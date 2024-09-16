Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство

12:39 17.09.2024 Цели Израиля

почему Россия не станет поддерживать еврейское государство



Валерий Коровин



Чтобы оценить роль России в ситуации, разворачивающейся вокруг сектора Газа, необходимо обратиться к тем школам в теории международных отношений (ТМО), которые превалируют сегодня в мире.



Реализм и либерализм



Для понимания механизма принятия решений российской стороной стоит оттолкнуться от того, что Владимир Путин, определяющий внешнеполитическую стратегию России и соответственно выстраивающий двусторонние отношения с разными международными игроками, придерживается реалистской школы ТМО. Иными словами, чтобы спрогнозировать поведение России в отношении происходящего на Ближнем Востоке, необходимо исходить из того, что Владимир Путин - реалист.



Здесь следует подчеркнуть, что второй школой, которая доминирует сегодня в мире, является либеральная школа. Эти две школы, формирующие основные стратегии в сфере международных отношений на сегодня, исповедуют совершенно разные, во многом противоположные подходы. Для либеральной школы принципиальным является то, с каким политическим режимом в той или иной стране ее приверженцы имеют дело и является ли этот политический режим демократическим, то есть соответствует ли он стандартам американской либо западной либеральной демократии или не соответствует. Таким образом, либералы в международных отношениях своими союзниками считают только те политические режимы, которые соответствуют либеральным критериям исходя из формулы "демократии друг с другом не воюют". А вот с "недемократиями" либералы как раз воюют, и очень агрессивно.



В качестве примера политиков, олицетворяющих либеральную школу, можно назвать американских демократов, таких, например, как Хиллари Клинтон, Барак Обама или нынешний президент США Джо Байден. Для них решающим является как раз - либеральный режим в государстве или нет. И если режим не либеральный и в целом не демократический, то они активно вмешиваются в дела этого государства для того, чтобы спровоцировать там цветную революцию, переворот или даже гражданскую войну. Все ради того, чтобы по итогам установить там "демократический" режим вместо "недемократического", как они считают, - тоталитарного или авторитарного режима, - даже если это осуществляется в ущерб экономическим интересам США или вопросам безопасности. Лишь после этого они будут выстраивать с ним двусторонние отношения. Таков подход либералов.



В отличие от либералов реалисты, напротив, не обращают внимания на то, с каким политическим режимом они имеют дело, для них идеология того или иного государства не имеет решающего значения. Зато имеют значение интересы собственного государства. То есть реалист смотрит в первую очередь на то, отвечает ли сотрудничество его страны с другим государством реализации вопросов безопасности, а также - выгодно или не выгодно это сотрудничество с экономической точки зрения. Например, президент США Джордж Буш - младший, будучи реалистом, легко сотрудничал с режимами арабских королевств, таких как Саудовская Аравия, Катар или Объединенные Арабские Эмираты, не обращая внимания на то, что в этих государствах нет и намека на демократию американского образца и что там вопиющим образом не соблюдаются "права человека". Все потому, что сотрудничество с ними приносило Соединенным Штатам Америки экономическую выгоду.



Итак, президент России Владимир Путин относится к категории реалистов. То есть он смотрит в первую очередь на то, выгодно ли сотрудничество России с тем или иным государством с точки зрения обеспечения безопасности. И во вторую очередь - выгодно ли это сотрудничество экономически. При этом Путину, как правило, безразлично, с каким с точки зрения идеологии политическим режимом он имеет дело: либеральный режим, не либеральный, демократический, социалистический или, может быть, авторитарный, - это для Путина вторично, когда он выстраивает двусторонние отношения. Исключением стал нацистский киевский режим Зеленского. Но и здесь определяющим стал скорее вопрос безопасности, который сыграл решающее значение при начале СВО.



