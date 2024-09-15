Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой

03:13 17.09.2024 Владимир Васильев: "Обе партии уже выводят своих сторонников на улицы. Америка вооружается"



Ирина Мишина

Материал комментируют:

Владимир Васильев



В США явного фаворита в президентской гонке не выявили даже дебаты 10 сентября. Все на грани. По словам политолога, Трамп - это "ужасный конец", Харрис - "ужас без конца". Выбор у американцев примерно такой.



Самое парадоксальное в этих дебатах то, что о России и о нашем президенте говорили едва ли не чаще всего. Путина и Россию Трамп упомянул более 15 раз. Харрис не отставала. Порой создавалось впечатление, что на этих дебатах обсуждают проблемы, которые по большей части связаны с Россией и с ситуацией на Украине.



У нас было время, чтобы внимательно проанализировать и дебаты, и мнение о них по обе стороны океана. И сделать прогнозы. Подвести промежуточные итоги президентской гонки в США "Свободной прессе" помог главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



"СП": Американские СМИ пишут, что на дебатах 10 сентября, согласно опросам зрителей, Трамп выступил неудачно. Он, впрочем, заявил, что победил, и отказался от нового телепоединка. Но Харрис удалось нарастить преимущество перед своим оппонентом. У нее, согласно данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), на сегодня 47,1 против 44,3% у Трампа. Так кто победил на дебатах?



- Здесь я бы подошел с точки зрения оценки американской аудитории. Дебаты Трампа с Хиллари Клинтон в 2016 году в среднем посмотрело 87 миллионов человек. Дебаты 20 июня между Трампом и Байденом - 51 миллион. Дебаты Харрис и Трампа 10 сентября посмотрели 67 миллионов человек. Америка находится в состоянии исторического выбора. Но дело тут даже не в кандидатах и не в их программах, а в тех политических силах, которые за ними стоят.



"СП": Первые теледебаты кандидатов на пост президента США прошли осенью 1960 года между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. Никсон был совершенно не публичным человеком и растерялся перед телекамерами. Он вспотел, у него потек макияж, выглядел он ужасно. На его фоне молодой Кеннеди выглядел более выигрышно. Но дело не только в этом. Мне кажется, что победа Кеннеди была в том, что он не умел проигрывать. Он любой ценой шел к победе, в нем был виден лидер. Во время нынешних дебатов вы увидели человека, который пойдет на все, чтобы победить?



- В этом году все сложнее. Кто такая Харрис? Вице-президент США, она ведь фактически сегодня руководит страной. На нее работает весь ресурс Белого дома. Она уже находится во власти. Если она станет президентом, ей придется просто переехать из одного служебного кабинета в другой в Белом доме. Для демократов это проблема просто удержания власти, понимаете? Просто не пустить Трампа в Белый дом. А что касается Трампа, то перед ним стоит вопрос, насколько далеко он готов пойти, чтобы взять власть и вернуться в Белый дом.



"СП": Известно, что проигравшая партия или проигравшая сторона должна признать свое поражение и заявить о том, что она согласна с результатом выборов. Согласятся ли на это аутсайдеры в этом году?



- Трамп никогда не признает результатов выборов, если он проиграет. Это я вам говорю совершенно четко. С моей точки зрения, демократы тоже не признают, что Трамп победил.



"СП": То есть вы думаете, будет новый штурм Капитолия?



- Судя по всему, к этому идет подготовка. Но важно и другое. Если какая-то сторона не признает результаты выборов, будет обращение в Верховный суд. В этом году, я вам это точно прогнозирую, Верховный суд встанет на сторону республиканцев по одной простой причине. Демократы допустили ошибку.



После того, как произошел дворцовый переворот, и Байдена, что называется, сняли с гонки, он сказал, что первым делом запустил реформу Верховного суда, не вдаваясь в подробности. Так вот никакой реформы Верховный суд не допустит. Когда на кону судьба самого Верховного суда, он никогда не поддержит кандидата демократов, тем более Харрис, которая тоже сказала, что будет заниматься этой реформой.



"СП": Выходит, остается только одно: силовой вариант?



- Могут начаться очень серьезные проблемы, которые я пока предвижу как начало массовых беспорядков. Для чего Трамп сегодня проводит митинги по всей стране? Я думаю, что он понимает: без силового давления он просто так в Белый дом не войдет.



Каким образом это произойдет, как все это будет выглядеть, сказать довольно сложно. Демократы тоже готовятся к силовому варианту. Иначе, для чего и та, и другая стороны проводят массовые митинги и уже выводят по сути своих сторонников на улицы?



Есть еще один немаловажный момент: Америка вооружается. Каждый месяц в США, по статистике, приобретается 1,4 миллиона стволов огнестрельного оружия, за год - 15 миллионов.



Один мой знакомый, американский профессор, заявил, что вынужден купить новое огнестрельное оружие. Когда вы слышите такое не от крутого парня, не от ковбоя, а от профессора-"ботаника", это заставляет о многом задуматься.



