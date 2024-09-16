Китай топит гордость Америки - ВМС США, - Дмитрий Капустин

02:08 18.09.2024

Китай топит гордость Америки - ВМС США

КНР штампует эсминцы, фрегаты, подлодки со скоростью, которая вгоняет в ступор адмиралов за океаном

Дмитрий Капустин



Китай готовится опередить США еще в одной отрасли - строительстве военных кораблей. В то время, когда верфи США изо всех сил пытаются ремонтировать те корабли, которые у них есть, в КНР объединяются два крупнейших судостроители концерна. Они положат конец конкуренции между ними и будут воедино служить интересам Народно-освободительной армии Китая (НОАК).



Предстоящее слияние создаст крупнейшую на планете судоверфь с совокупным годовым объемом продаж в 122 миллиарда юаней (более $17 млрд), что почти вдвое больше ближайшего конкурента - южнокорейской Hyundai Heavy Industries. Годовая выручка крупнейшего судостроителя России, "Объединенной судостроительной корпорации" - почти 500 млрд рублей (около $5,5 млрд).



Новое китайское предприятие появится в результате слияния China CSSC Holdings и China Shipbuilding Industry (CSICL). Новая корпорация сможет строить различные суда, от военных кораблей (таких как авианосцы) до коммерческих судов (таких как контейнеровозы, огромные нефтеналивные суда и даже пассажирские лайнеры).



Обе верфи являются дочерними компаниями China State Shipbuilding Corp, и вместе они контролируют более трети судостроительных заказов мирового рынка.



Компании построили сотни военных судов для нужд ВМС Китая, в том числе авианосцы, эсминцы типа 055, десантные корабли Типа 076 и атомные подводные лодки типа 094A.



- Консолидация поможет оптимизировать структуру бизнеса за счет усиления возможностей принимать заказы на более совершенные суда, - говорит Ман Цайпенг, аналитик Sinolink Securities. - А растущая доля Китая на мировом рынке судостроения является хорошим предзнаменованием для роста прибыли новой корпорации.



В настоящее время Китай уже является крупнейшим в мире строителем торговых судов. При этом китайцы держат точные данные о своих судостроительных возможностях в строгом секрете. США, например, вынуждены довольствоваться только неточными данными разведки.



Управление военно-морской разведки США уже выяснило, что в Китае есть "десятки" коммерческих верфей, более мощные и производительных, чем крупнейшие верфи США. В Пентагоне подсчитали: судостроительные мощности Китая превышают американские в 230 раз!



Помимо явного численного превосходства, ВМС Китая в ближайшее время превзойдут (если уже не превзошли) ВМС США по другому важнейшему показателю военно-морской мощи: общему количеству ячеек системы вертикального пуска и передовых ракетных установок.



Американцы в настоящее время имеют около 10 тысяч ячеек вертикального взлета на своих надводных кораблях и подводных лодках. Но китайский военно-морской флот быстро наверстывает упущенное. Если еще в 2004 году у военных кораблей США было в 222 раза больше пусковых установок, чем у китайского флота, то сейчас их меньше лишь в три раза. Если нынешний прогресс продолжится, к 2027 году у Китая будет больше пусковых установок, чем у ВМС США.



Вопреки этому, мощности судоверфей в США сокращаются. По оценкам специализированного военного издания The Eurasian Times, американцы отстают от китайцев по объемам ремонтных работах на 20 лет.



Американское судостроительное производство находится на историческом минимуме. Объем судостроения в США сократился более чем на 85% с 1950-х годов, количество американских верфей, способных строить большие суда, сократилось более чем на 80%.



Американские верфи страдают от нехватки рабочей силы. Если в семидесятые годы США строили 5% мировых океанских коммерческих судов, то сейчас - только 0,2%. С другой стороны, Китай, Япония и Южная Корея в настоящее время суммарно объединяют более 90% мирового коммерческого судостроения.



Военно-морской флот США, основной заказчик американских верфей, увеличил свой бюджет на судостроение. Однако даже с учетом того, что американцы обязаны строить атомные подлодки AUKUS для военных союзников - Австралии и Великобритании - они отстают от китайцев.



Другим преимуществом Китая является относительная молодость кораблей. Около 70% китайских военных кораблей были спущены на воду после 2010 года, в то время как среди американских кораблей - только около 25%.



Китай уже обладает крупнейшими морскими боевыми силами, эксплуатирующими 234 боевых корабля против 219 у ВМС США. И это еще без учета 80 малых патрульных кораблей оснащенных ракетами, которые принадлежат Береговой охране Китая. Воевать с таким противником американцы, опасаются.