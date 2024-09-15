Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина

02:48 17.09.2024 Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна?



Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Возвращаются не все. Но те, кто приезжает в пустующие кишлаки, надеются снова возродить их.



Ягнобская долина – одно из труднодоступных, но уникальных мест Таджикистана. Там продолжают жить прямые потомки древнейшей согдийской цивилизации. Более полувека назад их насильственно выселили на равнинные места, но после того, как республика обрела независимость, эта горная земля вновь начала обретать своих исконных жителей. Несмотря на сложности быта и суровые условия жизни, ягнобцы продолжают возвращаться на родину и сегодня.



Освобожденные от земельного налога



Ниез Каримов – один из первых ягнобцев, кто возвратился на свою историческую родину с Зафарабадского района, куда были депортированы его родители. На тот момент, в 1995 году, рассказывает он, в долине жили всего две семьи.



Старший сын Ниеза, Карим, также обосновался со своей семьей в отчем кишлаке Махтимайн. Недавно отстроенный двухэтажный дом разительно отличается от каменных жилищ, которые строили его деды.



Такой же современный дом строит сейчас и сам Ниез. Его семья за три десятка лет жизни в Ягнобе значительно разрослась. Да и гостей и туристов, которых всегда много в доме Каримовых, гораздо приятнее принимать в более комфортных условиях, чем они есть на данный момент.



В 2019 году власти Таджикистана официально присвоили Ягнобу статус Национального природного парка. Это решение было принято с целью сохранения уникальной культурно-исторической местности, ее биологического разнообразия, национальных традиций и древнего языка, на котором продолжают разговаривать ягнобцы.



Для того, чтобы мотивировать ягнобцев возвращаться на свои земли, местным жителям предоставлен ряд социально-экономических преимуществ. Природоохранный статус Ягноба освобождает их от земельного налога и коммунальных платежей.



Все эти льготы, безусловно, становятся большим подспорьем для ягнобцев. Но возвращаются сюда далеко не все. Все же блага цивилизации, которые люди получили, обустроившись за это время в разных регионах страны, сложно поменять на их отсутствие.



Когда-то в Ягнобской долине было более 30 кишлаков, сейчас же их осталось меньше половины. В настоящее время там проживают порядка 70 семей – это примерно 600 человек, включая детей.



По словам жителей, тенденция возвращения ягнобцев не такая динамичная. Лет 10 назад семей было около 50.



"Освобождение от земельного налога позволяет нам зарабатывать, занимаясь сельским хозяйством, разводить скот, строить дома, - рассказывает Ниез Каримов. – У меня 10 соток земли, на которой я выращиваю картофель, – выходит порядка 5 тонн урожая. Его я обмениваю на многие необходимые товары – мыло, порошок, чай, сахар – того, чего мы не можем тут приобрести из-за отсутствия магазинов. Сейчас у меня стройка, и мне сами привозят цемент в обмен на картофель".



По словам мужчины, в Зафарабадском районе, куда преимущественно были депортированы ягнобцы, не так много условий для заработка. Поэтому выращивание картофеля становится причиной переезда людей на родину. К слову, местный картофель имеет особые вкусовые качества и ценится среди покупателей.



Чистый воздух и вода



На своем небольшом участке земли семья Муродовых выращивает не только картофель, но и другие овощи. Они вернулись в свой родной кишлак Хисокидавр, в котором являются пока единственными жителями.



Их старенький каменный дом, словно музейный экспонат под открытым небом, единственное сохранившее свой прежний облик жилище ягнобцев.



"Этот дом изначально был построен моими предками. Мы не стали его рушить, да и сложно это сделать – он каменный и очень крепкий, - рассказывает Раджабмох Муродова. – У нас в кишлаке была небольшая мечеть, тоже из камня. Сейчас сохранились лишь ее стены".



На небольшом расстоянии от дома Муродовых разбросаны и другие каменные руины, что свидетельствует о ранее многонаселенном кишлаке.



Раджабмох рассказывает, что они с мужем и внуками приезжают сюда лишь в летнее время, а потом возвращаются в Душанбе. И их семья не единственная, кто не живет в Ягнобе постоянно.



"Здесь свежий и чистый воздух, чистейшая горная вода. Раньше меня мучило высокое давление и головные боли, но после того, как мы стали сюда приезжать, все прошло, - делится женщина. – Мы бы с удовольствием вернулись сюда навсегда, если бы не сложности в зимнее время".



Некоторые ягнобцы приезжают на родину лишь в летнее время.



Честно зарабатывать свой хлеб



А сложностей в Ягнобе действительно немало - отсутствие школ, больниц, проблемы с электроэнергией и мобильной связью. А еще - опасные дороги, а где-то их полное отсутствие.



