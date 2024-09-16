 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2024
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство
12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года

02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
17:25  Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
15:01  Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
14:57  В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости
11:54  Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу
11:45  Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев
11:42  Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины, - МК
05:54  В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями
05:50  Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты
05:04  Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания
04:54  ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:47  В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
03:20  Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов
02:46  Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13  "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов
01:06  Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04  Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
00:59  Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин
00:57  Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ
00:53  Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"
00:51  Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко
00:49  Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников
00:41  Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин
00:40  Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:37  Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:36  Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации
00:33  Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:28  Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе
00:14  Америка зависла между светом и тьмой, - Дмитрий Косырев
00:13  СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
00:12  Харрис вырвалась вперед в общенациональных опросах, но это не гарантирует ей победы на выборах, - Е.Мур
00:11  Энергетике Германии осталось недолго: 600 млрд евро ушли в навоз
00:10  Корявое время. В Казахстане неожиданно "ожила" партия власти Аманат, - В.Юрицын
00:08  Воспитание детей и народов: мультикультурализм убивает, - Андрей Школьников
00:07  Выборы в Молдавии берут под контроль румынские военные, - Светлана Гамова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
12:34 17.09.2024

The Economist
Великобритания

В "чистенькой" Европе коррупции гораздо больше, чем вы можете представить
Economist: в Европе процветают скандалы о мошенничестве и коррупции

Коррупцию трудно измерить, но ЕС подозрительно хорошо справляется, пишет The Economist. Масштабное взяточничество, махинации и распил субсидий остаются серьезными проблемами союза, несмотря на реформы и другие методы борьбы. "Чистенькая" Европа не успевает отмываться.

Скандалы и мошенничество процветают. А отмывается ЕС недостаточно быстро.

"Можно сказать, что это было в стиле ретро", - смеется координатор антикоррупционной Службы специальных расследований Литвы Рута Казилюнайте. В ноябре прошлого года бывший лидер партии "Либеральное движение" был осужден за получение взяток от руководителя MG Baltic, конгломерата в сфере торговли и недвижимости. Причем речь шла не о каких-то тайных переводах в подставные компании, а о "старомодных" пачках наличных. В доме и автомобиле депутата следователи обнаружили спрятанные пачки купюр на сумму 242 тысячи евро (269 тысяч долларов). (Оба мужчины подали апелляцию.)

В вопросе борьбы с коррупцией Литва - одна из самых прилежных учениц Европейского союза. Вообще, коррупцию трудно измерить - она по своей природе носит скрытный характер. Но надзорная организация Transparency International со штаб-квартирой в Берлине оценивает восприятие коррупции в разных странах. И в ее рейтингах Литва поднялась с 48-го места по всему миру в 2012 году на 34-е в 2023 году. Европейский исследовательский центр по борьбе с коррупцией и государственному строительству, который измеряет честность и прозрачность общества, поставил Литву в двадцатку лучших по обоим показателям.

Для ЕС это своего рода история успеха, которую он обожает о себе рассказывать. Европейские страны относятся к наименее коррумпированным в мире, и еврократы видят в своем союзе этакий локомотив для реформ. Перед приемом в блок ЕС требует от кандидатов навести порядок в системе управления, а его правила призваны поддерживать честность и после вступления.

Увы, данные за последнее десятилетие говорят об обратном. Литва и ее соседи по Прибалтике, Эстония и Латвия, действительно значительно улучшили свое положение. Но про другие бывшие коммунистические страны, влившиеся в ЕС в 2000 годах, этого не скажешь. Польша, в прошлом относительно "чистая", сильно "запачкалась" с 2015 по 2023 год при популистском правительстве. Румыния посадила в тюрьму тысячи продажных чиновников, но их места заняли другие. В Болгарии, Чехии и Словакии олигархи "пересидели" прокуроров. Под нелиберальной властью Виктора Орбана Венгрия по уровню коррупции практически скатилась до уровня некоторых стран Африки и Ближнего Востока.

Бывший советский блок - не единственный регион, который вызывает тревогу. Надежды, что Южная Европа станет более "скандинавской", не оправдались. Во время мирового финансового кризиса в Испании вскрылось масштабное взяточничество, однако реформ практически не последовало. В Италии дела несколько улучшились, но надо признать, что после скандальной администрации Сильвио Берлускони планка стояла ниже некуда. Коррупция в Греции поистине легендарна, и даже реформы, введенные ЕС и МВФ после кризиса евро, мало что ей противопоставили. В 2019 году греческий прокурор, выдвинувшая обвинения против фармацевтической фирмы Novartis за подкуп врачей, была уволена, а затем и сама подверглась судебному преследованию, хотя в Америке компания признала вину и уплатила штраф в размере 347 миллионов долларов. (В прошлом году ее оправдали.)

