Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления

13:09 17.09.2024

Автор: Комитет по туризму Узбекистана



Любите приключения? Тогда пакуйте чемоданы, покупайте билеты и отправляйтесь в Узбекистан.



Благодаря мягкому климату, страна может предложить вам самые различные виды приключенческого туризма, которые доступны практически круглый год.



Узбекистан предлагает многочисленные возможности для экстремальных видов спорта благодаря его обширным и разнообразным ландшафтам, хотя эти виды спорта все еще являются новыми в стране. К ним относятся:



– экстремальные лыжи, сноуборд;

– мотогонки (Motorcycle racing), ралли (Rallying), мотокросс;

– скейтбординг, горный велосипед, скалолазание, каньонинг и парапланеризм.



Огромные горные районы страны особенно привлекательны.



Горный туризм в Узбекистане – это небольшая, но активно развивающаяся отрасль. Это походы пешком через красивые горные пейзажи, альпинизм, посещения горных пещер, зимний спорт на лыжах в одном из четырех современных курортных комплексов. Это древние горные крепости времен Ахеменидов (6-4 вв. до н.э.) и Александра Македонского (4 век до н.э.), наскальные рисунки, которым много тысяч лет. Это захватывающие дух панорамные виды горных высот от 3000 до 4000 метров. Это уединение в отдаленных традиционных горных кишлаках с теплыми и гостеприимными жителями. Это уникальная флора, эндемичные и редкие животные под угрозой исчезновения, красивые водопады, горные озера и бушующие горные реки.



