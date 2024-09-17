Единый латинский алфавит усилит влияние Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова

01:53 18.09.2024

17.09.2024



Анкара собирает глав стран тюркских государств в Бишкеке

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



От президентов Киргизии Садыра Жапарова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет решительной модификации алфавита.



В Бишкеке 24 октября соберутся лидеры тюркского мира на очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Встреча, знаменующая 15 лет существования организации, обещает стать знаковой. Планируется создание Совета глав правительств и вице-президентов ОТГ, что придаст новый импульс сотрудничеству. Участники объединения должны определиться с переходом на общетюркский алфавит, основанный на латинице и накануне утвержденный комиссией стран ОТГ. За этим последует унификация языка, не исключают эксперты. Турция здесь играет ключевую роль, собирая вокруг себя страны тюркского мира.



Год назад на саммите ОТГ в казахстанском Туркестане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность скорейшего создания единого алфавита.



Он назвал этот шаг неотъемлемым элементом объединения тюркских государств, подчеркнув необходимость "держаться вместе" перед лицом вызовов.



Сотрудничество стран ОТГ выходит далеко за рамки культурных и языковых аспектов. В различных сферах экономики, в том числе в энергетике, наблюдается активная интеграция. Четвертое заседание министров энергетики стран ОТГ, состоявшееся 16 сентября в Бишкеке, подтвердило решимость стран обеспечить стабильность и устойчивость поставок энергоресурсов в рамках Концепции развития тюркского мира до 2040 года. Участники встречи подчеркнули важность создания "зеленых" коридоров и отметили прогресс в организации передачи энергии между странами.



Более тесным становится и сотрудничество в сфере безопасности. Первое заседание Совета министров внутренних дел стран ОТГ состоялось в Чолпон-Ате 6 сентября. Страны ОТГ проводят совместные военные учения и развивают военно-промышленный комплекс, при этом Турция выходит на лидирующие позиции как поставщик военной техники и оружия в страны Центральной Азии.



Анкара, делая акцент на развитии культурных и экономических связей, на самом деле использует ОТГ для укрепления своего влияния в регионе. Переход на единый алфавит станет мощным инструментом, который упростит задачу Турции по укреплению своего присутствия в Центральной Азии.



В целях реализации смены алфавита члены ОТГ – Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан – создали специальную комиссию, которая при содействии Тюркской академии разработала и утвердила общетюркский алфавит. Теперь эти страны должны синхронизировать свои национальные алфавиты с утвержденным единым алфавитом. Наблюдатели ОТГ – Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северный Кипр – могут использовать принимаемые в организации законы в качестве рекомендаций.



В новом тюркском алфавите, разработанном для ОТГ, 34 буквы. Член комиссии, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского государственного университета Низами Джафаров уверяет, что различия между принятым общетюркским алфавитом и алфавитами стран-участниц незначительны и легко устранимы. "Больших проблем здесь нет. Самая большая проблема в том, когда же казахи и кыргызы перейдут на латиницу", – подчеркнул он.



Процесс перехода с кириллицы на латиницу уже завершен во многих постсоветских республиках (см. "НГ" от 25.10.22). В Азербайджане и Туркменистане от кириллицы отказались еще в первой половине 1990-х годов. Узбекистан с января 2023 года окончательно перешел на латиницу. До этого момента в республике параллельно использовалось два алфавита.



В Казахстане переход на латиницу планировался еще с 2017 года, и к 2025 году этот процесс должен был завершиться. Однако президент Касым-Жомарт Токаев, поддерживая этот процесс, рекомендует не торопиться с внедрением латиницы, чтобы избежать ошибок.



И только Киргизия продолжает использовать кириллицу. Вопрос введения латиницы в республике поднимался дважды – ученные предлагали взять за основу турецкий алфавит 1928 года. Депутаты парламента решили форсировать этот процесс, однако президент Садыр Жапаров остановил их, заявив, что страна не готова к смене алфавита. "Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственным языком на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу", – подчеркнул Жапаров.



