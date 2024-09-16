Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин

16:28 17.09.2024

Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости



Антисоветизм и антикоммунизм в постсоветских республиках принимают все более уродливые формы. В Узбекистане требуют запретить одобрение советского прошлого как "преступления и предательства народа". В Казахстане продолжается переименование "идеологически устаревших" улиц и населенных пунктов, а в Таджикистане и Киргизии сносят здания, с которыми связаны ключевые события советской истории.



Расчеты на то, что накал антикоммунистической пропаганды будет спадать по мере отдаления от советской эпохи, ошибочны. Буржуазные правительства никогда не примут идеи социальной справедливости, любыми средствами подавляя их проявления. Исключения не делаются ни для подростков, ни для стариков.



"Смелое" решение вынес недавно Самаркандский городской суд по уголовным делам. Он признал виновным 74-летнего гражданина Узбекистана Эргашкула Хасанова. "Преступная деятельность" пенсионера развернулась в телеграмм-группе "Узбекская ССР". Там он, по данным следствия, писал, что независимость Узбекистана носит поверхностный характер, что бывший Советский Союз официально не распался, а 15 республик самовольно и с помощью Соединенных Штатов объявили о своей независимости. Также, добавлял Хасанов, бывшие союзные республики скоро снова войдут в состав СССР.



Несмотря на наивность некоторых мыслей пожилого человека, его комментарии точно не дотягивают до уголовных преступлений. Но следствие и суд решили иначе. Политико-лингвистическая экспертиза объявила, что представленные материалы "открыто призывают к неконституционному изменению существующего государственного строя". В результате пенсионер был признан виновным по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса ("Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан") и приговорен к 3 годам ограничения свободы. Ему запрещено менять место жительства без разрешения надзорного органа, покидать территорию Самаркандской области, выходить из квартиры с 22.00 до 6.00 и пользоваться интернетом.



Вердикт привел в восторг ненавистников советского прошлого. "Приветствую решение суда! Узбекский народ подвергся дискриминации, был унижен правительством СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, принесла беду не только узбекскому народу, но и всему человечеству, и ее остатки продолжают оставаться бедой, - заявил депутат Алишер Кадыров. - Конечно, этот печальный период нашей истории следует анализировать и обсуждать, но его одобрение или пропаганду следует считать не только преступлением против конституционного строя, но и предательством нашего народа и наших предков, ставших жертвами кровавого режима".



Кадыров, о выходках которого "Правда" писала неоднократно, далеко не последний человек во властной иерархии Узбекистана. Он руководит партией "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), входящей вместе с Либерально-демократической партией в правящий альянс, и является вице-спикером парламента. Высказывания политика, не опровергаемые и не осуждаемые руководством страны, являются, таким образом, выражением официального курса. Среди них не только пещерный антисоветизм (например, демонстрацию советских знамен во время празднования Дня Победы он считает "оскорбительным для узбекского народа", поскольку-де "флаг советского государства-оккупанта пропитан кровью представителей прогрессивной узбекской интеллигенции и наших светлых предков"), но и не менее дикий национализм. Кадыров требует ограничить часы обучения русскому языку в школах, исключить "непропорционально широкое" его использование в СМИ и ограничить доступ к госуслугам лицам, не владеющим узбекским языком.



Такова же и суть остальных режимов Центрально-Азиатского региона. В Казахстане делом государственной важности стало переименование "чуждых" топонимов. В городе Кунаеве Алма-Атинской области, например, недавно было решено изменить название улицы Фрунзе. Теперь она будет носить имя бывшего министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова.



Как и в Узбекистане, антисоветизм здесь идет рука об руку с русофобией. Поэтому волна переименований затронула не только "коммунистические", но и славянские топонимы. Несколько лет продолжаются попытки изменить название города Петропавловска на Кызылжар. Аким (губернатор) Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил в августе, что сторонников и противников переименования в областном центре примерно одинаковое количество. Когда вторых станет больше, власти поставят вопрос смены названия.



Чиновники активно работают над нарушением этого равновесия, принимая программы переселения граждан из южных районов страны в северные, ведя соответствующую информационную политику. Журналист одного из государственных телеканалов Азамат Абилкайыр выложил в социальные сети ролик, в котором назвал "рабами" казахов, говорящих на русском языке. "Вот мы в аэропорту Антальи, вокруг меня толпа людей. Сколько разных национальностей, сколько людей из разных стран со всего мира, и все говорят на своем языке. Только казахи что-то щебечут на русском. Вот скажите, можно ли быть такими жалкими, такими бедными? То, что казахи ведут себя, как бедные рабы, пробирает меня до костей", - признался он.



Напоминания о советском прошлом уничтожаются в Таджикистане. Вслед за памятниками Ленину, демонтированными во всех крупных населенных пунктах, сносятся исторические здания. В столице намечены к разрушению чайхана "Рохат" и Государственный академический театр драмы имени Абулкасима Лахути, являющиеся нефор-мальными символами Душанбе. В годы Великой Отечественной войны в Таджикистан был эвакуирован Театр Красной Армии, его спектакли шли на подмостках Театра имени Лахути. Как заявил председатель комитета по строительству и архитектуре республики Низом Мирзозода, "эти здания устарели и не соответствуют современным требованиям". Дальнейшее предсказать нетрудно: на месте снесенных шедевров советской архитектуры вырастут безликие здания торговых центров или "элитных" жилых комплексов.



То же самое происходит в Киргизии. Не так давно в Бишкеке было снесено здание дореволюционной почтовой конторы, где в 1918 году размещались городской комитет РКП(б) и штаб обороны города во время белогвардейского Беловодского мятежа. Здесь же проходил 1-й уездный съезд Союза молодежи. Строение не спасло даже то, что оно входило в государственный список памятников истории и культуры. Аналогичная судьба постигла многие другие здания.



Уничтожая память о прошлом, современные элиты надеются похоронить саму возможность борьбы за социализм. Они забывают, что возмущение трудящихся своим положением порождают не памятники и названия, а эксплуатация и неравенство - эти "врожденные пороки" капитализма.



Сергей Кожемякин