Таким образом, самое главное, из чего исходит Путин, принимая решение в области международной политики, - выгодно это России или нет. В этом смысле, оценивая ближневосточную ситуацию, стоит заметить, что Владимир Путин, будучи реалистом, вполне может выстраивать отношения и налаживать сотрудничество с тем же Израилем, если это отвечает вопросам безопасности России или экономически выгодно. То есть никаких предубеждений в этом смысле у него нет, и мы не раз видели за прошедшие четверть века, как Путин пытался взаимодействовать с Израилем, предлагая дружеские, доверительные и взаимовыгодные отношения. Но точно так же он может и не выстраивать отношения с Израилем, и они могут испортиться, если Израиль осуществляет действия, которые становятся опасными, то есть подрывают государственную безопасность России или наносят прямой либо косвенный экономический ущерб. То же самое касается и других государств региона, будь то Турция или Иран, или другие арабские государства, включая Палестинскую автономию или Газу: если они не бросают вызов безопасности России, то Путин с ними сотрудничает. Если же они ведут себя агрессивно по отношению к России, как, например, было в момент, когда Турция сбила российский самолет над Сирией, тогда отношения ухудшаются и сотрудничество идет на спад.



Украинский ракурс



Теперь рассмотрим нынешний арабо-израильский конфликт с точки зрения данного реалистского подхода и попробуем аналитически реконструировать, как президент Владимир Путин может оценивать происходящие сегодня в секторе Газа события и какие последствия это может повлечь для региона в целом. Начать все же следует с того, что сегодня самым главным вопросом для российской власти является ситуация на Юге Большой России и та война, которую Запад начал против России на пространстве Украины. Из того, как разворачиваются события в этом регионе и кто из международных игроков какую позицию занимает по отношению к украинской ситуации, и исходит в первую очередь президент России Владимир Путин, определяя подходы ко всем остальным направлениям, включая ближневосточное.



Главным спонсором нацистской Украины, которая является на сегодня основным инструментом ведения открытой войны Запада против России, являются Соединенные Штаты Америки. В нынешней ситуации именно США и их союзники выступают главными, прямыми геополитическими оппонентами России. Соответственно, те политические режимы, которые поддерживают Украину по требованию США, автоматически становятся враждебными для России. До начала операции в секторе Газа Израиль, несмотря на то, что нынешний украинский режим придерживается откровенно нацистской идеологии, поставлял оружие и боеприпасы на территорию Украины для ведения войны с российскими Вооруженными силами. Утечки документов американских спецслужб свидетельствуют о наличии таких поставок летального оружия из Израиля Украине через третьи страны. При внешнем формальном отрицании официальным руководством наличия поставок летального оружия, Тель-Авив помогает Киеву в гораздо большем масштабе, чем известно общественности.



Также израильские специалисты были замечены в зоне Специальной военной операции, а сама Украина все последние десять лет реализует израильскую тактику в отношении русских, против которых она все эти годы, с момента Майдана-2014, ведет войну в Донбассе: не вести переговоров с "террористами" - а украинские власти, вслед за своими израильскими коллегами, называют ополченцев Донбасса именно так - и при этом уничтожать лидеров "террористов", что и наблюдается практически ежедневно, когда убивают тех, кого украинские власти заносят в категорию "врагов Украины". То есть всех русских, не согласившихся стать "украинцами". Все это, еще раз следует подчеркнуть, является израильской тактикой, которую именно государство Израиль в течение многих десятилетий использует по отношению к палестинцам, представителям различных палестинских и других исламских организаций.



Еще одним фактором является то, что нынешняя американская администрация, которую возглавляет Джо Байден, одинаково активно поддерживает и украинский нацистский режим, и тот политический режим, который стоит во главе государства Израиль. То есть для Джо Байдена и его администрации это равноценные, равнозначные субъекты, а внутри американского Конгресса постоянно ведутся споры относительно того, как распределить американскую помощь между этими важнейшими для американской внешней политики направлениями: делить ли ее поровну или кому то отдавать приоритет, - финансированию израильского или украинского нацистского режима.



Такая поддержка вполне объяснима, если иметь в виду то, что нынешний украинский режим в течение последних десяти лет подвергал населенные пункты Донбасса ежедневным обстрелам, уничтожал мирных жителей, которые населяют территорию Донбасса, "расчеловечивая" население, т. е. отказывая тем, кто там проживает, в признании их людьми. При этом высокомерно ставя себя, то есть именованных "украинцев", на вершину некоей иерархии, внизу которой они поместили русских. Данный расистский подход, основанный на выстраивании иерархии народов, является основой такого европейского идеологического течения, как национал-социализм. Именно это - выстраивание иерархии народов, разделяемых на высшие и низшие, - дает нам право называть нынешний украинский режим нацистским.



