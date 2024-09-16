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Шольц приехал в Центральную Азию просить ресурсы и ссорить страны региона с Россией
01:51 18.09.2024

Итак, канцлер испытывающей беспрецедентный в своей истории после Второй Мировой войны экономический кризис Германии Олаф Шольц прилетел в Центральную Азию с некими предложениями, которые должны были нас заинтересовать настолько, чтобы мы могли прекратить все отношения с Россией, чего коллективный Запад добивается уже не первый год.

Однако что может предложить Германия, которая после того, как ввела антироссийские санкции в угоду англосаксам, стала терять более 10,5 тыс. промышленных предприятий в год?



Напомним, что на днях немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое управление страны написал о 10 702 поданных в окружные суда заявлениях со стороны промышленных предприятий о корпоративной неплатежеспособности, что стало на 24,9% больше, чем годом ранее.

Таким образом, первое, что нужно Германии от нас, - это энергоресурсы и критически важные минералы.

Именно с этой целью на саммите "5+1" в Астане было заявлено, что немецкие банки будут инвестировать в развитие проектов в Казахстане.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) подписало три ключевых документа с ведущими финансовыми институтами Германии: Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) и KFW IPEX Bank.

Первый из подписанных документов – мандатное письмо с Deutsche Bank на сумму до 200 млн долларов США, направленное на финансирование инвестиционных проектов в Казахстане.

Вместе с мандатным письмом БРК заключил два рамочных соглашения: с LBBW на 100 млн евро для финансирования экспортных сделок с поддержкой кредитных агентств и с KFW IPEX Bank на 100 млн евро, которые будут направлены на поддержку проектов в Казахстане.

Каких именно проектов? Разумеется, ресурсодобывающих.

"Подписание соглашений с немецкими компаниями демонстрирует высокую степень доверия международных инвесторов к инвестиционному климату Казахстана и к БРК как ключевому институту развития ", – отметил глава БРК Марат Елибаев.

Еще бы! Покажите нам хоть одного иностранного инвестора за все 30 с лишним лет, который вложился бы в добычу природных ресурсов в Казахстане и пожалел об этом.

Второе, что нужно от нас Германии, - это заставить нас отказаться от отношений с Россией.

Одним из важнейших моментов нахождения Олафа Шольца в Узбекистане и Казахстане была попытка оказать давление на президентов Мирзиеева и Токаева в контексте украинского кризиса.

Однако тут он отвалил, не солоно хлебавши, о чем свидетельствует тот факт, и Мирзиеев, и Токаев отказались от совместной с ним пресс-конференции. Более того, Токаев во время переговоров прямо сказал Шольцу, что Россия непобедима, и рекомендовал ему и его англосаксонским хозяевам не вмешиваться напрямую в украинский конфликт.

Однако вернемся к нашим баранам. Если посмотреть на перечень документов, которые были подписаны в ходе визита немецкого канцлера, они не представляют собой даже сотой доли того, что делается в сотрудничестве центральноазиатских республик с Россией.

Немецкие проекты не предполагают ничего масштабного, за исключением увеличения поставок энергоресурсов, что Тоакев Шольцу и пообещал.

Таким образом, со стороны Германии наблюдается банальный интерес к природным ресурсам Центральной Азии, что ни разу не отличает ее от других государств Запада, рассматривающих регион исключительно как свой сырьевой придаток.

Источник - Сегодня.KZ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726613460


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