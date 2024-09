The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается

12:34 17.09.2024

The Economist

Великобритания



В "чистенькой" Европе коррупции гораздо больше, чем вы можете представить

Economist: в Европе процветают скандалы о мошенничестве и коррупции



Коррупцию трудно измерить, но ЕС подозрительно хорошо справляется, пишет The Economist. Масштабное взяточничество, махинации и распил субсидий остаются серьезными проблемами союза, несмотря на реформы и другие методы борьбы. "Чистенькая" Европа не успевает отмываться.



Скандалы и мошенничество процветают. А отмывается ЕС недостаточно быстро.



"Можно сказать, что это было в стиле ретро", - смеется координатор антикоррупционной Службы специальных расследований Литвы Рута Казилюнайте. В ноябре прошлого года бывший лидер партии "Либеральное движение" был осужден за получение взяток от руководителя MG Baltic, конгломерата в сфере торговли и недвижимости. Причем речь шла не о каких-то тайных переводах в подставные компании, а о "старомодных" пачках наличных. В доме и автомобиле депутата следователи обнаружили спрятанные пачки купюр на сумму 242 тысячи евро (269 тысяч долларов). (Оба мужчины подали апелляцию.)



В вопросе борьбы с коррупцией Литва - одна из самых прилежных учениц Европейского союза. Вообще, коррупцию трудно измерить - она по своей природе носит скрытный характер. Но надзорная организация Transparency International со штаб-квартирой в Берлине оценивает восприятие коррупции в разных странах. И в ее рейтингах Литва поднялась с 48-го места по всему миру в 2012 году на 34-е в 2023 году. Европейский исследовательский центр по борьбе с коррупцией и государственному строительству, который измеряет честность и прозрачность общества, поставил Литву в двадцатку лучших по обоим показателям.



Для ЕС это своего рода история успеха, которую он обожает о себе рассказывать. Европейские страны относятся к наименее коррумпированным в мире, и еврократы видят в своем союзе этакий локомотив для реформ. Перед приемом в блок ЕС требует от кандидатов навести порядок в системе управления, а его правила призваны поддерживать честность и после вступления.



Увы, данные за последнее десятилетие говорят об обратном. Литва и ее соседи по Прибалтике, Эстония и Латвия, действительно значительно улучшили свое положение. Но про другие бывшие коммунистические страны, влившиеся в ЕС в 2000 годах, этого не скажешь. Польша, в прошлом относительно "чистая", сильно "запачкалась" с 2015 по 2023 год при популистском правительстве. Румыния посадила в тюрьму тысячи продажных чиновников, но их места заняли другие. В Болгарии, Чехии и Словакии олигархи "пересидели" прокуроров. Под нелиберальной властью Виктора Орбана Венгрия по уровню коррупции практически скатилась до уровня некоторых стран Африки и Ближнего Востока.



Бывший советский блок - не единственный регион, который вызывает тревогу. Надежды, что Южная Европа станет более "скандинавской", не оправдались. Во время мирового финансового кризиса в Испании вскрылось масштабное взяточничество, однако реформ практически не последовало. В Италии дела несколько улучшились, но надо признать, что после скандальной администрации Сильвио Берлускони планка стояла ниже некуда. Коррупция в Греции поистине легендарна, и даже реформы, введенные ЕС и МВФ после кризиса евро, мало что ей противопоставили. В 2019 году греческий прокурор, выдвинувшая обвинения против фармацевтической фирмы Novartis за подкуп врачей, была уволена, а затем и сама подверглась судебному преследованию, хотя в Америке компания признала вину и уплатила штраф в размере 347 миллионов долларов. (В прошлом году ее оправдали.)



Хуже того, крупные скандалы коснулись самих институтов ЕС. В конце 2022 года бельгийская полиция арестовала нескольких депутатов Европейского парламента и их помощников за получение взяток от Катара (и изъяла почти миллион евро наличными - опять же как в "старые добрые"). По данным голландского расследовательского сайта Follow The Money, у четверти европарламентариев имеются этические проблемы.



