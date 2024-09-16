В Узбекистане начинается прием заявок на получение ипотечной субсидии

00:50 18.09.2024

В Узбекистане 23 сентября откроется прием заявок на получение ипотечной субсидии. Теперь по желанию заемщика в расчет его доходов можно включать доходы близких родственников.



Второй этап приема заявления на получение государственной субсидии на ипотечный кредит стартует 23 сентября в 9:00, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Узбекистана.



В порядок учета доходов заявителей вносятся дополнения и изменения с учетом социальных критериев. Теперь по желанию заявителя в расчет его доходов можно будет включить доходы его близких родственников.



Средний доход заявителя и/или поручителя должен составлять:



Каракалпакстан и области - от 2,7 МРОТ (2,83 млн сумов) до 8 МРОТ (8,4 млн сумов);

Ташкент - от 2,7 МРОТ (2,83 млн сумов) до 9,2 МРОТ (до 9,66 млн сумов).



Для подачи заявления можно обратиться непосредственно в Центры государственных услуг или сделать это самостоятельно через Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz.



Всего на 2024 год запланировано выделение 27 тысяч субсидий на сумму 2,36 трлн сумов. Субсидии направляются на компенсацию части первоначального взноса в размере 15% выделяемого кредита и на покрытие в течение первых пяти лет срока кредита части процентных платежей, превышающих 12%.



Субсидии на компенсацию части первоначального взноса по ипотечным кредитам, выделенным на приобретение квартир на первичном рынке, выплачиваются в фиксированном размере - 30 млн сумов.



В 2023 году срок действия сертификата о выдаче ипотечной субсидии сократили с 1 года до 4 месяцев. Заявители, которые не успели воспользоваться сертификатом в указанный срок, получили возможность подать новую заявку на субсидию.



Лица, не имеющие официального дохода, также получили право оформлять ипотечные кредиты. В первой половине этого года 22% ипотечных кредитов получили лица с неофициальными доходами.