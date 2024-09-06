Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных

02:10 17.09.2024 Политолог Дмитрий Таран о причинах события

Политолог: нападение на американских военных в Измире - это "проба пера"



Антон Бекетов

06.09.2024



2 сентября члены Союза молодежи Турции (TGB) напали на двух американских военных, сошедших на берег в порту Измира, и провели их с мешками на головах по улицам под крики "Янки, убирайтесь домой". 15 нападавших было задержано. О том, почему такое нападение стало возможным в стране-члене НАТО, Pravda.Ru поговорила с военным аналитиком, политологом, Дмитрием Тараном.



Где не любят США



- Турция - член НАТО. Почему именно в этой стране начались нападения на военных США?



- Несмотря на то, что Турция - член НАТО, буквально недавно президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что они будут присматриваться и к БРИКС.



Турция - страна, которая на самом деле является разводящей между двумя важными частями света. Несмотря на то, что во многих странах Европы: в Германии, Чехословакии, Польше, - среди элиты сильны проамериканские настроения, в них же мы наблюдаем и антиамериканские, антибританские настроения. Они сильны по всему миру по одной простой причине: эти белые господа не по праву едят в три рта.



Все же прекрасно понимают, что американцы и англичане - это люди, которые везде чувствуют себя как дома, поэтому местные жители к ним относятся очень агрессивно. Американцы чувствуют себя уверенно даже на Окинаве, хотя инциденты там были сплошь и рядом, потому что японские мужчины их просто на дух не выносят.



Элиты кланяются американцам, а простые граждане сидят себе, точат ножички и ждут момента, когда будет дана команда "фас" и можно будет с ними разбираться совершенно по-другому. Такова сегодняшняя реальность.



- В каких еще странах американцы не чувствуют себя в безопасности?



- Это те страны, где находятся американские военные базы. Прежде всего, Европа, которая по факту является оккупированной англосаксами и по итогам Второй мировой войны, и по итогам 1989-1991 годов.



Это, конечно, малые страны Африки, Индийского океана, расположенные вдоль торговых путей. А мы знаем, что торговые пути - это Средиземное море, Суэцкий канал, Персидский залив, Индийский океан, Тихий океан. И по всей этой дуге находятся военные базы. Там американцы и англичане чувствовать себя безопасно не смогут.



Почему не любят США



- Как вы считаете, люди устали от военного доминирования США, которые навязывают всем свою волю, правила, учат, как жить, или причина в высокомерном поведении американских элит?



- Здесь совокупность причин. Мы с вами все воспитаны на американских фильмах, мы воспитаны на примерах американских управленцев, которые делегируют ответственность управленцам на местах, это происходит по всему миру. США - глобальный жандарм, который себя проявил за последние сто лет таким образом, что возникла определенная усталость, и как только гегемония американцев закончится, может мало не показаться никому. Вспомним, что было, когда американцы уходили из Афганистана. Это просто иллюстрация того, к чему все идет.



Америка и Израиль



- Весь мир с удивлением следит за тем, как администрация Джо Байдена и элита Соединенных Штатов поддерживают Израиль, фактически покрывая его преступления против человечности, несмотря на то, что Международный суд ООН выдвигает против Нетаньяху обвинения. К какому финалу может привести такая политика Вашингтона?



- Это очень напряженная, драматичная ситуация. И давать ей оценки в преддверии выборов американского президента значит подтверждать тот факт, что действительно есть напряжение, непомерное применение силы, жертвы и т. д. У меня возникает чувство, что это делается не в последнюю очередь специально, чтобы создать максимальное напряжение.



Генри Киссинджер в свое время заявил, что Израиль должен закончить свое существование и что должен произойти исход народа на другие территории. Мне кажется, что все эти события - звенья того пути, который предсказал Генри Киссинджер как представитель глобальных элит, которые управляют странами и народами.



Поменяется ли отношение к США после выборов



- В ноябре пройдут выборы президента Соединенных Штатов. Если там сменится глава государства, это как-то поможет поменять отношение мира к США в лучшую сторону или процесс антагонизма необратим?



- Республиканцы больше завязаны на внутренний промышленный капитал, демократы - на глобальный финансовый капитал. В любом случае есть военно-промышленный комплекс, который в эти времена трансформации и глобальных перемен очень неплохо себя чувствует.



Как бы ни прошли выборы, кто бы ни пришел к власти: Дональд Трамп, Камала Харрис или какой-то другой представитель, - эту публичную фигуру в любом случае дергают за веревочки либо финансисты, либо промышленники, либо люди, которые производят Patriot, HIMARS и ATACMS. Напряжение, которое создается по всему миру, кому-то да выгодно.



Поэтому после выборов больших перемен, особенно связанных с тем, что кто-то будет американцам симпатизировать и турецкая молодежь перестанет избивать моряков, сходящих в порту, я не ожидаю. Я думаю, что все будет драматизироваться, потому что с точки зрения управления все эти напряжения создаются для:



- переформатирования мира,

- установления нового валютного мира,

- разделения на валютные зоны,

- для того, чтобы довооружить недовооруженных,

- чтобы в мире произошли те изменения, ради которых глобальные элиты и стараются.



