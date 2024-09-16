 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2024
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство

12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года
02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
17:25  Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
15:01  Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
14:57  В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости
11:54  Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу
11:45  Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев
11:42  Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины, - МК
05:54  В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями
05:50  Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты
05:04  Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания
04:54  ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:47  В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
03:20  Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов
02:46  Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13  "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов
01:06  Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04  Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
00:59  Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин
00:57  Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ
00:53  Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"
00:51  Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко
00:49  Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников
00:41  Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин
00:40  Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:37  Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:36  Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации
00:33  Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:28  Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе
00:14  Америка зависла между светом и тьмой, - Дмитрий Косырев
00:13  СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:09 17.09.2024

Автор: Комитет по туризму Узбекистана

Любите приключения? Тогда пакуйте чемоданы, покупайте билеты и отправляйтесь в Узбекистан.

Благодаря мягкому климату, страна может предложить вам самые различные виды приключенческого туризма, которые доступны практически круглый год.

Узбекистан предлагает многочисленные возможности для экстремальных видов спорта благодаря его обширным и разнообразным ландшафтам, хотя эти виды спорта все еще являются новыми в стране. К ним относятся:

– экстремальные лыжи, сноуборд;
– мотогонки (Motorcycle racing), ралли (Rallying), мотокросс;
– скейтбординг, горный велосипед, скалолазание, каньонинг и парапланеризм.

Огромные горные районы страны особенно привлекательны.

Горный туризм в Узбекистане – это небольшая, но активно развивающаяся отрасль. Это походы пешком через красивые горные пейзажи, альпинизм, посещения горных пещер, зимний спорт на лыжах в одном из четырех современных курортных комплексов. Это древние горные крепости времен Ахеменидов (6-4 вв. до н.э.) и Александра Македонского (4 век до н.э.), наскальные рисунки, которым много тысяч лет. Это захватывающие дух панорамные виды горных высот от 3000 до 4000 метров. Это уединение в отдаленных традиционных горных кишлаках с теплыми и гостеприимными жителями. Это уникальная флора, эндемичные и редкие животные под угрозой исчезновения, красивые водопады, горные озера и бушующие горные реки.



Пешие походы

Любителям горных пеших походов Узбекистан предлагает не только красивые ландшафты, но и встречу с историческим прошлым в виде горных крепостей, древних ирригационных систем и деревней (кишлаки), которые почти не изменились на протяжении веков.

Интересные живописные пешие маршруты проходят в горах Нуратау, пересекая традиционные горные кишлаки. Такими же живописными пешими турами привлекает горный регион Бойсуна. Путешественники могут увидеть уникальные пейзажи и в ущелье Сармышсай недалеко от города Навои и в Гулькамских теснинах в Чимгане. И это лишь малая часть известных горных направлений этой страны.

Вдоль многих из этих пешеходных маршрутов встречается большое количество наскальных рисунков (петроглифы), как например, в ущелье Сармышсай, где найдены более 4000 изображений.

Верховая езда

Растет число туристов, которые посещают Узбекистан, чтобы полюбоваться чистокровными узбекскими лошадьми известных пород, увидеть национальные конные состязания и испытать несравненную радость езды на чистокровной лошади. Уже во 2 веке до нашей эры вывозили боевых коней из Ферганской долины по Великому Шелковому для армии китайского императора.

Недалеко от города Ташкента, в живописной долине, на высоте 1600 метров у подножия Большого и Малого Чимгана, находится курортный комплекс "Чимган оромгохи", рассчитанный на любителей конного туризма.

Здесь вы можете отправиться на прогулку по живописным окрестностям курорта. Опытные инструкторы обучат начинающих управлять лошадьми, а умелые всадники могут совершенствовать свои навыки.

От курортного комплекса можно совершить и прогулки на лошадях вокруг Бельдерсайского гребня вдоль рек Чаткал и Коксу. Один из самых популярных маршрутов для опытных наездников – маршрут по северным склонам Угамского хребта, по берегам бурной горной реки Пскем. Продолжительность конного тура 7-10 дней. Конная прогулка проходит по заповедным местам с разнообразной и меняющейся флорой и фауной.

Также многодневные конные туры проходят и в окрестностях Плато Пулатхан Угам Чаткальского национального парка, в горах западного Тянь-Шаня, в районах Нуратинского хребта и озера Айдаркуль.

Интересными представляются конные маршруты в горах Гиссарского хребта. Они начинаются в небольших горных селениях Кашкадарьинской области и заканчиваются в долине реки Сурхандарья. Наивысшие точки маршрутов могут достигать 4000 м. По пути туристы пересекают высотные пояса, арчовые леса, альпийские луга, горные тундры, а на некоторых маршрутах – пояс многолетних снегов и ледников.

Впечатления от путешествия по горам, где свежий, чистый воздух напоен тончайшим ароматом бесчисленных трав и цветов и романтической вечерней трапезы у костра под бездонным горным небом с мириадами звезд надолго останутся в памяти.

Приятно удивит туристов и количество конных клубов, имеющихся в стране – их более 15. А находятся они в Ташкенте и его окрестностях, Ферганской, Кашкадарьинской и других областях.

Парапланеризм

Летать на параплане в Узбекистане можно практически в любое время года, единственным ограничением является дождь, так как крыло параплана выполнено из ткани. Самое популярное время года – лето, а лучшее место для полетов – горные массивы страны.

Самым популярным местом для парапланеризма являются окрестности Чарвакского водохранилища, расположенные в 60 км от Ташкента. Полет можно совершить как с профессиональным инструктором, так и самому при прохождении специальной подготовки.

Помимо парапланеризма, здесь также популярны полеты на воздушном шаре. Во время полетов открывается фантастический вид на водохранилище и его горные окрестности со снежными вершинами.

Альпинизм и скалолазание

Обширные горные регионы Узбекистана просто предназначены для альпинизма, скалолазания и ледолазания. Федерация альпинизма и скалолазания Узбекистана упоминает на своем сайте о 74 маршрутах в 34 горных местностях Узбекистана, высота которых достигает от 3099 до 4326 м. Из них 15 туров имеют уровни сложности 4a или 4b, 9 маршрутов имеют уровни сложности 5a или 5b. И только уровень сложности одного маршрута достигает 6a.

Основные маршруты альпинизма, скалолазания и ледолазания находятся в основном в районах Западного Тянь-Шаня – это Майдантальский хребет, Пскемский хребет и Чаткальский хребет. Здесь ежегодно проводятся открытые соревнования Узбекистана по альпинизму и скалолазанию.

Водный туризм
Узбекистан – одна из немногих стран, не имеющих выхода к морю или океану, но все же здесь огромное количество мест для водного туризма – это глубоководное Чарвакское водохранилище в предгорьях западного Тянь-Шаня, бесчисленные бушующие реки и огромные, похожие на море, озера, такие как Айдаркуль, Судочье и Ташморе.

Во время отдыха здесь можно с ветерком покататься на скутере или осмотреть окрестности на катамаране. Для любителей же экстремального отдыха многие туроператоры предлагают рафтинг-туры по рекам Чаткал, Пскем, Угам, Сырдарья и множеству других мест.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726567740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны
- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента
- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС
- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области
- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области
- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества
- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году
- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  