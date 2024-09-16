Украина присоединилась к международному терроризму, - Анастасия Куликова

02:17 18.09.2024 Украина присоединилась к международному терроризму



Анастасия Куликова



Для пополнения своих военных рядов Украина наладила контакты с сирийскими террористами. В обмен Киев поставляет комплектующие для сборки беспилотников и направляет инструкторов для обучения боевиков. В экспертной среде считают, что эти операции проводятся под присмотром западных спецслужб. Зачем Зеленскому потребовалось открывать в Сирии второй фронт против России?

В сирийскую провинцию Идлиб прибывают украинские инструкторы, сообщают местные источники. Приехало не менее 250 человек. Известно, что военных распределяют по производственным объектам в районе Джисир аш-Шугур. Представители ВСУ планируют обучить собирать и улучшать БПЛА членов запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам*" (ХТШ, более известна по прежнему названию "Джебхат ан-Нусра*").



Боевикам также были переданы различные комплектующие для создания беспилотников. Инструкторы ввезли их в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения. По словам источника РИА "Новости", украинцы и американцы переводят сражения в Сирию, чтобы открыть здесь новый фронт против российских войск.



В тесном контакте с террористами находится начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По данным арабских СМИ, именно он ведет диалог по поводу вербовки сирийцев в ряды ВСУ с главой ХТШ Абу Мохаммадом Джуляни. "Ими решаются вопросы продажи террористов-наемников и дальнейшая их отправка на Украину против Российской армии", – пишет арабское издание Al-Watan.



Упор в вербовке делается на выходцев из постсоветского пространства. Это уроженцы Кавказа, уйгуры, туркоманы, русские, считающие Россию враждебной страной. После двухмесячной подготовки их отправляют на Украину.



О том, что эмиссары разведки противника в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии занимаются вербовкой для новых "гнусных операций", говорил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, украинские спецслужбы интересуются и другими регионами, в том числе Сахаро-Сахельской зоной Африканского континента, "где также вместе с завербованными экстремистами осуществляют террористические атаки на вооруженные силы правительств целого ряда стран".



При этом еще в начале сентября турецкое издание Aydinlik сообщало, что украинские власти налаживают связи с ХТШ ради пополнения численности ВСУ и хотят организовать нападения на ВС РФ. Как узнали местные журналисты, Киев "сотрудничает с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее сирийским крылом в проведении тайных операций против российских солдат в Сирии". В июне украинская делегация провела в Идлибе встречи с лидерами РПК и одним из командиров террористов Хейсемом Омери.



В ходе этих контактов противник требовал освободить известного лидера организации Умара аш-Шишани, который якобы находится в тюрьме ХТШ, а также нескольких "чеченских и грузинских террористов". В обмен Киев предлагал объединению 75 беспилотников. Эта сделка была реализована, и террористы получили дроны, передав в обмен часть радикалов.



По мнению экспертов, провинция Идлиб превратилась в "заповедник террористов", а идея о контактах Украины с сирийскими исламистами может принадлежать британской разведке MI6 и ее руководителю Ричарду Муру. "Но в медийном пространстве вся эта история подается так, будто инициатор – Киев, несмотря на то что офис Зеленского выполняет лишь роль ширмы. Если в адрес англосаксов посыплются обвинения, те переложат ответственность на Украину", – считает военный эксперт Алексей Леонков.



"Фактически одни террористы будут обучать других", – отметил украинский политолог Владимир Скачко. Он назвал установление контактов киевского руководства с сирийскими боевиками "соответствующим ситуации". "Это государство стало полностью террористическим. Киев поддерживает столь радикальные меры как форму решения политических проблем, выделяет на это деньги и снабжает кадрами", – пояснил собеседник. Такой же точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов:



"Все логично – террористы всего мира так или иначе сотрудничают или могут взаимодействовать друг с другом



– постоянно или периодически, если между ними нет серьезных идеологических расхождений. К тому же киевский режим изначально заявлял, что будет пытаться наносить России урон там, куда сможет дотянуться, в том числе в Сирии".



Эксперт напомнил, что Буданов хвастался причастностью страны "к атакам на ЧВК "Вагнер" в Африке". "Хотя, конечно, иногда они лишь приписывают себе такую активность. Но в целом чаще всего к действиям против россиян так или иначе причастен офис Зеленского. Вспомним, например, куда хотели сбежать террористы после атаки на "Крокус", – отметил политолог.



