показательный пример – паводки. В законах нигде не прописано, что борьба с ними входит в компетенцию акимов, поэтому неправильно винить в случившемся только их. Более того, как выяснилось, ни один госорган не нес тогда за это прямой ответственности – ни МЧС, ни Министерство водных ресурсов. Раньше на уровне правительства создавалась противопаводковая МВК, но в этом году ее не было. В итоге получилось то, что получилось. Между тем, реки могут протекать через территории нескольких областей, а значит, для борьбы с паводками нужна совместная межрегиональная и межведомственная работа.



То же самое касается инфляции. Акимы не всегда могут заставить местных предпринимателей "держать цены", но правительство продолжает ругать их за это. Хотя, напомню, "спекуляция" у нас давно декриминализирована и считается нормальным видом экономической деятельности. И если цены растут, то во многом потому, что такую ситуацию создает само правительство, а не акимы и спекулянты.



Речь, конечно, не идет о том, чтобы не использовать социально-экономические показатели при оценке работы акимов, просто надо учитывать специфику и в каждом конкретном случае разбираться отдельно. Если, к примеру, случился неурожай, упали цены на нефть или металлы, снизилось производство, за чем последовали падение доходов и безработица, то это далеко не всегда вина акима.



Вот почему объективных рейтингов добиться очень сложно. Это вам не соревнование за звание "самый красивый аким" или "самый творческий аким".…



- Тем не менее, часто появляются разовые рейтинги, которые носят явно ангажированный характер. Какова их природа?



- Многие из них, очевидно, готовятся по заказу. Например, какому-то акиму перед отставкой нужно выставить себя в лучшем свете, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение. А кого-то сознательно "топят"...



Здесь уместно вспомнить историю Мурата Айтенова, которого сначала назначили заместителем акима Шымкента, а спустя всего месяц, в силу сложившихся обстоятельств, – уже на место самого акима, хотя он туда особо не рвался. Несмотря на молодой возраст, Айтенов в целом, если судить по статистическим данным, работал довольно эффективно. Тем не менее, на протяжении всех трех с половиной лет службы он подвергался массированному информационному буллингу. Однажды я поинтересовался у одного из местных экспертов, за что его так невзлюбили? Тот ответил, что он просто не из их рода (ру) и что "пора уступить место".



Кстати, на одного из предшественников Айтенова тоже лились тонны негативных публикаций. Но причина была в другом – в стремлении акима навести порядок в финансовых схемах. В чем его только не обвиняли – в провалах в строительстве, в транспортных проблемах, в нарушениях при проведении госзакупок – дескать, отбирал тендеры у одних и отдавал другим. Налицо тот самый случай, когда банальные бизнес-конфликты пытаются выставить в политическом свете. Достаточно вспомнить, как полторы сотни нефтяников Жанаозена приехали бастовать аж в столицу, но оказалось, что их начальство просто проиграло тендер и пытается таким образом все переиграть.



Поэтому, когда каких-то акимов ругают, важно понимать, что за этим стоит – действительно слабые результаты или недовольство местных групп их методами работы. И это в принципе четко просматривается по характеру публикаций - сейчас очень много "заказухи", черного пиара и гораздо меньше реального компромата. Бывает и такое, что вполне себе грамотный аким, хороший хозяйственник, профессионал своего дела теряет в рейтингах из-за элементарной боязни публики и камер. Стоит сказать что-то невнятное, как тут же на него обрушивается шквал критики. От этого, кстати, страдают и наши министры, поэтому они стараются избегать разного рода интервью…



Несколько лет назад произошел довольно занятный случай. "Стратегия" подготовила очередной рейтинг акимов, но по техническим причинам на день задержала его публикацию. И за это время президент успел снять с должностей трех глав регионов, которые в том рейтинге были аутсайдерами. Вряд ли это случайное совпадение – скорее всего, они действительно работали плохо, что в рейтингах АП тоже фиксировалось. Но если бы "Стратегия" обнародовала свой вариант немного раньше, то наверняка ее тоже заподозрили бы в некоем сговоре.



Отсюда вывод: если рейтинги акимов готовят авторитетные структуры с участием серьезных экспертов, то вряд ли стоит сомневаться в их объективности – хотя бы потому, что они не станут подделывать оценки своих респондентов. Все остальные рейтинги, увы, доверия не внушают…



Продолжение следует… Источник - Nomad

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