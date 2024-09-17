 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Верховный лидер Ирана поссорился с Индией, - В.Скосырев
01:57 18.09.2024

17.09.2024

Динамично развивавшиеся отношения двух стран обострились на ровном месте
Владимир Скосырев

Аятолла Али Хаменеи считает, что мусульман в Индии притесняют.

Тегеран и Дели активно взаимодействовали в течение многих лет. Индия, закупавшая у Ирана нефть, использовала эту страну, где большинство людей привержено шиитской ветви ислама, для противодействия Пакистану. Дели даже помогает Ирану строить новый порт на море. Он должен послужить альтернативой Карачи, через который идет транспортировка грузов в Европу из Южной Азии. И вдруг верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал Индию одним из государств, где притесняют мусульман. В ответ МИД Индии заявил, что такие комментарии лидера Ирана неуместны и основаны на недостоверной информации. Как следует из заявления Дели, тем, кто рассуждает о положении меньшинств в других странах, надо сначала на себя самого посмотреть.
В понедельник, 16 сентября, Али Хаменеи указал в социальных сетях: "Мы не можем считать себя мусульманами, если мы безразличны к страданиям мусульман в Мьянме, Газе, Индии или в других местах". Ответ индийского МИД последовал на следующий день. Как передал Reuters, столь резкая реакция Дели совершенно не характерна для прочных, имеющих глубокие исторические корни отношений между Индией и Ираном. Недаром эти два государства подписали в мае контракт на 10 лет о строительстве и управлении портом Чабахар на юго-восточном побережье Ирана. Это открывает перспективу поставкам грузов из Индии в Центральную Азию, Закавказье и даже в Россию. Товары, как предполагается, должны будут пойти по транспортному коридору Север–Юг. Это принесет выгоду как Ирану, так и Индии. Когда коридор будет создан, он позволит обеим странам поставлять грузы в Европу более экономным путем, минуя Суэцкий канал. Впрочем, тут речь идет не только об издержках. Важен геополитический аспект. Иран балансирует на грани военного конфликта с США и Израилем. А Индия, втянутая в территориальный спор с Китаем по поводу прохождения линии границы в Гималаях, отказалась присоединиться к китайскому мегапроекту "Пояс и путь".

Причем помимо Китая Дели рассматривает как своего потенциального противника и Пакистан. Связи Пакистана с КНР были установлены еще в период холодной войны и стали настолько близкими, что на Западе утверждают, будто между Пекином и Исламабадом сложился неформальный альянс. Что касается России, то она после распада Советского Союза перестала играть роль главного соперника Вашингтона в Южной Азии. Тем не менее открытие коридора Север–Юг позволило бы России вести торговлю с Индией, не считаясь с западными санкциями.

На этом фоне комментарий Хаменеи о притеснениях мусульман в Индии прозвучал совершенно неожиданно для многих наблюдателей, хотя ранее аятолла критиковал Дели за его действия в сфере религии, а также в Кашмире, где большинство населения составляют мусульмане. Так чем объясняется этот упрек аятоллы в адрес Индии?

В беседе с "НГ" Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "С точки зрения идеологической и пропагандистской это довольно высокая волна на спокойном океане отношений двух стран. Не думаю, что это заявление сильно отразится на них. Иранско-индийские связи имеют глубокие исторические корни. Возможно, аятолла исходил из своих интересов, не связанных с международной политикой, с отношениями Тегерана с другими странами. Как бы то ни было, иранскому Министерству иностранных дел придется расхлебывать кашу. А в порте Чабахар работы идут серьезные. С точки зрения логистики коридор Север–Юг очень интересный проект. Это прямая дорога в Туркмению, следовательно, в Центральную Азию, а также в Закавказье. Армения, Азербайджан тоже заинтересованы в том, чтобы, проложив путь через Каспийское море, выйти в Индийский океан". Что говорить, увлекательный замысел. Но все же – когда строительство транспортного коридора будет закончено? На сей счет эксперт посоветовал звонить в Тегеран и Дели.

С другой стороны, обиженный аятоллой Дели получил новый весомый аргумент в пользу того, что мусульмане, как и другие религиозные меньшинства в стране, пользуются равными правами наряду с индусами, составляющими большинство населения. В индийской части Кашмира, как передало агентство АР, впервые за 10 лет пройдут выборы в местное законодательное собрание. Ранее в течение десятилетий многие мусульмане в этом штате игнорировали голосование. Так они демонстрировали свое недовольство тем, что штатом управляет Индия. В 2019 году БДП, правящая в государстве партия премьер-министра Нарендры Моди, понизила статус Кашмира, превратив его в союзную территорию, которая управляется из центра. Сторонники Моди это решение поддержали. А мусульмане в Кашмире в основном расценили реформу как ущемление автономии Кашмира. Но теперь жители Кашмира говорят, что пойдут голосовать. "Бойкот, – говорят некоторые из них, – нам больше не подходит. Мы хотим, чтобы местную администрацию возглавили не члены БДП, а наши сторонники".

Источник - НГ
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