Самоподрыв пейджеров. Израиль провел беспрецедентную по масштабу спецоперацию против "Хезболлы"

19:10 17.09.2024

Ливанские СМИ сообщают об одновременном взрыве средств связи, которые имели при себе сотни членов "Хизбаллы"



На фоне непрекращающихся угроз в адрес властей Израиля со стороны Ирана и "Хизбаллы", обещающих нанести "жестокий удар" в качестве возмездия за убийство Фуада Шукра и Исмаила Хании, очередной удар осуществили именно израильские силы.



Как сообщает телеканал Al Jazeera, в ряде регионов Ливана одновременно прогремели взрывы. Со слов журналистов, Израиль якобы осуществил взлом средств связи (радиостанций, пейджеров, мобильных телефонов) членов "Хизбаллы", которые затем взорвались.



