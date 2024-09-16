Казахстан. Народный штаб за строительство АЭС готовится к референдуму 6 октября

23:31 17.09.2024

Маулен Ашимбаев рассказал о преимуществах строительства АЭС



Референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится 6 октября 2024.



Члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым сегодня прибыли в Алматинскую область.



Представительный десант, в составе которого депутаты, эксперты и общественные деятели, обсудил с коллективами предприятий, бизнесменами и общественностью региона вопросы, касающиеся проведения референдума по поводу строительства АЭС в Казахстане.



