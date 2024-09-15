В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года

02:35 17.09.2024

Замена мест: цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года

Зачем внедряют эту форму валюты и можно ли будет переводить ее за границу



Любовь Лежнева



Системно значимые кредитные организации к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями (ЦР): открывать и пополнять счета, делать переводы, а также принимать их в своей инфраструктуре. Такое предложения регулятор направил в Минфин. В Банке России "Известиям" рассказали о переговорах с зарубежными партнерами для интеграции с другими аналогичными платформами. Зачем создают ЦР и в каких случаях его будет выгодно использовать, разбирались "Известия".



Легкий доступ



Цифровой рубль - это цифровая форма национальной валюты, которая создана для расширения возможностей платежей и переводов. В настоящий момент проходит пилотирование операций с цифровыми рублями. С 1 сентября 2024 года эксперимент расширили, что позволило увеличить число его участников с 600 до 9 тыс. человек, а также с 22 до 1200 торговых и сервисных предприятий (ТСП).



Самые крупные банки страны к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.



С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами, отметили в Банке России. Эти предложения ЦБ направил в Минфин.



Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, а остальным кредитным организациям - до 1 июля 2027 года. Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для ТСП.



Компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей - с 1 июля 2026 года, все другие - с 1 июля 2027 года. При этом после массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе.



"Все операции с цифровыми рублями для граждан будут проходит бесплатно. Тарифы для компаний установлены Банком России (и они существенно ниже, чем, например, по карточному эквайрингу)", - сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России.



Никаких дополнительных комиссий с компаний банки брать не могут. С тарифами можно ознакомиться на сайте ЦБ.



В пресс-службе регулятора также добавили, что ЦР создается в первую очередь как средство для платежей и переводов. Его главное преимущество - отсутствие комиссий для граждан и низкие тарифы для компаний. В каких ситуациях использовать это платежное средство, и люди, и бизнес будут решать самостоятельно.



Кроме того, цифровой рубль, возможно, получится переводить на зарубежные счета. Однако этот вопрос пока прорабатывается. "Платформа может интегрироваться с другими аналогичными платформами, мы ведем переговоры с партнерами, но тут важно взаимное желание", - сообщили в Банке России.



В начале августа глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет.



Снижение издержек



Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты помимо наличной и безналичной. Его создание можно связать с общим трендом цифровизации экономики России и повышения ее конкурентоспособности, сказал "Известиям" руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.



- Концепция ЦР предполагает открытие цифрового кошелька для граждан и бизнеса на платформе Банка России, доступ к которому будет осуществляться через банковские организации. Следовательно, существенно повышается безопасность платежей и сохранность средств, равно как и снижение трансакционных издержек и времени переводов, поскольку "хранение" (или учет) средств и платежные операции будут осуществляться внутри одной системы, - заметил эксперт.



Операции с цифровым рублем не будут зависеть от лимитов банков, их учетных процедур и сроков осуществления межбанковских расчетов, напомнил Тимур Искандаров. Также появляется больше возможностей по контролю за целевым использованием средств со стороны государства, финансированием бюджетных организаций, оплатой труда в бюджетных организациях и т. д.



- При этом цифровой рубль пока что планируется исключительно как платежное, а не сберегательное средство, соответственно, например, для открытия вклада цифровой рубль нужно будет конвертировать в безналичную форму. Коммерческие банки должны будут обеспечить возможность моментальной конвертации между всеми формами рубля по курсу "1 к 1", - рассказал эксперт.



При подготовке концепции обсуждалась возможность обеспечить возможность офлайн-операций с цифровым рублем, что может быть весьма полезно на территориях с ограниченным покрытием сетью Интернет, однако, как это будет реализовано на практике, пока не ясно.



- Распространение ЦР позитивно скажется на экономике, потому что это помогает упростить и удешевить расчеты. Вместе с тем уже сегодня нужно подумать о том, как обезопасить граждан от новых видов мошенничества, которые могут появиться на фоне распространения этого нового формата валюты, - заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.



По данным соцопросов, более трети россиян (38%) ничего не слышали о внедрении в России цифрового рубля, в то же время 55% в курсе, но не знают всех деталей. 7% респондентов сказали, что "глубоко изучили" цифровой рубль.



В начале августа глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет.



Вместе с тем в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025–2027 годы отмечалось, что выпуск цифрового рубля приведет к более эффективному перераспределению финансовых ресурсов и прибыли внутри банковского сектора. Преимущества получат организации, предлагающие клиентам наиболее выгодные условия по своим продуктам.



"Известия" направили запрос в Минфин, но на момент публикации ответ не был получен.