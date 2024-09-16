|Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:09 17.09.2024
Автор: Комитет по туризму Узбекистана
Любите приключения? Тогда пакуйте чемоданы, покупайте билеты и отправляйтесь в Узбекистан.
Благодаря мягкому климату, страна может предложить вам самые различные виды приключенческого туризма, которые доступны практически круглый год.
Узбекистан предлагает многочисленные возможности для экстремальных видов спорта благодаря его обширным и разнообразным ландшафтам, хотя эти виды спорта все еще являются новыми в стране. К ним относятся:
– экстремальные лыжи, сноуборд;
– мотогонки (Motorcycle racing), ралли (Rallying), мотокросс;
– скейтбординг, горный велосипед, скалолазание, каньонинг и парапланеризм.
Огромные горные районы страны особенно привлекательны.
Горный туризм в Узбекистане – это небольшая, но активно развивающаяся отрасль. Это походы пешком через красивые горные пейзажи, альпинизм, посещения горных пещер, зимний спорт на лыжах в одном из четырех современных курортных комплексов. Это древние горные крепости времен Ахеменидов (6-4 вв. до н.э.) и Александра Македонского (4 век до н.э.), наскальные рисунки, которым много тысяч лет. Это захватывающие дух панорамные виды горных высот от 3000 до 4000 метров. Это уединение в отдаленных традиционных горных кишлаках с теплыми и гостеприимными жителями. Это уникальная флора, эндемичные и редкие животные под угрозой исчезновения, красивые водопады, горные озера и бушующие горные реки.
Пешие походы
Любителям горных пеших походов Узбекистан предлагает не только красивые ландшафты, но и встречу с историческим прошлым в виде горных крепостей, древних ирригационных систем и деревней (кишлаки), которые почти не изменились на протяжении веков.
Интересные живописные пешие маршруты проходят в горах Нуратау, пересекая традиционные горные кишлаки. Такими же живописными пешими турами привлекает горный регион Бойсуна. Путешественники могут увидеть уникальные пейзажи и в ущелье Сармышсай недалеко от города Навои и в Гулькамских теснинах в Чимгане. И это лишь малая часть известных горных направлений этой страны.
Вдоль многих из этих пешеходных маршрутов встречается большое количество наскальных рисунков (петроглифы), как например, в ущелье Сармышсай, где найдены более 4000 изображений.
Верховая езда
Растет число туристов, которые посещают Узбекистан, чтобы полюбоваться чистокровными узбекскими лошадьми известных пород, увидеть национальные конные состязания и испытать несравненную радость езды на чистокровной лошади. Уже во 2 веке до нашей эры вывозили боевых коней из Ферганской долины по Великому Шелковому для армии китайского императора.
Недалеко от города Ташкента, в живописной долине, на высоте 1600 метров у подножия Большого и Малого Чимгана, находится курортный комплекс "Чимган оромгохи", рассчитанный на любителей конного туризма.
Здесь вы можете отправиться на прогулку по живописным окрестностям курорта. Опытные инструкторы обучат начинающих управлять лошадьми, а умелые всадники могут совершенствовать свои навыки.
От курортного комплекса можно совершить и прогулки на лошадях вокруг Бельдерсайского гребня вдоль рек Чаткал и Коксу. Один из самых популярных маршрутов для опытных наездников – маршрут по северным склонам Угамского хребта, по берегам бурной горной реки Пскем. Продолжительность конного тура 7-10 дней. Конная прогулка проходит по заповедным местам с разнообразной и меняющейся флорой и фауной.
Также многодневные конные туры проходят и в окрестностях Плато Пулатхан Угам Чаткальского национального парка, в горах западного Тянь-Шаня, в районах Нуратинского хребта и озера Айдаркуль.
Интересными представляются конные маршруты в горах Гиссарского хребта. Они начинаются в небольших горных селениях Кашкадарьинской области и заканчиваются в долине реки Сурхандарья. Наивысшие точки маршрутов могут достигать 4000 м. По пути туристы пересекают высотные пояса, арчовые леса, альпийские луга, горные тундры, а на некоторых маршрутах – пояс многолетних снегов и ледников.
Впечатления от путешествия по горам, где свежий, чистый воздух напоен тончайшим ароматом бесчисленных трав и цветов и романтической вечерней трапезы у костра под бездонным горным небом с мириадами звезд надолго останутся в памяти.
Приятно удивит туристов и количество конных клубов, имеющихся в стране – их более 15. А находятся они в Ташкенте и его окрестностях, Ферганской, Кашкадарьинской и других областях.
Парапланеризм
Летать на параплане в Узбекистане можно практически в любое время года, единственным ограничением является дождь, так как крыло параплана выполнено из ткани. Самое популярное время года – лето, а лучшее место для полетов – горные массивы страны.
Самым популярным местом для парапланеризма являются окрестности Чарвакского водохранилища, расположенные в 60 км от Ташкента. Полет можно совершить как с профессиональным инструктором, так и самому при прохождении специальной подготовки.
Помимо парапланеризма, здесь также популярны полеты на воздушном шаре. Во время полетов открывается фантастический вид на водохранилище и его горные окрестности со снежными вершинами.
Альпинизм и скалолазание
Обширные горные регионы Узбекистана просто предназначены для альпинизма, скалолазания и ледолазания. Федерация альпинизма и скалолазания Узбекистана упоминает на своем сайте о 74 маршрутах в 34 горных местностях Узбекистана, высота которых достигает от 3099 до 4326 м. Из них 15 туров имеют уровни сложности 4a или 4b, 9 маршрутов имеют уровни сложности 5a или 5b. И только уровень сложности одного маршрута достигает 6a.
Основные маршруты альпинизма, скалолазания и ледолазания находятся в основном в районах Западного Тянь-Шаня – это Майдантальский хребет, Пскемский хребет и Чаткальский хребет. Здесь ежегодно проводятся открытые соревнования Узбекистана по альпинизму и скалолазанию.
Водный туризм
Узбекистан – одна из немногих стран, не имеющих выхода к морю или океану, но все же здесь огромное количество мест для водного туризма – это глубоководное Чарвакское водохранилище в предгорьях западного Тянь-Шаня, бесчисленные бушующие реки и огромные, похожие на море, озера, такие как Айдаркуль, Судочье и Ташморе.
Во время отдыха здесь можно с ветерком покататься на скутере или осмотреть окрестности на катамаране. Для любителей же экстремального отдыха многие туроператоры предлагают рафтинг-туры по рекам Чаткал, Пскем, Угам, Сырдарья и множеству других мест.