Израильское высокомерие



Совершенно то же самое мы наблюдаем сегодня и в действиях израильской армии в секторе Газа. ЦАХАЛ физически стирает с лица земли целый густонаселенный регион Палестины, где проживают сотни тысяч мирных людей, Израиль фактически осуществляет геноцид жителей сектора Газа, исходя из того лишь, что они палестинцы, в то время как евреи - это "богоизбранный народ", каковым они сами себя считают. На основании этой "богоизбранности" они помещают себя на вершину некоей иерархии народов, уничтожая тех, кто противится их воле и их представлению о том, кто должен доминировать в Палестине. Именно это высокомерие лежит в основе действий израильской армии, уничтожающей без разбора мирные кварталы под предлогом того, что именно так, фактически осуществляя варварский геноцид арабов Палестины, они борются с террористами ХАМАС. При этом, как и в Донбассе, от этих неизбирательных ракетно-бомбовых ударов гибнут тысячи и тысячи мирных людей.



Именно на основании этого высокомерия мы имеем полное моральное право сопоставить нынешний политический режим Израиля с режимом нынешней нацистской Украины, а также с другими нацистскими режимами, которые тоже исходили из расовой теории, ставили себя на вершину человеческой иерархии, а другие народы, которые им не нравились, они помещали вниз. Это и есть расизм, лежащий в основе нацизма. И сегодня Израиль, хотел он этого или нет, принял эту эстафету, в одночасье утратив образ жертвы, выстраиваемый десятилетиями. Теперь это чистый агрессор.



Утрата морального преимущества



После окончания Второй мировой войны еврейские идеологи в течение нескольких десятилетий создавали вокруг евреев ореол жертвы, в результате чего сделали из еврейского народа неприкасаемых. Этот образ жертвы дал евреям колоссальные преимущества, позволившие им не только провозгласить свое государство в Палестине, но и без всяких возражений со стороны всего остального человечества вершить там судьбу тех, кого они начали теснить ради своего мессианского проекта. В статусе жертвы, обретя на этом основании моральное преимущество, евреи преследовали всех, кто каким-либо образом осмеливался критиковать их, выступал против их инициатив, в том числе политических, или ставил под сомнение законность возникновения и дальнейших действий государства Израиль, критиковал его или вообще критиковал что-либо, имеющее отношение к евреям или Израилю. Именно на том основании, что евреи стали жертвой в глазах, прежде всего, западного человечества, благодаря усилиям израильских пропагандистов они получили полный карт-бланш на владение Палестиной, не считаясь с тем, что там живут другие народы со своей идентичностью, культурой, традициями, верой, а вокруг выстраиваемого на костях пострадавших от мессианского вероломства находятся другие государства со своими интересами.



Но сегодня, после тех преступлений против человечности, которые совершила израильская армия в секторе Газа, уничтожая жилые кварталы с мирными жителями, больницы с детьми, беззащитными стариками и женщинами, стирая с лица земли целый регион Палестины, этот образ жертвы Израиль как государство и евреи как народ утратили. Нынешний Израиль - один из самых вероломных и опасных агрессоров в истории человечества, как и те евреи, которые становятся на сторону нынешнего политического режима Израиля, точно так же из жертвы превращаются в чистого агрессора, реализующего принцип коллективной ответственности. Согласно этому ветхозаветному принципу, за действия группировки ХАМАС отвечают все жители Палестины от мала до велика, без всякого разбора и соразмерности.



С другой стороны, мы видим, что в поддержку палестинцев выступают такие дружественные России государства, как, например, Иран, который поставляет сегодня российской армии очень важные и нужные для ведения боевых действий на Украине беспилотники; как Сирия, которая является прямым союзником России на Ближнем Востоке; как Ливан, который традиционно всегда имел хорошие связи с российским государством в течение многих десятилетий, а также другие арабские и исламские страны. В их числе и Турция, которая резко выступает против израильской агрессии в Палестине и тем самым смещается, исходя из реалистского подхода, в область союзнических и более дружественных отношений с Россией. Турецкому руководству осталось лишь правильно переосмыслить происходящее в Донбассе, сопоставив действия израильских военных и украинских нацистов, ЦАХАЛ и ВСУ.



