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Удар ниже пояса. Сотни связанных с "Хезболлой" людей в Ливане и Сирии пострадали от взрывов пейджеров
02:00 18.09.2024

17.09.2024,

Ливанская группировка "Хезболла", противостоящая Израилю, во вторник столкнулась с крупнейшей атакой за многие годы. Днем в течение получаса в руках, карманах пиджаков и брюк сотен активистов "Хезболлы" в Ливане и Сирии взорвались пейджеры. Вечером в ливанском Минздраве отчитались: более 2,8 тыс. человек были ранены и как минимум восемь погибли. Взрывы произошли менее чем через сутки после того, как власти Израиля утвердили новые цели войны в Газе: в доктрину впервые включили и ливанское направление. "Хезболла" обвинила Израиль в "преступной агрессии", пообещав "справедливый ответ".

Серия взрывов пейджеров, принадлежащих членам "Хезболлы" и связанным с ними людям, произошла во вторник днем. Судя по свидетельствам очевидцев, устройства сдетонировали не одновременно - взрывы происходили в течение получаса один за другим. Вероятно, устройства (речь идет, по всей видимости, о модели Gold Apollo AR924) были подорваны дистанционно, однако как именно - во вторник было еще не вполне ясно.

Источники агентства Reuters заявили, что взорвались пейджеры, которые группировка массово закупала в последние месяцы. При этом газета The Wall Street Journal сообщила: некоторые члены "Хезболлы" почувствовали, что их пейджеры нагреваются, и успели выкинуть устройства до момента взрыва.

Это может указывать, к примеру, на то, что в аппараты было встроено вредоносное программное обеспечение, которое заставило литиевые батареи перегреться и взорваться.

По другой версии, на устройства по заказу самой "Хезболлы" были установлены "средства гарантированного уничтожения" на основе принципа перегрева батареи - для защиты содержащейся в них информации. Однако эти "средства" были взломаны и использованы организаторами атаки.

В то же время нельзя исключать, что перед продажей в аппараты был заложен небольшой объем взрывчатки (сам пейджер весит 95 г вместе с батареей), приведенной в действие дистанционно. На это указывает отсутствие горения после взрыва и серьезный характер ранений у многих обладателей пейджеров.

В компании Apollo Wireless (производит пейджеры Gold Apollo, находится на Тайване) на звонок "Ъ" не ответили.

Среди пострадавших - не только члены "Хезболлы", но и гражданские лица - например, медики и дипломаты.

Сообщалось, например, о "незначительном ранении" посла Ирана в Бейруте Моджтабы Амани. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, как уточнило со ссылкой на свои источники агентство Reuters, не пострадал.

Атака затронула в основном южные пригороды Бейрута и ряд городов в долине Бекаа на востоке Ливана. Аналогичные взрывы прогремели и в Сирии, в том числе в Дамаске.

Министр информации Ливана Зияд Макари заявил: власти республики, исходя из первичной информации, квалифицируют произошедшее как "израильскую агрессию". В "Хезболле" пообещали "справедливый ответ".

В Израиле, как обычно в таких случаях, на официальном уровне произошедшее не комментировали. Между тем СМИ обращают внимание на то, что серия взрывов произошла сразу после экстренных и "драматичных", как пишет израильский портал Ynet, консультаций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с руководителями служб безопасности страны. За несколько часов до этой встречи кабинет безопасности Израиля, куда входят силовики и некоторые министры, обновил официальные цели в продолжающейся войне с палестинской группировкой "Хамас", включив туда и северное направление.

Последние 11 месяцев целей было три: ликвидация военного и управленческого потенциала "Хамаса", возвращение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Теперь в этот список добавили еще один пункт - "безопасное возвращение жителей севера (Израиля.- "Ъ") в свои дома". Они, напомним, были эвакуированы оттуда из-за регулярных обстрелов со стороны "Хезболлы", начавшихся в знак солидарности с хамасовцами. Согласованная формулировка не означает, что Израиль будет добиваться возвращения людей военными методами, но и не исключает этого.

Изменение заявленных военных целей произошло через несколько дней после визита в Израиль спецпосланника президента США Амоса Хохштейна. Дипломат, известный тем, что в 2022 году помог заключить соглашение о разграничении морских границ между Ливаном и Израилем, уже несколько раз за последний месяц посещал Бейрут и Иерусалим. Но публично о каких-либо прорывах на дипломатическом фронте не сообщалось.

В Бейруте, похоже, все меньше верят в возможность мирного урегулирования с Израилем.

6 сентября глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в интервью "Аль-Джазире" рассказал: израильское руководство передало через посредников, что не хочет прекращения огня в Ливане, даже если удастся достичь соглашения с "Хамасом" о завершении боев в Газе. А близкая к "Хезболле" ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила со ссылкой на источники: "команда (министра обороны Израиля.- "Ъ") Йоава Галанта предлагает либо завершить войну в Газе, либо снизить ее интенсивность, чтобы освободить ресурсы для значительной военной операции на севере", в то время как премьер Нетаньяху стремится сохранить действующий статус-кво на границе с Ливаном - чтобы обойтись без полномасштабной войны.

Сам министр Галант накануне заявил, что "единственный способ" положить конец насилию на северных границах Израиля - это "военные действия". Он не стал раскрывать, что именно означает эта формулировка, но очевидно: Израиль все дальше отходит от идеи дипломатического урегулирования конфликта с "Хезболлой" и все более серьезно рассматривает возможность силового решения проблемы.

Эльнар Байназаров, Елена Черненко

Источник - Коммерсантъ
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