Во многих странах - в частности, Армении, Грузии, Молдавии и на Украине - сторонники борьбы с коррупцией хотят присоединиться к ЕС как раз для того, чтобы поскорее "почистить" правительство. Но если сам ЕС не в силах побороть коррупцию, то для них это должен быть верный знак, что надежды напрасны. Что же пошло не так?



Одна из проблем заключается в том, что, вопреки реформам по борьбе с коррупцией, те миллиарды евро, что Евросоюз распределяет между членами, косвенно ее поощряют. Как правило, коррупция высока в странах, богатых полезными ископаемыми - сказывается так называемое "ресурсное проклятие". Когда помощь ЕС направляется в страны со слабыми институтами, она тоже становится своего рода ресурсным проклятием, говорит глава Европейского исследовательского центра по борьбе с коррупцией и государственному строительству Алина Мунгиу-Пиппиди.



И действительно: помощь ЕС замешана во многих крупных коррупционных делах. В той же Венгрии инфраструктурные проекты на средства ЕС постоянно достаются бизнесменам из круга Орбана. В Чехии, Болгарии и Румынии крупные сельскохозяйственные субсидии ЕС нередко отходят агробизнесу с политическими сомнительными связями. Итальянский фонд помощи в борьбе с коронавирусом, созданный при поддержке ЕС, стал объектом крупного мошенничества на сумму 600 миллионов евро. Европейские прокуроры недавно предъявили по этому делу десятки обвинений.



ЕС и его члены отстают от Америки в соблюдении законов. В 1997 году Организация экономического сотрудничества и развития, клуб из преимущественно богатых стран, подписала конвенцию по борьбе со взяточничеством. С тех пор 80% успешных судебных преследований в соответствии с этим договором приходится на Америку. Изъятие коррупционной прибыли - непростая задача для европейских правительств: большинство из них могут это осуществить лишь по конкретным уголовным обвинениям. В отличие от Великобритании, ни в одной из них не выдается ордеров на арест имущества "неясного происхождения". Они позволяют властям конфисковать активы, для которых не указан законный и правдоподобный источник.



Но это скоро изменится: в апреле ЕС поручил принять соответствующее законодательство в течение 30 месяцев. А Европейская прокуратура, созданная в 2021 году для расследования злоупотреблений средствами ЕС, наверстывает упущенное и постепенно догоняет Америку. В 2023 году европейские прокуроры подали 139 обвинительных заключений (на 50% больше, чем годом ранее) и добились заморозки активов на сумму 1,5 миллиарда евро - это солидно даже по американским меркам.



Ставки не только сугубо экономические. Америка и ЕС видят в коррупции вызов безопасности: Россия и другие автократии используют наличные деньги и "полезные знакомства" для подрыва демократии. Коррупция повышает уязвимость всей экономики и политической системы, отметил глобальный координатор Госдепартамента США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью.



Важнейшим полем битвы стала Украина, где сильны как антикоррупционное движение, так и сама коррупция. Украинские активисты утверждают, что процесс вступления в ЕС ускорил реформы, хотя и не все идет гладко. В июне были отстранены от власти признанные борцы с коррупцией, возглавлявшие министерства инфраструктуры и реконструкции. А 14 августа глава антимонопольного ведомства при правительстве был арестован за незаконное обогащение на сумму 1,35 миллиона долларов. (Обвинения он отрицает.)



Разумеется, такие аресты можно рассматривать и как доказательство того, что реформы работают. На Украине действуют первоклассные электронные системы прозрачности (в частности, Prozorro для государственных закупок и Dream для восстановления страны), где каждый может ознакомиться с заключенными контрактами. Следователи по борьбе с коррупцией начали работу, говорит глава киевского Института законодательных идей Татьяна Хутор. Украина рассчитывает стать следующей Литвой. Но она опасается, что полностью очиститься Киеву, как и Греции, не удастся - и это будет обескураживающий провал для европейских мечтаний о рачительном и добросовестном управлении.