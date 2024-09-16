Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович

12:55 17.09.2024

Независимость без признания. Албанские сепаратисты добивают сербское Косово



Татьяна Стоянович

автор издания Украина.ру



Пока столица Сербии Белград отдыхает от изнурительной двухмесячной жары, массовых экологических протестов против добычи лития и первого "успешного" гей-парада, прошедшего при участии четырех министров, сербы на севере Косово и Метохии проходят очередной тест на выживаемость.



С 30 августа власти сепаратистского Косово блокируют здания, в которых находятся канцелярии органов местного управления сербских муниципалитетов на севере края. На зданиях надписи с названием сербских административных структур заменены импровизированными таблицами с названиями соответствующих албанских органов власти.



Косовские сербы отреагировали на это временной блокадой главных дорог, ведущих к Центральной Сербии. Они в том числе потребовали ухода так называемой полиции сепаратистского Косово с севера края, деблокады сербских органов местного самоуправления, а также возвращения сербского динара, изъятого из денежного оборота на территории Косово и Метохии в феврале этого года на основании указа премьера албанских сепаратистов Альбина Курти. Однако уже 7 сентября блокада дорог была снята, и все КПП на административной линии между Косово и Центральной Сербией открыты.



Представители Евросоюза, при посредничестве которого ведутся переговоры о "нормализации отношений" между Белградом и Приштиной, так же, как и представители НАТО, под командованием которого в крае действует международная миссия по обеспечению мира, высказали "разочарование односторонними акциями Приштины", несогласованными с международным сообществом. Но при этом за развитием событий они предпочли наблюдать со стороны.



Крайне пассивную позицию по отношению к очередному кризису на севере Косово и Метохии занял и президент Сербии Александр Вучич. В отличие от предыдущих инцидентов, связанных, например, с решением сепаратистов в Приштине запретить использование сербских автомобильных номеров на территории края, когда к административной линии выдвигалась сербская военная техника, а в воздух поднимались самолеты и вертолеты, в этот раз Вучич ограничился призывами к совести, направленными международному сообществу (читай – в никуда).



Тем временем Альбин Курти заявил, что на севере края он действует в соответствии с так называемым Брюссельско-Охридским соглашением, заключенным между Белградом и Приштиной в 2023 году. Этот документ, известный также под названием "франко-германский план по Косово", был разработан французскими и немецкими дипломатами. За его основу взята модель сосуществования "двух Германий" во времена холодной войны.



Действительно, на встрече в Брюсселе 27 февраля 2023 года Александр Вучич и Альбин Курти приняли проект так называемого Соглашения о пути к нормализации отношений между Косово и Сербией, а 18 марта в Охриде (Северная Македония) они устно согласовали дорожную карту реализации этого документа. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил тогда, что дальнейшее обсуждение самого плана не требуется, и что все будущие переговоры будут посвящены только его реализации.



Приняв в устной форме франко-германский план, Александр Вучич обязал Сербию признать документы и национальные символы сепаратистского Косово, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные штампы, уважать его "территориальную целостность", не препятствовать его интеграции в ЕС и вступлению в любые международные организации, вплоть до ООН.



Косовские сепаратисты со своей стороны обязались обеспечить надлежащий уровень самоуправления для этнической сербской общины в Косово и безопасность имущества Сербской православной церкви в пределах своих границ.



Таким образом, Александр Вучич выполнил обещание, которое он дал своим избирателям - не подписывать документ об официальном признании независимости Косово. Но де-факто, приняв Брюссельско-Охридское соглашение, он признал существование сепаратистского образования со всеми атрибутами независимого государства, кроме кресла в ООН.



Поэтому Вучич теперь не может предпринимать более решительные шаги для защиты сербского населения в Косово и Метохии, так как его действия ограничены международными договоренностями, в обсуждении и принятии которых он сам участвовал. Президент Сербии может только уповать на помощь тех же европейских посредников, которые разработали этот документ. Но это, как показывает практика миротворческих миссий коллективного Запада по всему миру, гиблое дело от начала и до конца.



Весь абсурд ситуации, в которой оказалась Сербия после принятия Охридского соглашения, состоит в том, что Западу от нее уже не нужно даже признания Косово. Вучичу дали фиговый лист в виде того, что его подпись под документом такого рода уже и не требуется, так как теперь вопрос может решаться и без участия Сербии на уровне ООН. А здесь, получается, более весомый голос в деле защиты суверенитета и территориальной целостности Сербии имеет Москва.



Дело в том, что без согласия России, которая в СБ ООН обладает правом вето, сепаратистское Косово не способно стать полноценным членом самой авторитетной международной организации. Вспомним пример Палестины, которая в ООН имеет статус наблюдателя, но может стать полноценным членом организации из-за вето США.



В последнее время в отношениях между Белградом и Москвой не все гладко. Хотя на официальном уровне взаимных претензий друг к другу у них нет, в общественном пространстве регулярно возникает ряд вопросов к сербской стороне, связанных с опосредованной продажей сербского оружия киевскому режиму. Поэтому в российских СМИ все чаще слышны голоса о том, что русские не могут быть большими сербами, чем сами сербы, и что если Косово не нужно самому сербскому руководству, то от кого тогда его следует защищать?



Но кроме руководства есть и население страны, которое последовательно выступает как против изменения политики Сербии в отношении России, так и против отчуждения Косово и Метохии.



Прежде чем махнуть рукой на сербов и сербское Косово, надо вспомнить, что косовский вопрос – это единственный рычаг в руках Москвы, на котором держится российское политическое влияние на Балканах. Поэтому прежде всего нужно ответить на вопрос, каковы российские интересы в этом регионе и готова ли Москва уйти оттуда, лишившись поддержки самого преданного балканского союзника – сербского народа.