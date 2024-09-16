Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак

12:36 17.09.2024 Fox News

США



Как наша армия сможет предотвращать зарубежные конфликты и побеждать в будущих войнах

Военный аналитик Коффлер: новая война станет для США очередным провалом



При Байдене и Харрис риск втягивания Вашингтона в войну на три фронта велик, как никогда, а американские спутники и оружейные арсеналы по-прежнему не защищены от кибератак, пишет обозреватель сайта Fox News Ребека Коффлер. Поэтому США не смогут победить, если Россия или Китай попытаются устроить им "кибернетический Армагеддон" или "космический Перл-Харбор".



Ребека Коффлер



"Если знаешь противника и знаешь себя, можно не страшиться результатов сотни сражений", - писал Сунь-цзы.



Как бывший офицер РУМО, специализировавшийся на российской военной стратегии и изучавший образ мышления российского президента Владимира Путина, я недавно удостоилась чести выступить в одном из боевых командований США на тему серьезных угроз безопасности для нашей страны. Этот брифинг и общение с высокопоставленными военачальниками и их подчиненными заставили меня взяться за перо и написать эту статью.



При Байдене - Харрис мир становится все более нестабильным, а риск вовлечения американской армии в войну на три фронта как никогда велик. Соединенные Штаты уже участвуют в двух конфликтах: опосредованно в Европе в российско-украинских военных действиях и на Ближнем Востоке, где Израиль защищается от возглавляемой Ираном оси сопротивления. Уже в будущем году может вспыхнуть война с Китаем из-за Тайваня - об этом рассказал высокопоставленный американский офицер, возглавляющий военно-транспортное авиационное командование.



Как сможет Америка победить в трех идущих одновременно войнах, если ей не удалось одержать победу ни в одной войне за четверть века? Вспомним Ирак, Афганистан, Сирию и Ливию. Американские войска не добились в этих конфликтах решающей и значимой военной победы, хотя воевали они со слабыми противниками, у которых не было современного оружия, а у некоторых даже регулярной армии. Все это несмотря на то, что в тактическом отношении наша армия - лучшая боевая сила в истории войн.



Пентагон и органы национальной безопасности должны осуществить три основных действия, чтобы предотвращать войны или начать побеждать в них.



Понять противника



"Если знаешь противника и знаешь себя, можно не страшиться результатов сотни сражений. Если знаешь себя, но не знаешь противника, на каждую одержанную тобой победу придется одно твое поражение. А если не знаешь ни себя, ни противника, будешь терпеть поражение в каждой битве". Такое наставление дал прославленный стратег и полководец из древнего Китая Сунь-цзы. В своем знаковом трактате "Искусство войны", являющемся самым ранним известным сочинением о войне и военной науке и написанном в пятом веке до нашей эры, Сунь-цзы подчеркивал, что при ведении войны исключительно важно знать своего противника.



Современные российские и китайские военные стратеги по сей день неукоснительно придерживаются заповедей Сунь-цзы. Чтобы победить, надо ввести противника в заблуждение. Чтобы переиграть врага, для начала надо понять, как он мыслит и как сражается.



На мой взгляд, у наших военных и у нашей разведки отсутствует такое понимание. Вместо этого Пентагон полагается на универсальный и шаблонный подход, ошибочно считая, что более совершенное оружие, передовые технологии и мастерская тактика позволят ему победить любого противника в любой войне. Это ошибочное убеждение было убедительно опровергнуто в Афганистане, где Америка потерпела фиаско.



В декабре 2019 года были обнародованы так называемые "Афганские бумаги". Это подборка секретных государственных документов на две тысячи страниц, содержащая показания и впечатления 400 непосредственных участников той войны, от генералов до дипломатов. Эти бумаги раскрыли поразительные факты. Пентагон не имел ни малейшего представления об Афганистане накануне вторжения в 2001 году. Ему ничего не было известно о культуре страны, о мировоззрении населения и о манере ведения военных действий противником. По этой простой причине Вашингтон показал себя в Афганистане просто отвратительно. "У нас не было даже элементарных знаний об Афганистане, и мы не знали, что мы там делаем, - заявил в 2015 году государственной комиссии трехзвездный американский генерал Дуглас Лют (Douglas Lute), который при Буше и Обаме служил в Афганистане "военным царем" Белого дома. - Чего мы пытались там добиться? У нас не было ни малейшего представления о том, чем мы занимаемся".



Результат двадцатилетней войны таков: на нее потрачено два триллиона долларов, а погибло в Афганистане 7 тысяч американских военнослужащих и их союзников. Администрация Байдена вывела наши войска, и теперь страной правит все тот же кровожадный режим талибов. Правда, сейчас на вооружении у этих варваров имеется совершенно секретная военная техника на миллиарды долларов - наша техника.



