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Самоподрыв пейджеров. Израиль провел беспрецедентную по масштабу спецоперацию против "Хезболлы"
19:10 17.09.2024

Ливанские СМИ сообщают об одновременном взрыве средств связи, которые имели при себе сотни членов "Хизбаллы"

На фоне непрекращающихся угроз в адрес властей Израиля со стороны Ирана и "Хизбаллы", обещающих нанести "жестокий удар" в качестве возмездия за убийство Фуада Шукра и Исмаила Хании, очередной удар осуществили именно израильские силы.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, в ряде регионов Ливана одновременно прогремели взрывы. Со слов журналистов, Израиль якобы осуществил взлом средств связи (радиостанций, пейджеров, мобильных телефонов) членов "Хизбаллы", которые затем взорвались.



Данную информацию подтверждает и Sky News Arabia. В материале говорится, что многочисленные ранения зафиксированы у персонала "Хизбаллы" после взрыва средств коммуникации, которые шиитская группировка использовала для зашифрованной связи.

В свою очередь, ливанские СМИ пишут не только о раненых, но и о многочисленных жертвах. Сообщается, что взрывы аккумуляторов в портативных устройствах одновременно убили и ранили сотни членов группировки.

Сведения о взрывах коммуникационных устройств "Хизбаллы" поступают практически из всех регионов Ливана. В местных больницах не хватает крови для переливания. Только в Бейруте с ранениями госпитализированы 70 человек.

Как пишут ливанские СМИ, взрывы по всей стране классифицируются в качестве события с массовыми жертвами. На этом фоне экстренно открываются дополнительные травматологические отделения.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Ливана уже объявило, что всем гражданам, имеющим пейджеры, следует немедленно от них избавиться. Высказано предположение, что это некая партия средств связи, которая была сознательно распространена среди членов ливанской группировки агентами Моссад.

***

Минздрав Ливана: при взрыве пейджеров погибли восемь человек, 2750 пострадали, сообщает RT.

При детонации связных устройств после взлома в разных частях Ливана погибли восемь человек, 2750 пострадали. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Фираса Абъяда.

"Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд только что провел пресс-конференцию, в ходе которой объявил, что восемь человек были убиты и 2750 ранены в результате взрывов пейджеров по всей стране", - передает телеканал. Ранее сообщалось, что при детонации пейджеров в Ливане погибли ребенок и два сторонника "Хезболлы", среди пострадавших - посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Данных о раненных при детонации пейджеров в Ливане россиянах не поступало.

Источник - topwar.ru
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