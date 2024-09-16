Шольц приехал в Центральную Азию просить ресурсы и ссорить страны региона с Россией

01:51 18.09.2024

Итак, канцлер испытывающей беспрецедентный в своей истории после Второй Мировой войны экономический кризис Германии Олаф Шольц прилетел в Центральную Азию с некими предложениями, которые должны были нас заинтересовать настолько, чтобы мы могли прекратить все отношения с Россией, чего коллективный Запад добивается уже не первый год.



Однако что может предложить Германия, которая после того, как ввела антироссийские санкции в угоду англосаксам, стала терять более 10,5 тыс. промышленных предприятий в год?



