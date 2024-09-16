 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2024
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство

12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года
02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
17:25  Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
15:01  Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
14:57  В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости
11:54  Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу
11:45  Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев
11:42  Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины, - МК
05:54  В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями
05:50  Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты
05:04  Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания
04:54  ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:47  В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
03:20  Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов
02:46  Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13  "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов
01:06  Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04  Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
00:59  Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин
00:57  Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ
00:53  Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"
00:51  Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко
00:49  Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников
00:41  Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин
00:40  Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:37  Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:36  Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации
00:33  Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:28  Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе
00:14  Америка зависла между светом и тьмой, - Дмитрий Косырев
00:13  СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:43 17.09.2024

Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав"

Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Новая Ялта. Именно так ряд российских экспертов называют будущие российско-американские (или российско-американо-китайские – как пойдет) договоренности, которые завершат конфликт на Украине и пропишут правила нового мира. Многополярного мира, выстроенного на уважении интересов великих держав, что и было прописано (в той или иной степени) в ялтинских соглашениях 1945 года – и они более-менее удачно работали почти полвека.

Однако в США далеко не все согласны с этой точкой зрения. Так, бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд – одна из самых ярких американских ястребов в российском вопросе – считает, что Ялта была ошибкой Соединенных Штатов. "Не очень хорошей сделкой для нас, и нам не следовало ее заключать. Это привело к 70 годам холодной войны", – заявила она. По словам Нуланд, Ялта создала "плохой, нестабильный мир", и "любая подобная попытка великих держав разделить мир и указывать малым странам, что они могут или не могут делать, приведет к такой же нестабильности, в том числе и для России".

Конечно, есть соблазн объяснить ее скепсис банальной русофобией, близорукостью и нежеланием признавать собственные ошибки (а Нуланд несет свою немаленькую долю ответственности за то, что США отказывались договариваться с Москвой о правилах игры на постсоветском пространстве, в результате втянулись в конфликт с Россией и тем самым поставили под вопрос свое глобальное лидерство). Однако на самом деле Нуланд является выразителем точки зрения значительной части американского истеблишмента, и ее неприятие Ялты как концепции имеет под собой вполне объективные основания.

Во-первых, связанные со стратегической культурой американского государства. Это европейские страны (включая Россию) веками развивались и конфликтовали на сравнительно небольшом и уж точно не резиновом пятачке территории от Днепра до Атлантического океана. А значит, они научились договариваться друг с другом как раз на основе равноправия и взаимного учета интересов. Самым ярким проявлением этого умения стал, конечно, "Концерт держав" по итогам Венского Конгресса 1814-1815 годов – почти полвека баланса интересов пяти европейских держав (вплоть до появления Германской империи, сломавшей этот баланс).

У США же этой культуры не было. Американцы привыкли к постоянной экспансии и к решению всех проблем силовым путем. Когда они пришли в Европу после Первой мировой войны, то особо ни с кем и не договаривались. А после Второй мировой договариваться было уже и не с кем – за исключением Советского Союза, с которым пришлось временно (как тогда считалось) поделить влияние в Европе. И лишь появление у СССР ядерной бомбы вынудило Вашингтон смириться с балансом интересов, в результате чего временные соглашения в Ялте растянулись до конца 1980-х годов.

После чего наступил естественный, по мнению американской элиты (в том числе и воспитанной в то время Нуланд), порядок вещей – возвращение той самой безудержной американской экспансии, основанной на силе и идейном господстве. Порядок, в котором не нужно ни с кем договариваться, делиться и тем более уважать интересы. И вполне естественно, что Нуланд, администрация Байдена и прочие делают все возможное для того, чтобы этот порядок сохранить. То есть демонизируют концепцию Ялты.

Во-вторых, Соединенные Штаты не хотят сейчас создавать прецедент. Если Москва и Вашингтон выйдут на новую Ялту, то весь мир посчитает, что Россия сумела навязать Америке свою волю силой. Начала сопротивляться – и добилась того, что Вашингтон стал с ней договариваться. И если у Кремля это получилось, почему такой же финт не могут провернуть китайцы (у которых достаточно рычагов давления на США)? Или иранцы? Или даже самые суверенные из нынешних американских союзников, чьи интересы Вашингтон регулярно игнорирует, – турки и саудиты?

При этом даже если они не найдут в себе решимость бросить вызов, то – и это в-третьих – их интересы все равно придется включать в итоговый перечень. Очевидно, что в нынешней ситуации новая Ялта будет создавать не формально многополярный (а по факту биполярный) мир, а именно реально многополярный. И количество полюсов будет куда больше пяти – примерно 10–15. Подписываясь под этой Ялтой, Соединенные Штаты вынуждены будут признать за этими 10–15 странами их сферы влияния (то есть, выражаясь словами Виктории Нуланд, право "указывать малым странам, что они могут или не могут делать") и тем самым перестанут быть глобальным гегемоном или даже лидером.

И поэтому ее точка зрения, ее отрицание Ялты 2.0 (которое разделяют и американские власти) было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол. Вашингтон в нулевые или даже начале десятых еще имел возможность сформировать многополярный мир на своих условиях – на принципе "региональных шерифов", которым американцы делегировали бы права и полномочия в своих регионах в обмен на признание за США роли глобального лидера. Однако американцы вместо этого сделали ставку на поддержание гегемонии и подавление любых игроков, которые просили поделиться (России, Китая, даже Евросоюза). В результате они и пришли к ситуации, когда делиться уже придется – причем отнюдь не на американских условиях.

А стратегическую культуру придется менять. Ведь благодаря Нуланд и прочим глобалистам/неоконам у США уже не будет возможности проводить постоянную экспансию за счет идейного доминирования. Придется привыкать к правилам "Концерта".

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726566180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны
- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента
- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС
- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области
- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области
- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества
- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году
- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  