Ликвидировать пробелы и свести к минимуму уязвимости



Поскольку в неядерной войне наши вооруженные силы лучшие в мире, ни одна иностранная держава не осмелится бросить им вызов в сражениях на поле боя один на один. Вместо этого наши недруги разработали асимметричную стратегию, чтобы побеждать в войне с американской армией. В рамках такой стратегии они стремятся выгодно использовать наши уязвимости, такие как чрезмерный упор на технику. Действительно, во всех аспектах военной деятельности и гражданской жизни мы полагаемся на спутники и интернет. Спутники мы используем для навигации по всему миру, для водопользования, для мониторинга электросетей, для прогнозирования погоды, обеспечения доступа к широкополосному интернету и связи, которые нужны нам практически везде, начиная с банковских операций и заканчивая образованием и телемедициной.



Военная стратегия России и Китая предусматривает осуществление киберударов и противоспутниковых атак, нацеленных на объекты нашей критически важной инфраструктуры, государственные сети и военные системы. Пентагону с января 2001 года известно о существующей возможности нанесения ударов по американским космическим системам. Тогда комиссия во главе с назначенным на должность министра обороны Дональдом Рамсфелдом подготовила доклад, в котором предупредила о космическом Перл-Харборе.



Точно так же Пентагону с 1999 года известно о недостатках в нашей кибербезопасности. В том году русские взломали сети многих американских правительственных и военных ведомств, включая оружейные лаборатории, и извлекли оттуда огромные массивы секретных данных.



Тем не менее, наши спутники по-прежнему никак не защищены. От кибератак слабо защищены даже наши оружейные арсеналы и самые современные системы, такие как ЗРК Patriot, о чем говорится в аудиторском отчете счетной палаты США.



Следовательно, если мы направим войска на защиту Тайваня или какой-нибудь бывшей советской республики типа Украины, будет очень проблематично одержать победу над Россией или Китаем, у которых есть планы устроить нашей стране кибернетический Армагеддон или космический Перл-Харбор.



Нужен подготовленный и написанный план ведения войны и четкое определение победы



Одна из часто, но неверно цитируемых военных мудростей гласит: "Ни один план не может пережить контакт с противником". Эти слова принадлежат начальнику прусского генерального штаба Хельмуту фон Мольтке-старшему. Он известен тем, что стал архитектором военного превосходства Пруссии в Европе в середине 19 века.



В том, что на самом деле сказал Мольтке, гораздо больше нюансов. "Ни один оперативный план не может хотя бы с некоторой достоверностью выйти за пределы первого столкновения с главными силами противника". Этот талантливый и усердный стратег подчеркивал важность разработки гибких планов, которые можно корректировать в условиях быстро меняющейся обстановки. Он считал правильным тот план, в котором присутствует множество различных вариантов действий и учитываются разные возможные исходы. Добиться этого можно только при условии тщательной подготовки.



С сожалением должна сказать, что не верю в существование такой подготовки в министерстве обороны. Перед вторжением в Афганистан в 2001 году у Пентагона не было заранее разработанного плана. Поэтому в основу операции "Несокрушимая свобода" по уничтожению "Аль-Каиды"* и отстранению от власти талибов были положены бывшие в употреблении элементы предыдущих экстренных планов ЦРУ по налаживанию сотрудничества с Северным альянсом против "Талибана"** и некоторые другие варианты действий, поспешно подготовленные американскими военными, в том числе, Объединенным командованием специальных операций.



Неподготовленность Пентагона и невежественный в плане культуры подход к этой войне привели к тому, что США не сумели спрогнозировать, как афганские боевики (а впоследствии и иракские) будут адаптироваться, воевать и загонять в угол самые современные и передовые в техническом плане вооруженные силы в мире. Применение самодельных взрывных устройств позволило более слабым мятежникам завоевать превосходство над американскими военными. Эти устройства (а именно на их долю приходится 60% всех смертей американских военнослужащих и 50% потерь в Афганистане) свели на нет преимущества США в ресурсах, технологиях и в наземном бою. Эти кустарные гаджеты уничтожали нашу боевую технику и калечили наших военных.



Чтобы победить даже слабого противника, не обладающего передовыми технологиями, американские разработчики планов военных операций должны превзойти его в изобретательности и импровизации, не полагаясь на технические преимущества современного оружия. Чтобы перехитрить противника, надо заранее сделать всю домашнюю работу, и только потом отправлять войска на поле боя.



Если заблаговременно решить, какой должна быть победа, это поможет избежать судорожных усилий по национальному строительству, бессмысленных боевых действий и потерь личного состава, как это было на протяжении 20 лет в Афганистане. Эту страну не зря называют "кладбищем империй".



*Террористическая исламистская организация, запрещенная в России

**Исламистская религиозно-политическая организация, запрещенная в России Источник - ИноСМИ

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