"Как мы знаем, Зеленский собирается в США, чтобы представить свой "план победы" – как того требуют американцы. И Киев приподнял завесу над одним из пунктов этого документа с предложением делать невыносимой жизнь русских где бы то ни было. Сирия, очевидно, один из таких плацдармов", – указал Корнилов.



По словам Леонкова, возможности переправки завербованных террористов в зону спецоперации вызывают много вопросов, поскольку для этого потребуется пересечь "территории ряда суверенных стран". "У Украины не хватит ресурсов для такой деятельности, поэтому все может происходить под патронажем Лондона и, возможно, Вашингтона", – рассуждает спикер.



Эксперт не исключает, что исламских боевиков сначала перевезут на британских транспортных самолетах на военную базу в Румынии, а оттуда уже отправят на территорию Украины в пешем порядке. "Реализуемым также выглядит перенаправление инструкторов ВСУ в Сирию, – продолжил аналитик. – Они могут добраться пассажирским транспортом до Турции, выдавая себя за туристов, а затем перейти границу и оказаться на территории провинции Идлиб". Леонков допускает, что



при помощи Британии и США Украина попытается открыть второй фронт против России.



"У Киева не осталось весомых аргументов и сил, которые позволили бы достичь ВСУ успехов на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В этой связи они нацелились на военные базы России, которые находятся на территории Сирии. Планы противника выглядят безумными", – акцентировал собеседник.



Однако это вполне соответствует интересам Лондона и Вашингтона. "Их авантюра с сектором Газа захлебнулась. Израильская армия не достигла ни одной цели", – считает эксперт.



Возобновление же полномасштабных боевых действий на территории Сирии закончится поражением террористов, полагает он. "У страны появится шанс зачистить провинцию Идлиб от боевиков. Стоит ожидать, что на стороне правительственных войск будут КСИР, а также российские силы, которые оказывают Дамаску помощь в борьбе с боевиками", – указал спикер.



Планы украинского руководства договориться с террористами о борьбе с ВС России в Сирии Скачко тоже счел неудивительными. "По всей видимости, им поступил заказ. Дело в том, что Соединенные Штаты и коллективный Запад воюют не сами, а с помощью прокси. Так они остаются "чистенькими" и в безопасности, но в то же время наносят удар по своим политическим противникам", – детализировал эксперт.



Как считает политолог, цель западных стран – открыть против России новые фронты, один из них – в Сирии. "Видимо, они посчитали, что ситуация в САР отвлечет российские силы от СВО", – уточнил он. Скачко полагает, что



Украина может отправить еще больше своих инструкторов в Идлиб даже вопреки собственным интересам.



"Приказ хозяина не обсуждают. Если Киеву поступит указание от США или Британии, что нужно послать тысячу специалистов, то те безропотно это исполнят, – допустил Скачко. – Однако им стоит помнить, что российская ракета настигнет террористов где бы они ни были: на Украине или в Идлибе".



Корнилов согласен с тем, что инструкторов у Киева предостаточно. "Это люди, прошедшие горнило боев, потерявшие здоровье, но приобретшие опыт террористических действий, карательных экспедиций, диверсионных акций. Кстати, это будет проблемой не только России, но и Запада. Собственно, покушение на Трампа это показало", – детализировал аналитик.



"Вместе с тем очевидно, что сирийские спецслужбы уже занимаются этой проблемой. Думаю, у них немало информации, которая поможет им бороться с вызовом в сотрудничестве с российскими специалистами. Хотя ситуацию, конечно, осложняет присутствие американцев в Сирии. Они – рассадники терроризма", – заметил собеседник.



На фоне поползновений Украины и Британии в Сирии для России возникают существенные риски.



"Угроза террористических актов против наших военных баз в САР существует постоянно. Если начнутся боевые действия со стороны провинции Идлиб, мы будем оказывать правительственным войскам воздушную поддержку", – подчеркивает Леонков.



"Для нас же риски остаются прежними, пока Киев занимается терроризмом – в Сирии, Африке, любом другом регионе мира, куда дотянутся руки проукраинских или украинских террористов. Но наши спецслужбы очень активно работают на всех фронтах и во всех странах, где существует опасность", – добавляет Корнилов.



Спикер напомнил о том, что ранее президент России Владимир Путин предупредил Запад на случай использования дальнобойного оружия. "Думаю, это же касается и работы спецслужб, и террористической деятельности против России. Но в конечном счете это станет головной болью самих США. Так было с бен Ладеном и так будет со вскормленным Вашингтоном украинским терроризмом", – заключил Корнилов. Источник - взгляд

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