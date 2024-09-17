Хит политического сезона 2024 – очередь в БРИКС от Азербайджана до Швейцарии

20:52 17.09.2024

На пути к многополярному миру



17.09.2024 | Дмитрий МИНИН



На сегодняшний день нет другой организации в мире, в которую стремилось бы вступить такое число стран, как в БРИКС – около 40 к уже имеющимся 10, и это далеко не предел. За последнее время эта аббревиатура, родившаяся едва ли не как шутка в голове одного западного аналитика, зажила самостоятельной жизнью и обрела, по сути, авторитет наиболее влиятельного и привлекательного интеграционного объединения современности. Будучи своего рода игрой слов (bricks в переводе с английского – "кирпичи"), это название реально воспринимается многими как совокупность строительных элементов, закладываемых в основание нового мирового порядка.



Сам по себе всплеск повсеместного интереса к БРИКС не только на Глобальном Юге, но и в зонах устойчивого западного влияния говорит о востребованности подобного мотора равноправной интеграции и желании многих государств не остаться в стороне от происходящей стремительной трансформации международного порядка. Перед организаторами предстоящего 22-24 октября 2024 года в Казани очередного саммита БРИКС стоит воистину нелегкая задача: сосредоточиться на сплочении уже вступивших в организацию членов или пойти на новое массовое расширение, чтобы не обидеть всех желающих к ним присоединиться?



Наиболее щекотливой продолжает оставаться заявка члена НАТО Турции. Последняя относится к этому процессу в высшей степени серьезно, а отнюдь не ограничивается лишь декларациями, которые могли бы быть восприняты в качестве дипломатического инструмента в ее запутанных отношениях с союзниками по Североатлантическому альянсу. Анкара исполнила все необходимые формальные требования по подаче официальной заявки и постоянно подчеркивает, что решение вступить в БРИКС является ее стратегическим выбором. Турецкие эксперты доказывают, что подобная решимость вполне укладывается в "многовековые фундаментальные основы османской политики".



Так, издание Yeni Safak пишет: "Готовность Турции присоединиться к БРИКС является отражением концепции "политики равновесия", которую Османская империя успешно применяла на протяжении веков в современном мире, и показателем усилий страны по восстановлению своих позиций среди мировых держав". Присоединившись к БРИКС, Турция надеется играть более активную роль в мировой экономике, диверсифицировать свои торговые партнерства и иметь возможность "действовать более независимо на международной арене, где доминирует англо-американская система". При этом тот факт, что Турция является членом НАТО и что переговоры о членстве с Европейским союзом продолжаются, требует, по мнению турок, от нее тщательного дипломатического баланса между Западом и БРИКС. "Турция может стать сильной, процветающей, авторитетной и эффективной страной, если будет одновременно улучшать свои отношения с Востоком и Западом, – заявил президент Эрдоган, – любой другой метод, кроме этого, невыгоден Турции, и он ей навредит".



Интересной представляется заявка близкого к Анкаре Азербайджана. И речь не только о том, что последний является важным звеном на стратегическом для БРИКС и России маршруте "Север – Юг". С 2019 по 2024 г. после саммита Движения неприсоединения (ДН) в Баку Азербайджан возглавлял по ротации эту некогда весьма влиятельную, но и ныне сохранившую определенный моральный авторитет международную организацию (120 государств – членов). С текущего года председательство там от азербайджанского лидера И. Алиева перешло к Уганде и ее президенту Муссевени.



При всем к нему уважении трудно представить, что в предстоящий период это движение сможет сохранить свою былую динамику. ДН всегда не хватало, как не хватает и сейчас в первую очередь экономической составляющей. В каком-то смысле можно сказать, что БРИКС является естественным продолжателем идеалов ДН, но только в новых исторических условиях и на совершенно иной материальной базе, открывающей перед первым значительно более уверенные горизонты. Поэтому присоединение к БРИКС одного из современных лидеров ДН Азербайджана может иметь и своего рода символическое значение. Кстати, Россия и Китай имеют официальный статус наблюдателей при ДН, что говорит о том, что они разделяют его идеалы. Стоит ли задумываться о перспективах полного слиянии этих двух организаций – это, конечно, большой вопрос. Ведь в погоне за количеством можно потерять и качество. Очевидно, прежде всего, следует сохранять и укреплять ядро, а остальные "претенденты" могли бы подтягиваться к БРИКС поэтапно. Подобная практика существует и во многих других интеграционных объединениях.



Неожиданно, но, видимо, вполне закономерно интерес к вступлению в БРИКС проявился и на полюсе наиболее развитых стран мира. Официальных заявок на вступление из Европы пока не направлялось, но дискуссия в некоторых ее странах по этому поводу уже ведется. Например, ведущее внешнеполитическое издание Швейцарии "Мир за неделю" (Weltwoche – тираж 80 тыс. экз.) со свойственной жителям этой страны абсолютной серьезностью и прагматизмом опубликовало материал, в котором утверждается, что для нее "выгоднее было бы сотрудничать с БРИКС, чем с Евросоюзом". В нем, в частности, указывается, что на долю БРИКС приходится более 45% населения планеты (в странах "Большой семерки" проживает 9,6%), а по всем ключевым экономическим показателям объединение уже сейчас превосходит "Большую семерку". Цель БРИКС – формирование многополярного мира, независимого от продиктованных долларом ограничений. На практике заявленная задача решается достаточно эффективно: при взаиморасчетах члены объединения стараются по возможности использовать национальные валюты. Рано или поздно будет создана валюта БРИКС, и, возможно, она будет обеспечиваться золотом, чтобы иметь возможность устранять дефицит торгового баланса. "Для Швейцарии вступление в БРИКС стало бы золотым билетом, ведь эта платформа, которая в одном лишь 2024 году провела более 200 встреч, будет медленно, но верно менять мир, не пытаясь при этом определять политику своих стран-членов, как это делает ЕС". Издание заявляет, что "вступление в БРИКС было бы отличным способом для Швейцарии вернуться к традиционному нейтралитету". Конечно, подобную позицию можно было бы объяснить всего лишь авторским мнением. Но ведь еще совсем недавно появление подобной статьи в "респектабельной" прессе страны было совсем немыслимым.



Любопытны и комментарии швейцарских читателей к указанной публикации, среди которых оказалось неожиданно много сторонников приведенного в ней подхода. Один из них, к примеру, пишет: "Благодаря своему рабству по отношению к США и ЕС, благодаря нашим выдающимся политикам Швейцария давно превратилась в развращенную оппортунистическую нацию". Этим двум столпам западного мира политики страны в правительстве и парламенте "пожертвовали ценностями, достоинством и гордостью Швейцарии. Напротив, присоединение к БРИКС выглядело бы как освободительный удар по отношениям подданства к США и ЕС, установленного под видом дружбы и общности ценностей".



Предполагается, что на саммит БРИКС в Казань в качестве гостя прибудет президент Сербии А. Вучич. Можно ожидать и некоторые другие европейские имена, которые, однако, пока не объявляются во избежание обструкции и нападок. В любом случае предстоящее мероприятие, безусловно, станет значительной вехой в формировании более справедливого миропорядка.