Как только первый снег окутывает долину, жители становятся оторванными от большой земли. Запас продуктов на несколько месяцев позволяет переждать зиму.



Решением дорожной проблемы могла бы стать необходимая техника, которая бы позволила расчищать дороги от снега, льда и камней. Жители готовы делать это самостоятельно, а также строить новые до некоторых высокогорных селений.



"На средства, выделяемые национальному парку, мы приобрели бульдозер. Но для расчистки дорог нам нужна другая техника, например, мехлопата, - объясняет Ниез Каримов, назначенный местным руководителем Ягнобского природного парка. - По запросу нам выделяют необходимые средства, и постепенно все будет. Асфальтировать дороги не нужно, главное расширить их и минимизировать количество опасных участков и поворотов".



Одна из местных женщин заготавливает кизяк (сушенный навоз), который используется в качестве топлива.



Финансово поддерживают свою малую родину многие ягнобцы, ассимилировавшиеся в разных регионах страны. Связующим звеном вы этом плане выступает Саидмурод Атовуллоев, который вернулся в родные края в 90-е годы.



Ягнобцы уважают и почитают его за честность, справедливость и кроткий нрав. Меценаты доверяют ему свои благотворительные взносы, которые идут преимущественно на строительство дорог.



За свое активное участие в деле строительства дорог в Ягнобе власти Айнинского района наградили Саидмурода Атовуллоева почетной грамотой.



Также обосновались в Ягнобе трое сыновей Саидмурода. В свое время мужчина не смог дать им образование, поэтому все они стали скотоводами. Они не только пасут свой скот - а это более 200 голов, но и берут в найм чужой. Всего они перегоняют по пастбищам порядка 1000 голов.



"Это нелегкий труд, но для нас важно то, что мы никому ничего не должны. Мы честно зарабатываем свой хлеб и ни у кого не берем взаймы, - говорит Саидмурод. – Из-за того, что тут есть возможность зарабатывать, я вернулся сюда. В больших городах без образования очень сложно найти работу. Для своих внуков я сделаю все, чтобы они получили профессию. А оставаться тут или нет – это их личный выбор".



Выращенный картофель жители обменивают на другие продукты, в частности, на муку.



Важность сохранения древнего языка



По словам Сайфиддина Мирзоева, ягнобоведа, автора учебников и словарей, причиной возвращения ягнобцев на родину является также желание сохранить свой древний язык и традиции.



"В первый раз ягнобцы попытались вернуться на свои земли в 1978 году. Тогда три семьи возвратились в свои дома нелегально, но позже их вновь оттуда выселили, - рассказывает эксперт. - Второй раз это произошло в 90-е годы. Это было сложное время, людям не хватало еды, хлеба. А в Ягнобе земля, где можно было выращивать пшеницу. По сей день там сохранились старые водяные мельницы. Люди возвращались в свои дома, к своим истокам, традициям".



По словам эксперта, на тот момент в кишлаках проживало порядка 100 семей. В основном, возвращались люди среднего возраста и старики.



"Сейчас в Ягнобе жить гораздо легче, чем в те времена, когда дорог не было вообще. Опасно было ходить пешком, не то, чтобы ездить на машине, - отмечает Мирзоев. – Многие люди предпочитают жить в Ягнобе только летом – и это тоже хорошо. К сожалению, отсутствие школ влияет на решение янобцев переезжать туда насовсем".



Эксперт считает, что сохранение ягнобского языка крайне важно для изучения истории таджикского народа. Правда, сегодня он отсутствует в школьной программе. В школе-интернате в кишлаке Анзоб Айнинского района, где учатся ягнобские дети, их родной язык преподавали лишь до 2006 года.



В настоящее время язык древних согдийцев жив лишь благодаря общению в семьях и то, далеко не во всех. Многие переселенцы, ассимилировавшиеся в городах, постепенно забыли его.



Сохранившийся каменный дом в Ягнобе, в котором раньше жили люди.



"Язык будет жив, пока ягнобцы проживают компактно, в сообществах, - считает Мирзоев. – Нам важно сохранить его на долгие годы. Это древнейший язык, на котором говорили наши предки. Это наша история, наша культура".



Чтобы язык продолжал жить и не исчез, поэты и писатели родом из Ягноба слагают на нем свои стихи.



Шавим чироғт олхашоним,

Тик хутаннот лаксоним.

Равем чароғҳо фурӯзон кунем,

Боз осиебҳо гардон кунем.



"Давайте вновь зажжем светильники и включим мельницы" – призывает автор четверостишья, ягнобец Джурабой Джумаев, подразумевая возвращение на родину, которая долгие годы была лишена своих жителей и покрыта мраком. Источник - Азия-Плюс

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