 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Это кончится катастрофой" – разговор о причинах и последствиях финансовых пирамид
01:01 18.09.2024

Меняются названия, но стиль тот же, мошенников становится все больше с каждым днем. Люди малообразованные, ленивые и верящие, что деньги упадут с неба, легко становятся их жертвами. Kun.uz проанализировал этот вопрос при участии экспертов. Согласно общему мнению, срочно необходимо системное решение. Государство должно взять на себя самую большую ответственность.

Почти каждый думает о том, как быстро разбогатеть. Хотя многие знают, что единственный способ сделать это - знания и труд, зачастую люди все-таки решают пойти более легким путем. Этим умело пользуются преступники, паразитирующие на этом неистребимом желании - быстро разбогатеть. Сегодня финансовые пирамиды стали серьезной проблемой в нашем обществе, но однозначного решения нет. Тысячи людей продолжают сознательно отдавать свои деньги мошенникам.



По мнению Тамиллы Курбановой, финансового эксперта с зарубежным опытом, финансовые пирамиды процветают в обществах, где много людей с низкой финансовой грамотностью и высокой склонностью к быстрому обогащению. Намерения людей разбогатеть без усилий и труда льют воду на мельницу мошенников. Однако эксперт добавила, что риск и доходность на самом деле идут рука об руку. Человек, желающий получить прибыль, должен учитывать и риски. А если доход безрисковый, то это либо ложь, либо мошенничество.

Правозащитник, председатель общества "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов считает, что проблема возникла не сегодня. Повсеместное развитие финансовых пирамид в Узбекистане обусловлено менталитетом, сознанием людей, мировоззрением, целями людей и, самое главное, коррупцией. Прежде всего, государство не должно сознательно закрывать на это глаза, говорит Ташанов. Он считает, что финансовые пирамиды не могут создавать обычные люди. За ними обязательно стоят те, в чьей поддержке создатели пирамид уверены. Пока экономические возможности общества ограничены, а заработная плата людей не соответствует их потребностям, количество людей, обманутых мошенниками, не уменьшится, считает правозащитник.

По мнению психотерапевта Зебинисо Ахмедовой, антисоциальные индивидуумы с расстройством личности пользуются наивностью людей и желанием быстро разбогатеть, при этом чтобы их обмануть, даже обучаются аналогичным "стратегиям" мошенничества за рубежом.

Так почему же люди, даже становясь свидетелями подобных крахов чьих-то надежд, не уходят развернувшись, а все-таки вкладывают свои кровные? Основная причина этого – их вера в возможность успеть. Ведь первые участники финансовых пирамид действительно получают выгоду, но по мере увеличения числа участников возможность заработать уменьшается в геометрической прогрессии.

По мнению Ташанова, недостаточно просвещать людей. Прежде всего, наибольшую ответственность должно взять на себя государство. На людей не повлиять выступлениями журналистов или богословов, людям следует давать реалистичные предложения и зарплату, соизмеримую с их потребностями.

Финансовый эксперт Курбанова добавляет, что ценности в нашем обществе выбраны неправильно. Ребенка следует с раннего возраста учить, что такое деньги и как с ними обращаться. У нас же родители совершают ошибку, говоря своим детям, что они не должны думать о деньгах, а сосредоточиться на учебе и образовании. Собрать все это воедино – веление времени.

Сегодня средства массовой информации, представители СМИ, деятели искусства и активисты, общественные лидеры и даже государственные чиновники неосознанно служат развитию финансовых пирамид. По мнению собеседников, делают это те, у кого нет репутации и ответственности перед обществом, и которые становятся участниками публичных махинаций.

Разрушение финансовых пирамид не проблема для государства, оно легко покончит с ними при желании. Это проблема для людей. Но здесь дело частично упирается в коррупцию. Выходит "вора ограбил разбойник". Правозащитник Ташанов говорит, что главное жертвы – это люди, их наивность и эгоизм ведут к гибели.

Беседовал Шохрух Мажидзода.

Источник - kun.uz
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