Иными словами, на стороне палестинцев сегодня находятся те государства, которые с разной степенью можно назвать союзниками России и противниками США и Израиля; союзники содействуют России в ее усилиях в войне с Западом на Украине. Здесь важно подчеркнуть, что мы не должны и не можем обвинять всех евреев - евреев как народ - в тех преступлениях, которые совершает нынешний израильский режим, по той причине, что не все евреи солидаризируются с такого рода агрессивными действиями нынешнего израильского правительства и израильской армии. Среди евреев есть, например, традиционалисты, те, кто придерживается ортодоксального иудаизма, а не светских принципов израильского национального государства (государства-нации). Такие традиционные иудеи, молитвенники, которые посвящают свою жизнь служению Богу, конечно же, не могут поддерживать столь бесчеловечные действия. Именно поэтому мы должны разделять тех евреев, которые являются традиционалистами, верующими, иудеями, и тех, кто сегодня является пособником нынешнего израильского политического режима, ведущего себя несоразмерно агрессивно, бесчеловечно и предельно жестоко, за рамками всякой человечности.



При этом нынешний политический режим Израиля подвергает опасности именно всех евреев, включая тех, кто не солидаризируется с ним. И это не преувеличение. Осуществляя в отношении палестинцев, жителей сектора Газа, принцип коллективной ответственности, нынешний израильский режим ставит под удар евреев всего мира. Ведь если за те преступления, которые он приписывает активистам партии ХАМАС, отвечают все жители сектора Газа, вне зависимости от того, имеют они отношение к ХАМАС или нет, то этот же принцип коллективной ответственности может вернуться и к самим евреям. Возникнет угроза, что преследованию будут подвергаться все евреи во всем мире вне зависимости от того, имеют ли они отношение к преступлениям нынешнего израильского режима или нет. Иными словами, принцип коллективной ответственности, который правительство Израиля реализует в отношении всех палестинцев, а с ними и всех мусульман, точно так же может быть в ответ обращен против всех евреев. И в этом случае правительство Израиля будет нести ответственность за страдания всех евреев, включая тех, кто с этим правительством в его бесчеловечных методах не солидаризируется.



Вся аргументация Израиля о том, что уничтожение сектора Газа является ответной мерой на акцию ХАМАС 7 октября 2023 года, ни с юридической точки зрения, ни с моральной не выдерживает никакой критики. Хотя бы по той причине, что конфликт, который достиг кульминации в виде стирания сектора Газа с лица земли, начался не 7 октября 2023 года, так же как и не палестинцами он был начат. Этот конфликт продолжается многие и многие десятилетия и начался в тот момент, когда евреи не только стали переселяться в Палестину и создавать там свои поселения, но стали вести себя достаточно агрессивно, применяя открытую военную силу для достижения своих интересов.



Давайте не будем забывать, что Израиль, который возник среди исламского арабского большинства из ниоткуда, еще в 1967 году применил военную силу для того, чтобы захватить Голанские высоты, которые являются частью государства Сирия, и до сих пор не вернул эту территорию. Голанские высоты юридически так и остаются сирийской территорией, имеющей важное стратегическое и мелиорационное значение, и это признано всеми, кроме Израиля. Но никто, однако, не решается призвать Израиль к ответу, как не решается принудить их вернуть законные территории Сирии. Ну как же, такая "жертва", разве можно…



В то время как сам Израиль - одно из самых агрессивных государств планеты, - пользуясь статусом "жертвы", захватил с помощью грубой военной силы многие другие территории Палестины как региона, не считаясь с жертвами среди мирного населения и вообще не обращая внимания на арабов, как будто бы их там не существует или они представляют собой часть живой природы, которую в лучших традициях западных колонизаторов надо непременно поработить. И это происходит многие десятилетия: именно с помощью военной силы и именно грубо и высокомерно, вынося за скобки жителей всего этого региона и не обращая внимания на их интересы. То есть то, что осуществили палестинцы 7 октября, - это лишь малая толика, хоть какой-то ответ, далеко не соразмерный тем военным агрессивным действиям, которые осуществляет израильская армия с момента провозглашения Израиля среди Палестины в середине XX столетия.



В сравнении с деяниями Израиля, палестинские выступления являются лишь символическим ответным жестом, осуществленным для того, чтобы обратить внимание на творящиеся десятилетиями беззакония, на которые никто почему-то в западном мире внимания не обращает.



