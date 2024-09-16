 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2024
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство

12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года
02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
17:25  Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
15:01  Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
14:57  В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости
11:54  Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу
11:45  Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев
11:42  Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины, - МК
05:54  В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями
05:50  Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты
05:04  Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания
04:54  ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:47  В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
03:20  Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов
02:46  Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13  "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов
01:06  Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04  Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
00:59  Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин
00:57  Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ
00:53  Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"
00:51  Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко
00:49  Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников
00:41  Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин
00:40  Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:37  Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:36  Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации
00:33  Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:28  Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе
00:14  Америка зависла между светом и тьмой, - Дмитрий Косырев
00:13  СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
16:28 17.09.2024

Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости

Антисоветизм и антикоммунизм в постсоветских республиках принимают все более уродливые формы. В Узбекистане требуют запретить одобрение советского прошлого как "преступления и предательства народа". В Казахстане продолжается переименование "идеологически устаревших" улиц и населенных пунктов, а в Таджикистане и Киргизии сносят здания, с которыми связаны ключевые события советской истории.

Расчеты на то, что накал антикоммунистической пропаганды будет спадать по мере отдаления от советской эпохи, ошибочны. Буржуазные правительства никогда не примут идеи социальной справедливости, любыми средствами подавляя их проявления. Исключения не делаются ни для подростков, ни для стариков.

"Смелое" решение вынес недавно Самаркандский городской суд по уголовным делам. Он признал виновным 74-летнего гражданина Узбекистана Эргашкула Хасанова. "Преступная деятельность" пенсионера развернулась в телеграмм-группе "Узбекская ССР". Там он, по данным следствия, писал, что независимость Узбекистана носит поверхностный характер, что бывший Советский Союз официально не распался, а 15 республик самовольно и с помощью Соединенных Штатов объявили о своей независимости. Также, добавлял Хасанов, бывшие союзные республики скоро снова войдут в состав СССР.

Несмотря на наивность некоторых мыслей пожилого человека, его комментарии точно не дотягивают до уголовных преступлений. Но следствие и суд решили иначе. Политико-лингвистическая экспертиза объявила, что представленные материалы "открыто призывают к неконституционному изменению существующего государственного строя". В результате пенсионер был признан виновным по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса ("Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан") и приговорен к 3 годам ограничения свободы. Ему запрещено менять место жительства без разрешения надзорного органа, покидать территорию Самаркандской области, выходить из квартиры с 22.00 до 6.00 и пользоваться интернетом.

Вердикт привел в восторг ненавистников советского прошлого. "Приветствую решение суда! Узбекский народ подвергся дискриминации, был унижен правительством СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, принесла беду не только узбекскому народу, но и всему человечеству, и ее остатки продолжают оставаться бедой, - заявил депутат Алишер Кадыров. - Конечно, этот печальный период нашей истории следует анализировать и обсуждать, но его одобрение или пропаганду следует считать не только преступлением против конституционного строя, но и предательством нашего народа и наших предков, ставших жертвами кровавого режима".

Кадыров, о выходках которого "Правда" писала неоднократно, далеко не последний человек во властной иерархии Узбекистана. Он руководит партией "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), входящей вместе с Либерально-демократической партией в правящий альянс, и является вице-спикером парламента. Высказывания политика, не опровергаемые и не осуждаемые руководством страны, являются, таким образом, выражением официального курса. Среди них не только пещерный антисоветизм (например, демонстрацию советских знамен во время празднования Дня Победы он считает "оскорбительным для узбекского народа", поскольку-де "флаг советского государства-оккупанта пропитан кровью представителей прогрессивной узбекской интеллигенции и наших светлых предков"), но и не менее дикий национализм. Кадыров требует ограничить часы обучения русскому языку в школах, исключить "непропорционально широкое" его использование в СМИ и ограничить доступ к госуслугам лицам, не владеющим узбекским языком.

Такова же и суть остальных режимов Центрально-Азиатского региона. В Казахстане делом государственной важности стало переименование "чуждых" топонимов. В городе Кунаеве Алма-Атинской области, например, недавно было решено изменить название улицы Фрунзе. Теперь она будет носить имя бывшего министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова.

Как и в Узбекистане, антисоветизм здесь идет рука об руку с русофобией. Поэтому волна переименований затронула не только "коммунистические", но и славянские топонимы. Несколько лет продолжаются попытки изменить название города Петропавловска на Кызылжар. Аким (губернатор) Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил в августе, что сторонников и противников переименования в областном центре примерно одинаковое количество. Когда вторых станет больше, власти поставят вопрос смены названия.

Чиновники активно работают над нарушением этого равновесия, принимая программы переселения граждан из южных районов страны в северные, ведя соответствующую информационную политику. Журналист одного из государственных телеканалов Азамат Абилкайыр выложил в социальные сети ролик, в котором назвал "рабами" казахов, говорящих на русском языке. "Вот мы в аэропорту Антальи, вокруг меня толпа людей. Сколько разных национальностей, сколько людей из разных стран со всего мира, и все говорят на своем языке. Только казахи что-то щебечут на русском. Вот скажите, можно ли быть такими жалкими, такими бедными? То, что казахи ведут себя, как бедные рабы, пробирает меня до костей", - признался он.

Напоминания о советском прошлом уничтожаются в Таджикистане. Вслед за памятниками Ленину, демонтированными во всех крупных населенных пунктах, сносятся исторические здания. В столице намечены к разрушению чайхана "Рохат" и Государственный академический театр драмы имени Абулкасима Лахути, являющиеся нефор-мальными символами Душанбе. В годы Великой Отечественной войны в Таджикистан был эвакуирован Театр Красной Армии, его спектакли шли на подмостках Театра имени Лахути. Как заявил председатель комитета по строительству и архитектуре республики Низом Мирзозода, "эти здания устарели и не соответствуют современным требованиям". Дальнейшее предсказать нетрудно: на месте снесенных шедевров советской архитектуры вырастут безликие здания торговых центров или "элитных" жилых комплексов.

То же самое происходит в Киргизии. Не так давно в Бишкеке было снесено здание дореволюционной почтовой конторы, где в 1918 году размещались городской комитет РКП(б) и штаб обороны города во время белогвардейского Беловодского мятежа. Здесь же проходил 1-й уездный съезд Союза молодежи. Строение не спасло даже то, что оно входило в государственный список памятников истории и культуры. Аналогичная судьба постигла многие другие здания.

Уничтожая память о прошлом, современные элиты надеются похоронить саму возможность борьбы за социализм. Они забывают, что возмущение трудящихся своим положением порождают не памятники и названия, а эксплуатация и неравенство - эти "врожденные пороки" капитализма.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726579680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны
- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента
- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС
- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области
- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области
- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества
- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году
- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  