Хуже того, крупные скандалы коснулись самих институтов ЕС. В конце 2022 года бельгийская полиция арестовала нескольких депутатов Европейского парламента и их помощников за получение взяток от Катара (и изъяла почти миллион евро наличными - опять же как в "старые добрые"). По данным голландского расследовательского сайта Follow The Money, у четверти европарламентариев имеются этические проблемы.

Во многих странах - в частности, Армении, Грузии, Молдавии и на Украине - сторонники борьбы с коррупцией хотят присоединиться к ЕС как раз для того, чтобы поскорее "почистить" правительство. Но если сам ЕС не в силах побороть коррупцию, то для них это должен быть верный знак, что надежды напрасны. Что же пошло не так?

Одна из проблем заключается в том, что, вопреки реформам по борьбе с коррупцией, те миллиарды евро, что Евросоюз распределяет между членами, косвенно ее поощряют. Как правило, коррупция высока в странах, богатых полезными ископаемыми - сказывается так называемое "ресурсное проклятие". Когда помощь ЕС направляется в страны со слабыми институтами, она тоже становится своего рода ресурсным проклятием, говорит глава Европейского исследовательского центра по борьбе с коррупцией и государственному строительству Алина Мунгиу-Пиппиди.

И действительно: помощь ЕС замешана во многих крупных коррупционных делах. В той же Венгрии инфраструктурные проекты на средства ЕС постоянно достаются бизнесменам из круга Орбана. В Чехии, Болгарии и Румынии крупные сельскохозяйственные субсидии ЕС нередко отходят агробизнесу с политическими сомнительными связями. Итальянский фонд помощи в борьбе с коронавирусом, созданный при поддержке ЕС, стал объектом крупного мошенничества на сумму 600 миллионов евро. Европейские прокуроры недавно предъявили по этому делу десятки обвинений.

ЕС и его члены отстают от Америки в соблюдении законов. В 1997 году Организация экономического сотрудничества и развития, клуб из преимущественно богатых стран, подписала конвенцию по борьбе со взяточничеством. С тех пор 80% успешных судебных преследований в соответствии с этим договором приходится на Америку. Изъятие коррупционной прибыли - непростая задача для европейских правительств: большинство из них могут это осуществить лишь по конкретным уголовным обвинениям. В отличие от Великобритании, ни в одной из них не выдается ордеров на арест имущества "неясного происхождения". Они позволяют властям конфисковать активы, для которых не указан законный и правдоподобный источник.

Но это скоро изменится: в апреле ЕС поручил принять соответствующее законодательство в течение 30 месяцев. А Европейская прокуратура, созданная в 2021 году для расследования злоупотреблений средствами ЕС, наверстывает упущенное и постепенно догоняет Америку. В 2023 году европейские прокуроры подали 139 обвинительных заключений (на 50% больше, чем годом ранее) и добились заморозки активов на сумму 1,5 миллиарда евро - это солидно даже по американским меркам.

Ставки не только сугубо экономические. Америка и ЕС видят в коррупции вызов безопасности: Россия и другие автократии используют наличные деньги и "полезные знакомства" для подрыва демократии. Коррупция повышает уязвимость всей экономики и политической системы, отметил глобальный координатор Госдепартамента США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью.

Важнейшим полем битвы стала Украина, где сильны как антикоррупционное движение, так и сама коррупция. Украинские активисты утверждают, что процесс вступления в ЕС ускорил реформы, хотя и не все идет гладко. В июне были отстранены от власти признанные борцы с коррупцией, возглавлявшие министерства инфраструктуры и реконструкции. А 14 августа глава антимонопольного ведомства при правительстве был арестован за незаконное обогащение на сумму 1,35 миллиона долларов. (Обвинения он отрицает.)

Разумеется, такие аресты можно рассматривать и как доказательство того, что реформы работают. На Украине действуют первоклассные электронные системы прозрачности (в частности, Prozorro для государственных закупок и Dream для восстановления страны), где каждый может ознакомиться с заключенными контрактами. Следователи по борьбе с коррупцией начали работу, говорит глава киевского Института законодательных идей Татьяна Хутор. Украина рассчитывает стать следующей Литвой. Но она опасается, что полностью очиститься Киеву, как и Греции, не удастся - и это будет обескураживающий провал для европейских мечтаний о рачительном и добросовестном управлении.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726565640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны
- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента
- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС
- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области
- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области
- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества
- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году
- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  