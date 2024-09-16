Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов

13:01 17.09.2024

Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года

Из-за непростых погодных условий результаты окажутся хуже, чем в прошлом году, но на среднем для последнего десятилетия уровне



Дмитрий Мигунов



Прогнозы урожая зерновых по итогам этого года снижаются: сразу несколько аналитических центров в последние недели предсказали более низкие показатели пшеницы и зерна вообще по сравнению с весенними. Причина - разнообразные негативные погодные условия, которые в этом году сыграли, скорее, против российского зернового сектора. Урожай по итогам года останется неплохим, но далеким до рекордных показателей предыдущих двух лет. Экспорт, вероятно, немного сократится по сравнению с прошлыми сезонами, но будет на по-прежнему высоком уровне. В то же время цены на пшеницу (в частности, российскую) остаются низкими, что демотивирует аграриев увеличивать посевы. Предварительные итоги урожая - в материале "Известий".



Всеобщее ухудшение



На этой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз урожая пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т. Одновременно оценка сбора ячменя уменьшена на 400 тыс. т, а кукурузы - на 1,1 млн т, до 12 млн т. Последний показатель вообще станет худшим с 2018 года. Всего ожидается, что в России по итогам года будет собрано около 125 млн т зерна.



В свою очередь, аналитический центр "СовЭкон" чуть раньше спрогнозировал урожай пшеницы на уровне 82,5 млн т против 83,3 млн т в предыдущей версии. В основном виной тому более низкая урожайность яровой пшеницы в Центральном федеральном округе и Поволжье. Наконец, аналитическая компания "ПроЗерно" понизила урожай всего зерна на 2 млн т, до 126 млн т, - без учета новых регионов. Прогноз сбора пшеницы составляет 82,8 млн т, но в самой компании отмечают, что это, скорее, оптимистичный вариант.



В целом Минсельхоз пока настроен более благодушно. Последний прогноз ведомства говорит о 132 млн т зерна, и пока он не пересматривается; пшеницы - 86 млн т. В то же время влияние неблагоприятных погодных условий во многих регионах не отрицается. По сравнению с прошлым годом падение сильное: тогда было собрано около 143 млн т, из которых на пшеницу пришлось около 93 млн т. Впрочем, при реализации данного прогноза результат войдет в пятерку лучших в истории.



Просадка заметна



Что на данный момент? На 11 сентября было обмолочено примерно 70% площадей под зерновыми культурами. Собрано более 97 млн т зерна, из которых 72 млн т составляет пшеница. За последние 20 дней было собрано более 20 млн т зерна. Просадка по сравнению с прошлым годом заметна: в 2023-м было собрано 112 млн т к 6 сентября. Пшеницы - под 80 млн т. Но, опять же, прошлый год оказался одним из лучших в истории. Окончательные выводы делать сложно: часто отличный урожай "накатывает на финиш".



Эффекты пока не сказываются на экспорте. По итогам августа поставки достигли рекордной для этого месяца отметки - 5,6 млн т, что лучше результата прошлого года (второй в истории) на 200 тыс. т. Цены, впрочем, оставались низкими, хотя и немного подросли по сравнению с июлем. Крупнейшими покупателями российской пшеницы стали Египет, Бангладеш и Турция. В целом Минсельхоз предполагает, что до конца сезона экспорт всех видов зерна составит около 60 млн т против 72 млн т годом ранее.



Что касается сева озимых на новый сезон, то на данный момент засеяны 5,5 млн га. Всего ожидается покрыть посевами 20 млн га, плюс-минус тот же показатель, что и год назад. Однако из-за сухого августа и первой декады сентября во многих регионах страны сев идет довольно сложно.



Возврат к многолетнему уровню



По словам ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии, доктора экономических наук Дениса Терновского, не стоит ожидать, что каждый раз урожаи будут такими же, как в 2022–2023 годах.



- Предыдущие годы были рекордными, поэтому ожидаемый текущий урожай - это некоторый возврат к среднему многолетнему уровню. Главный фактор снижения урожая зерна в сравнении с прошлыми сезонами - погодные условия, но повлияли и экономические - мировые, а следовательно, и российские цены на пшеницу падают с лета 2022 года, и это происходит на фоне удорожания техники, роста затрат на рабочую силу и других элементов себестоимости, - говорит эксперт.



Он добавил, что такие изменения на рынках снижают возможности производителей к расширению производства зерна, заставляют их перераспределять посевные площади в пользу культур с более высокой рентабельностью, например масличных и зернобобовых.



При этом Терновский заметил, что качество зерна текущего урожая, по имеющимся оценкам, не снижается, а, наоборот, лучше прошлогоднего. К примеру, пшеницы третьего класса выявлено 25%, что на 5 процентных пунктов выше показателя прошлого года. В целом такой расклад соответствует обычной картине, когда рост урожайности компенсируется некоторым падением качества и наоборот (хотя в долгосрочной перспективе урожайность растет без значимого падения качества).



Экспорт в порядке



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко констатирует, что снижение прогнозов урожая пшеницы, которые показали некоторые аналитики, составляет в среднем небольшую величину, около 1–2%.



- С учетом наличия запасов все же это не критично для пересмотра размеров экспорта в текущем сезоне. Корректировка связана с более низкой, чем ожидалось, урожайностью в Поволжье и Южном Урале из-за дождей. Экспорт с учетом запасов составит около 42–43 млн т по прогнозу ЦЭП Газпромбанка, и снижение предложения на мировом рынке неизбежно повлияет на рост цен. Но в текущем сезоне некоторые экспортеры нарастят продажи на мировом рынке, например США, поэтому в начале сезона цены все еще ниже ожиданий производителей, - прокомментировала собеседница.



В свою очередь, Денис Терновский отметил, что, поскольку Россия экспортирует порядка 50% производимого зерна, его внутренние цены в значительной степени определяются конъюнктурой мирового рынка.



- Сейчас мировые цены на пшеницу находятся на самом низком уровне с лета 2020 года, но их потенциал роста сохранятся на фоне снижения урожая и экспорта в ЕС. При этом их сохранению на текущем низком уровне может способствовать общее охлаждение мировых рынков сырьевых товаров, - сказал собеседник "Известий".



Терновский добавил, что высокие объемы экспорта в последние два года поддерживались рекордными урожаями зерна. В текущем сезоне на фоне снижения сбора можно ожидать сокращения его вывоза, однако Россия сохранит ключевые позиции на рынке пшеницы, оставаясь ее крупнейшим поставщиком (эту позицию наша страна занимает стабильно с 2021 года).