Вероятность того, что все тюркские страны Центральной Азии к намеченному сроку – к 2026 году – все же перейдут на латинскую графику, довольно высока. Эта дата знаменательна: будет отмечаться 100-летие первого всесоюзного тюркологического съезда в Баку. Анкара "поработает" с отстающими, и методов у нее для этого достаточно, считают эксперты.



"Переход на единый тюркский алфавит – это не просто письменность. Это прежде всего идеология, политика, гуманитарный и социальный уровень общества. И наконец, это элемент мягкой силы, который представляет для Анкары особое внимание", – сказал "НГ" Игорь Шестаков, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо".



По его мнению, пробным шаром Турции в Центральной Азии стала довольно громкая заявка на создание армии "Турана", еще в рамках Тюркского союза. "В большей степени это был медийный заход, необходимый для создания вокруг организации определенного резонанса. Понятно, что на тот момент у Анкары не было ни времени, ни финансов, ни других возможностей. Создание военизированной структуры – это более длительный процесс, чем создание единого образовательного и информационного пространства. Именно в этой сфере у Турции большой опыт", – отметил Шестаков.



Эрдоган, по словам эксперта, демонстрирует уверенность, что находится во внешнеполитическом тренде и выстраивает планомерную политику в Центральноазиатском регионе, исходя из собственных интересов и, возможно, интересов части стран Запада, например США и Великобритании, которые поддерживали политику по смене алфавита.



Шестаков считает, что это серьезный вызов для тех, кто считает, что русский язык в Центральной Азии – это устойчивое явление. "Дело в том, что Турция позиционирует себя в регионе как страна-миссия. Сегодня мы говорим ОТГ, подразумеваем Турцию. Именно благодаря площадке ОТГ Турция демонстрирует, что является сильным региональным игроком", – полагает Шестаков.



Эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков считает, что разительно отличается концепция турецкого вхождения в Центральную Азию начала 90-х годов прошлого века от того, что проводит в жизнь команда Эрдогана. В начале 90-х премьер-министр Турции Тансу Чиллер была готова предложить свой "план Маршалла" для Азербайджана и тюркоязычных стран Центральной Азии (см. "НГ" от 03.10.21), сейчас же президент Эрдоган чуть ли не главную цель своей политики в отношении стран региона видит в энергетическом и логистическом транзите из региона в Европу. Частично это уже удается делать на углеводородных проектах Азербайджана, но в прицеле и транзит туркменского газа, а также "цепочки поставок критически важных минералов" из Центральной Азии в Европу по откровенно неоколониальным пересекающимся проектам Tранскаспийского международного транспортного маршрута и Global Gateway, которые географически проходят через Турцию. При этом нет речи о каких-либо серьезных инвестициях Турции в регион, турецкий бизнес преимущественно работает только на условиях подряда, не вкладывая собственных денег. Но вытаскивать свою экономику из кризиса Эрдоган планирует в том числе и за счет эксплуатации и разных форм контроля минерального сырья Центральной Азии.



Айтаков отметил, что немаловажным источником помощи турецкой экономике является и импорт рабочей силы из региона. Турецкие лицеи, школы, вузы выявляли способную и талантливую молодежь и способствовали ее выезду из региона в Турцию, где она со временем вливалась в технологическую элиту страны.



"Все многократно звучавшие мантры о "единстве культуры, истории и языка" даже при первом приближении не выдерживают критики. Название "Великий Туран", которым часто называют ОТГ ,не имеет никакого отношения ни к туркам, ни к тюркам, ни к ОТГ в целом, кроме Туркменистана (см. "НГ" от 30.10.22), который не торопится сменить статус наблюдателя. В рамках декларируемого "равноправия" членов ОТГ Турция вбрасывает нарративы, которые однозначно дают понять, что отношения будут строиться на основе турецкого представления о будущем ОТГ", – отметил Айтаков.