Реализм Путина: возможная реакция России



Теперь подведем итог оценки происходящего в Палестине с точки зрения реалистского подхода, которого, как мы уже говорили, придерживается президент России Владимир Путин. С одной стороны, мы имеем палестинцев, с которыми многие десятилетия выстраивались связи нашей страны еще со времен СССР, а также их союзников в лице дружественных России Ирана, Сирии, Ливана и других арабских государств. Со всеми этими государствами Россия сегодня все активнее наращивает двусторонние отношения, а большинство из них поддерживают Россию в ее нынешнем конфликте с США и Западом.



С другой стороны, мы видим государство Израиль, которое еще до начала агрессии против сектора Газа поставляло оружие украинской стороне, чьи специалисты присутствуют в зоне Специальной военной операции, которую ведет Россия, и чью тактику по отношению к Донбассу и лидерам донбасских ополченцев применяет все эти годы нацистский киевский режим. В добавок к этому нынешнее израильское правительство клянется в верности Соединенным Штатам Америки - все ради того, чтобы получить финансовую поддержку и в том числе поддержку в виде вооружений, которая в итоге выделяется, что еще больше подчеркивает союзнические отношения нынешнего Израиля и США. Последние, в свою очередь, являются на сегодняшний день главным врагом России и, как известно, главным геополитическим оппонентом, доставляя огромные проблемы России как в сфере безопасности, так и в сфере экономики, вводя бесчисленные экономические санкции и снабжая украинский режим оружием.



Не надо быть политическим аналитиком, чтобы сопоставить одно с другим по формуле "друг моего врага мой враг". Конечно, события, начавшиеся 7 октября 2023 года, стали неожиданностью для российской власти. В то же время в нынешнем мире сложилась ситуация полного попрания международного права со стороны Соединенных Штатов Америки, которые растаптывали то самое международное право многократно в течение последних трех десятилетий, по сути, введя в оборот принцип: сила есть право. То есть именно американцы разрушили систему международной безопасности, которая существовала многие десятилетия во времена Советского Союза, следившего за тем, чтобы международное право соблюдалось. Но вот СССР не стало, биполярный мир разрушен, международное право больше не соблюдается, и всякий, кто имеет силу, применяет ее по своему усмотрению, в первую очередь США и их союзники. И никто не может привлечь их к ответу. То есть, по сути, США создали атмосферу беззакония. Это прекрасно понимают и в МИД РФ, и в Администрации Президента РФ, и в Кремле.



Российские политики не раз высказывались на этот счет, критикуя навязанную миру систему "американских правил", устанавливаемых в одностороннем порядке вместо международного права, которые США меняют по своему усмотрению, нанося удары по кому им вздумается. Например, британская и американская авиация наносит удары по Йемену.



Понятно, что российское политическое руководство слишком погружено в украинскую ситуацию, чтобы внимательно следить за тем, что происходит в Йемене. Судя по редким высказываниям и несколько рассеянной реакции, оно еще не успело сформировать однозначную, ясную и последовательную позицию относительно этого вопроса. Однако уже сейчас понятно, что Йемен, и хуситы в частности, - расколдовывают могущество США, перед которым большинство стран мира до сих пор находилось в оцепенении.



На вере в американское могущество выстраивалась однополярная глобализация, от которой очень серьезно пострадали Россия, Китай и другие страны. На той же вере в американское могущество, как и на вере в превосходство их военной машины, зиждется и американоцентричная экономика, базирующаяся на долларе как на мировой резервной валюте, остающейся таковой, пока все верят в незыблемость первенства США. И сегодня эта вера пошатнулась. Все думали, что Америка неприкосновенна и никто не смеет даже представить, что ей можно бросить какой-то вызов. И вот на тебе. Какой-то Йемен, который на Западе всегда относили к третьему миру, не самая значимая и могущественная страна, как ни в чем не бывало обстреливает американские корабли, военные объекты и базы на территории американских союзников, совершенно не стесняясь. От этого Вашингтон несет огромные репутационные потери, а вера в американское могущество превращается в скепсис относительно последнего. Все видят, что американцев можно и даже нужно бить и что они не самая "исключительная нация", а обычные люди со своими слабостями, страхами и пороками.