Усилятся ли антиамериканские настроения



- После инцидента с американскими военными полиция Турции задержала 15 человек. Как вы считаете, может ли это спровоцировать новый виток недовольств или даже беспорядков в Измире, в Турции? Люди-то таких активистов поддерживают.



- Надо понять, участвуют ли в этой акции представители турецкой элиты. Если, например, контрразведка допустит беспорядки, значит, где-то там наверху об этом знают. Если полиция сразу все купирует, значит, это была проба пера, проверка слаженности молодых боевиков, которые, оказывается, есть и на территории Турции.



Там происходят очень глубинные процессы, трудно что-либо прогнозировать. Теоретически этот арест может спровоцировать новые беспорядки, вопрос в том, как отреагируют те люди, которые призваны контролировать порядок в курортных городах Турецкой Республики.



- Может ли на курортах Турции начаться агрессия против американских туристов, простых американских граждан? Ведь это достаточно необратимый процесс: вначале идет агрессия против военных, потом она перекидывается на гражданских.



- Это называется "общие антиамериканские настроения", которым уже много десятков лет. Инциденты с американскими туристами всегда были и во Франции, и в Великобритании, и в Хорватии, и в странах Адриатического моря. Делать из этого какое-то особое событие я бы не стал, потому что это общая тенденция: антиамериканские настроения висят в воздухе.



Сейчас, видимо, кому-то было нужно привлечь внимание к этому событию, активизируются процессы смены глобального жандарма, переформатирования территорий, перевода некоторых территорий в другие глобальные образования, типа БРИКС, например. Эрдоган говорил о ЕС - БРИКС.



Если это все суммировать, то каких-то чрезмерных выводов я бы не делал, надо посмотреть и понаблюдать. А антиамериканские настроения - это давняя история, еще с середины XX века.



- Может ли это нападение стать первым сигналом турецкой элиты американской, что пора пересматривать свою военную политику и сворачивать базы?



- К этому все идет. И дело тут не в том, что американцы станут добрее или будут тратить меньше денег.



У них не хватает интеллектуальных, военных и финансовых ресурсов, чтобы размазывать по всему земному шару свою военную машину. Они скукоживаются и сжимаются, как шагреневая кожа, в силу естественных причин.



Именно с этой точки зрения этот инцидент может быть показательным, как спектакль глобальной контрразведки, которая показывает американским элитам, что удерживать спокойствие вокруг американских баз в Черноморском регионе все труднее и труднее. Это может быть аргументом в связи с принятием решения о свертывании военного присутствия США в перспективе. Это вполне может быть работа вдолгую.



- Может настать момент, когда американцы будут вынуждены сидеть на своих базах, боясь выходить на улицу? Будет ли тем самым создаваться обстановка, подталкивающая их к тому, что надо покинуть недружественную среду?



- Отчасти да. Но комфорт американских солдат в этой истории меньше всего кого-то интересует.



Вопрос стоит, а будут ли вообще существовать американские базы, являющиеся символом американской оккупации, на территории тех стран, которые себя оккупированными не считают, либо не хотят считать, либо хотят, например, примкнуть к новому глобальному образованию типа БРИКС. В связи с этим, наверное, американским солдатам будет менее комфортно, особенно когда турецкая молодежь проверяет крепость их носов.



- Станет ли пример турецкой молодежи заразительным для других стран, особенно если зачинщикам драки не дадут сроки, а просто оштрафуют?



- Обычно так оно и бывает, надо смотреть. Я бы не спешил с выводами, но есть признаки того, что это мероприятие произошло не просто так.



Уточнения



Ге́нри А́льфред Ки́ссинджер (англ. Henry Alfred Kissinger; при рождении носил имя Хайнц А́льфред Ки́ссингер, нем. Heinz Alfred Kissinger; 27 мая 1923, Фюрт, Бавария, Веймарская республика - 29 ноября 2023, Кент, Коннектикут, США) - американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник президента США по национальной безопасности (в 1969-1975 годах) и Государственный секретарь США (в 1973-1977 годах). Лауреат Нобелевской премии мира (1973).



Будучи сторонником "реальной политики", Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969-1977 годах. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме. Член Республиканской партии США.



Окина́ва (яп. 沖縄本島 окинава-хонто:, окинав. 沖縄/うちなー утина:) - самый крупный остров японского архипелага Рюкю, расположенный приблизительно посередине между Кюсю и Тайванем. Площадь острова равна 1207 км². Является самым большим островом в префектуре Окинава, Япония. Главный город - Наха (314 358 жителей). Из Нахи ведет шоссе в город Сюри, древнюю резиденцию королей.



Военное присутствие США



С 1972 года на Окинаве располагаются американские войска на 32 военных базах, занимающих суммарно почти 20 % территории острова. Основные военные базы: Футенма, Кадена, Hansen, Torii, Schwab, Фостер, Kinser.



Турецкая молодежная ассоциация (тур. Türkiye Gençlik Birliği, TGB) ― турецкая левая националистическая, кемалистская революционная молодежная организация, тесно связанная с Партией родины. Основанная 19 мая 2006 года, она объединяет в себе 65 студенческих клубов и обществ из более чем 40 турецких университетов.



ТГБ выступает против членства Турции в Европейском Союзе и любого сотрудничества с тем, что он называет "американским империализмом". Объединение организовало массовые акции протеста против правления Партии справедливости и развития. Источник - Правда

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