 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2024
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство

12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года
02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
17:25  Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
15:01  Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
14:57  В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости
11:54  Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу
11:45  Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев
11:42  Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины, - МК
05:54  В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями
05:50  Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты
05:04  Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания
04:54  ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:47  В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
03:20  Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов
02:46  Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13  "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов
01:06  Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04  Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
00:59  Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин
00:57  Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ
00:53  Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"
00:51  Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко
00:49  Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников
00:41  Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин
00:40  Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:37  Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:36  Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации
00:33  Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:28  Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе
00:14  Америка зависла между светом и тьмой, - Дмитрий Косырев
00:13  СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
13:01 17.09.2024

Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года
Из-за непростых погодных условий результаты окажутся хуже, чем в прошлом году, но на среднем для последнего десятилетия уровне

Дмитрий Мигунов

Прогнозы урожая зерновых по итогам этого года снижаются: сразу несколько аналитических центров в последние недели предсказали более низкие показатели пшеницы и зерна вообще по сравнению с весенними. Причина - разнообразные негативные погодные условия, которые в этом году сыграли, скорее, против российского зернового сектора. Урожай по итогам года останется неплохим, но далеким до рекордных показателей предыдущих двух лет. Экспорт, вероятно, немного сократится по сравнению с прошлыми сезонами, но будет на по-прежнему высоком уровне. В то же время цены на пшеницу (в частности, российскую) остаются низкими, что демотивирует аграриев увеличивать посевы. Предварительные итоги урожая - в материале "Известий".

Всеобщее ухудшение

На этой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз урожая пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т. Одновременно оценка сбора ячменя уменьшена на 400 тыс. т, а кукурузы - на 1,1 млн т, до 12 млн т. Последний показатель вообще станет худшим с 2018 года. Всего ожидается, что в России по итогам года будет собрано около 125 млн т зерна.

В свою очередь, аналитический центр "СовЭкон" чуть раньше спрогнозировал урожай пшеницы на уровне 82,5 млн т против 83,3 млн т в предыдущей версии. В основном виной тому более низкая урожайность яровой пшеницы в Центральном федеральном округе и Поволжье. Наконец, аналитическая компания "ПроЗерно" понизила урожай всего зерна на 2 млн т, до 126 млн т, - без учета новых регионов. Прогноз сбора пшеницы составляет 82,8 млн т, но в самой компании отмечают, что это, скорее, оптимистичный вариант.

В целом Минсельхоз пока настроен более благодушно. Последний прогноз ведомства говорит о 132 млн т зерна, и пока он не пересматривается; пшеницы - 86 млн т. В то же время влияние неблагоприятных погодных условий во многих регионах не отрицается. По сравнению с прошлым годом падение сильное: тогда было собрано около 143 млн т, из которых на пшеницу пришлось около 93 млн т. Впрочем, при реализации данного прогноза результат войдет в пятерку лучших в истории.

Просадка заметна

Что на данный момент? На 11 сентября было обмолочено примерно 70% площадей под зерновыми культурами. Собрано более 97 млн т зерна, из которых 72 млн т составляет пшеница. За последние 20 дней было собрано более 20 млн т зерна. Просадка по сравнению с прошлым годом заметна: в 2023-м было собрано 112 млн т к 6 сентября. Пшеницы - под 80 млн т. Но, опять же, прошлый год оказался одним из лучших в истории. Окончательные выводы делать сложно: часто отличный урожай "накатывает на финиш".

Эффекты пока не сказываются на экспорте. По итогам августа поставки достигли рекордной для этого месяца отметки - 5,6 млн т, что лучше результата прошлого года (второй в истории) на 200 тыс. т. Цены, впрочем, оставались низкими, хотя и немного подросли по сравнению с июлем. Крупнейшими покупателями российской пшеницы стали Египет, Бангладеш и Турция. В целом Минсельхоз предполагает, что до конца сезона экспорт всех видов зерна составит около 60 млн т против 72 млн т годом ранее.

Что касается сева озимых на новый сезон, то на данный момент засеяны 5,5 млн га. Всего ожидается покрыть посевами 20 млн га, плюс-минус тот же показатель, что и год назад. Однако из-за сухого августа и первой декады сентября во многих регионах страны сев идет довольно сложно.

Возврат к многолетнему уровню

По словам ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии, доктора экономических наук Дениса Терновского, не стоит ожидать, что каждый раз урожаи будут такими же, как в 2022–2023 годах.

- Предыдущие годы были рекордными, поэтому ожидаемый текущий урожай - это некоторый возврат к среднему многолетнему уровню. Главный фактор снижения урожая зерна в сравнении с прошлыми сезонами - погодные условия, но повлияли и экономические - мировые, а следовательно, и российские цены на пшеницу падают с лета 2022 года, и это происходит на фоне удорожания техники, роста затрат на рабочую силу и других элементов себестоимости, - говорит эксперт.

Он добавил, что такие изменения на рынках снижают возможности производителей к расширению производства зерна, заставляют их перераспределять посевные площади в пользу культур с более высокой рентабельностью, например масличных и зернобобовых.

При этом Терновский заметил, что качество зерна текущего урожая, по имеющимся оценкам, не снижается, а, наоборот, лучше прошлогоднего. К примеру, пшеницы третьего класса выявлено 25%, что на 5 процентных пунктов выше показателя прошлого года. В целом такой расклад соответствует обычной картине, когда рост урожайности компенсируется некоторым падением качества и наоборот (хотя в долгосрочной перспективе урожайность растет без значимого падения качества).

Экспорт в порядке

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко констатирует, что снижение прогнозов урожая пшеницы, которые показали некоторые аналитики, составляет в среднем небольшую величину, около 1–2%.

- С учетом наличия запасов все же это не критично для пересмотра размеров экспорта в текущем сезоне. Корректировка связана с более низкой, чем ожидалось, урожайностью в Поволжье и Южном Урале из-за дождей. Экспорт с учетом запасов составит около 42–43 млн т по прогнозу ЦЭП Газпромбанка, и снижение предложения на мировом рынке неизбежно повлияет на рост цен. Но в текущем сезоне некоторые экспортеры нарастят продажи на мировом рынке, например США, поэтому в начале сезона цены все еще ниже ожиданий производителей, - прокомментировала собеседница.

В свою очередь, Денис Терновский отметил, что, поскольку Россия экспортирует порядка 50% производимого зерна, его внутренние цены в значительной степени определяются конъюнктурой мирового рынка.

- Сейчас мировые цены на пшеницу находятся на самом низком уровне с лета 2020 года, но их потенциал роста сохранятся на фоне снижения урожая и экспорта в ЕС. При этом их сохранению на текущем низком уровне может способствовать общее охлаждение мировых рынков сырьевых товаров, - сказал собеседник "Известий".

Терновский добавил, что высокие объемы экспорта в последние два года поддерживались рекордными урожаями зерна. В текущем сезоне на фоне снижения сбора можно ожидать сокращения его вывоза, однако Россия сохранит ключевые позиции на рынке пшеницы, оставаясь ее крупнейшим поставщиком (эту позицию наша страна занимает стабильно с 2021 года).

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726567260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны
- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента
- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС
- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области
- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области
- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества
- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году
- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  