Собственно, большинство военных кампаний, где американцы принимали непосредственное участие, они проиграли. А военные победы одерживали, как правило, с помощью подлости и ракетных ударов с недосягаемого расстояния, будучи уверенными в полной безнаказанности. Не ровен час, у хуситов появятся последователи. Особенно если им кто нибудь поможет.



В этих условиях, когда вера в американское могущество, а следовательно, и первенство, висит на волоске, России крайне выгодно поддержать хуситов. Но делать это стоит все же опосредованно. Пока идет украинский конфликт, России стоит избегать прямого столкновения с США и НАТО. Но это не значит, что нет других способов нанести удары по США. Ничего не мешает российской стороне, следуя "правилам" самих США, поставить вооружение хуситам, сделав это через третьи страны, например, через Иран или иные государства-посредники.



В первую очередь, гиперзвуковые ракеты - убийцы авианосцев, что будет вполне достойным ответом. Ведь если США и страны Европы спокойно поставляют оружие на Украину, почему бы и России не поставлять разные системы вооружений тем, кто бросает вызов США и их союзникам на Ближнем Востоке, в том числе палестинским ополченцам, противостоящим израильскому геноциду мирного населения. Вполне соизмеримый ответ врагам России, спонсирующим Украину.



Иными словами, если США, страны Европы и их главный союзник на Ближнем Востоке Израиль поставляют оружие Украине, то и Россия вполне могла бы через поставки необходимых военных средств и систем вооружений поддерживать их оппонентов на Ближнем Востоке. Как палестинцев, так и другие арабские и исламские государства, имеющие союзнические отношения с палестинцами. И почему бы в таком случае не поддержать хуситов, которые сегодня практически в одиночку разносят в пух и прах веру в несокрушимость американской военной машины? А если им подкинуть несколько гиперзвуковых ракет типа "Брама", то, учитывая непринужденность, с которой хуситы долбят американские военные цели, глядишь, от американского доминирования в Индийском океане, где уже не так много авианосцев, не останется и следа.



Таким образом, исходя из реалистской политики Путина и в целом способности России решать проблемы безопасности в любой точке мира, можно аналитически спрогнозировать поведение российской стороны в отношении ситуации в секторе Газа.



Развитие отношений с Израилем и его поддержка - или же поддержка России будет направлена на помощь ХАМАС? При том, что моральный образ палестинцев на сегодня куда выше, нежели аморальное и жестокое поведение Израиля и его союзников, что для Владимира Путина всегда имело очень важное значение. Ответ вырисовывается со всей очевидностью.



Сегодня бесполезно призывать к перемирию израильскую сторону, потому как задача Израиля, исходя из оценки происходящего, заключается не в том, чтобы достигнуть мира, а в том, чтобы физически уничтожить, стереть с лица земли сектор Газа вместе со всеми жителями. Либо как минимум спровоцировать их массовую эмиграцию оттуда для установления полного контроля над территорией сектора Газа и его включения в состав государства Израиль. Такова на сегодня цель израильского правительства, имея в виду их мессианскую целеустремленность и то, что они видят себя "богоизбранным народом". С их точки зрения, все остальные должны лишь поклониться им. Расовое превосходство евреев в их собственной картине мира налицо.



Вряд ли Россия в ее нынешнем состоянии может как-то повлиять на эту фанатичную, одержимую позицию нынешнего израильского руководства. А вот если Россия одержит победу на Украине, освободив эту территорию от нацистского режима, от американского и натовского присутствия, то ее вес в международных процессах станет куда более значимым. И слово российской стороны действительно будет иметь значение.



После победы на Украине Россия вполне может очень уверенно и убедительно выступить на стороне палестинцев и начать процесс минимизации издержек от агрессивной политики Израиля на Ближнем Востоке, как и "исключительной нации" США, уже сейчас совместно с Ираном поддержав хуситов Йемена.



В то же самое время, в условиях войны Запада с Россией, в самой России как между элитами и народом, так и внутри элит, восстановлено такое единство, какого не было со времен Великой Отечественной войны. Все государственные органы действуют синхронно на основе закона и общих принципов, которые формулирует президент, а всякий, кто выступает против этой общей позиции нынешней российской власти, давно уже покинул пределы страны или отбывает положенные сроки. В этих условиях полного консенсуса населения и власти и принимаются основные решения, определяются векторы развития, выбираются союзники, а врагам готовится достойный отпор. Источник - Завтра

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