"СП": Шарль де Голль считал, что президент не обязательно должен быть умным, потому что его ум - советники. В данном случае состязались две команды. Политолог Сергей Марков пишет, что Трамп сильнее Харрис, но команда Харриса на голову выше команды Трампа. Камалу Харрис готовили к дебатам, она занималась с двойником Трампа и отвечала на возможные оскорбления. А Трамп полагался только на себя. Так чья команда оказалась круче?



- Победителя этих теледебатов американская печать не приводит. А те, которые есть, считаются ангажированными. Сторонники Харрис сказали, что она победила и привели цифру 98%. Что касается республиканцев, там процент меньше. 70% сказали, что победил Трамп. Но ведь остались еще свободные, так называемые не определившиеся люди. Не исключаю, что большая часть неопределившихся отдаст предпочтение команде Харрис, нежели Трампу.



"СП": В ходе дебатов Камала Харрис минимум 4 раза повторила одну и ту же фразу. Дескать, я родом из среднего класса, мне дали субсидию во столько-то долларов и далее - воспоминания о трудном детстве. К чему все это было сказано?



- Здесь мы подходим к тем лекалам, по которым победил в свое время Обама, политтехнологи которого помогают сейчас Харрис. Их идеология - богатые против бедных. И поэтому сегодня Харрис постоянно подчеркивает, что она бедная, что родилась в рабочем пригороде, из низов, но доросла до вице-президента. И кто ей противостоит?



Мультимиллиардер, классический представитель олигархического класса. Понимаете? И не случайно Трамп сказал: "У тебя отец - профессор-марксист". Я, кстати, изучал его труды, это действительно так. Он издал монографию, посвященную капитализму как обществу эксплуататоров, она написана в духе "Капитала" Маркса. И посвятил он эту работу своей дочери - Камале Харрис. И тут многое становится ясно. Понимаете, сегодня приходит новый отряд во главе с Камалой Харрис, который действует по принципу "грабь награбленное" и захватывая собственность богатых.



"СП": Покушение на Трампа вписывается в эту концепцию?



- Попытка устранить Трампа шла с самого верха. И все попытки расследования покушения тормозит сейчас Белый дом. Там понимают: Трампа может остановить только пуля.



"СП": Вернемся к проблемам, которые связаны с Россией. Совершенно неожиданно во время дебатов мы узнали о том, что Камала Харрис встречалась с Зеленским в 2022 году и даже образовала некую коалицию из 50 стран, которая поддерживала Украину. Это действительно так?



- Было очень важно команду Харрис в этом принципиальном вопросе повязать. Ее повязали, показав, что она стояла у истоков конфликта. Она, вероятно, понимает, что сегодня вопрос Украины - то, что может ей обеспечить место в Белом доме.



Этим заявлением она себе отрезала дорогу назад. Она стояла у истоков российско-украинского конфликта. Она автор этой концепции. И поэтому, если сейчас станет президентом, линия на конфронтацию с Россией будет продолжена.



"СП": В какой-то момент Камала, по-моему, потеряла над собой власть и заявила Трампу: "Да водите дружбу с диктаторами, которые сожрут вас на обед!" Кого она имела в виду?



- Тут был такой подтекст: никаких мирных переговоров с представителями иностранных государств, в том числе с Россией, а может быть, и с Северной Кореей, быть не может и не должно. С другой стороны, Трамп говорит, что готов вступить в переговоры и с Путиным, и с Ким Чен Ыном, и даже с представителями иранской стороны.



"СП": Во время дебатов лично меня насторожила больше всего одна фраза Камалы Харрис: "У нас будет самое смертоносное оружие в мире". Это о чем?



- Конфликт, который сегодня имеет место и с Украиной, и на Ближнем, и на Среднем Востоке, действительно направлен на то, чтобы усилить составляющую ракетно-ядерного потенциала США. И даже, если хотите, поставить мир на грань очень серьезного, почти ядерного конфликта.



"СП": С кем Кремлю будет удобнее договариваться: с Харрис или Трампом? Ходили слухи о том, что в 2016 году Москва едва ли не помогала Трампу. Потом последовало заявление о том, что там "приоритетнее работать с Байденом". А на ВЭФ наш президент восхитился заразительным смехом Камалы Харрис. Так на кого сделана ставка в России?



- Первый вариант - это декоративный президент. Пустое место. Мумия, Камала Харрис. Она слабая, не пользуется большим авторитетом, ну и пускай себе сидит.



Такие слабые президенты нас устраивают. Но есть проблема: нам с США надо договариваться. Одна такая проблема - договор СНВ-3, который продлили до января 2026-го. При новой администрации США нам также придется решать вопрос о соглашениях в области стратегических вооружений.



"СП": И все же рискну задать вопрос: на кого вы в большей степени делаете ставку: на Трампа или на Харрис?



- На Трампа. Чем это вызвано? Вот здесь я вам должен сказать, что его непредсказуемость, может сыграть и положительную роль. Трамп будет вести себя без оглядки, ему надо переизбираться любым путем, вот в этом я уверен. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726531980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны

- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента

- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС

- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта

- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области

- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области

- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества

- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году

- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью

