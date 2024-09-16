 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.09.2024
02:22  Рабочие-мигранты и русский гуманизм, - Андрей Школьников
02:17  Украина присоединилась к международному терроризму, - Анастасия Куликова
02:08  Китай топит гордость Америки - ВМС США, - Дмитрий Капустин
02:00  Удар ниже пояса. Сотни связанных с "Хезболлой" людей в Ливане и Сирии пострадали от взрывов пейджеров
01:57  Верховный лидер Ирана поссорился с Индией, - В.Скосырев
01:53  Единый латинский алфавит усилит влияние Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова
01:51  Шольц приехал в Центральную Азию просить ресурсы и ссорить страны региона с Россией

01:01  "Это кончится катастрофой" – разговор о причинах и последствиях финансовых пирамид
00:50  В Узбекистане начинается прием заявок на получение ипотечной субсидии
00:07  Министр экономики Ирана призвал к реализацию МТК "Север-Юг"
Вторник, 17.09.2024
23:31  Казахстан. Народный штаб за строительство АЭС готовится к референдуму 6 октября
20:52  Хит политического сезона 2024 – очередь в БРИКС от Азербайджана до Швейцарии
19:10  Самоподрыв пейджеров. Израиль провел беспрецедентную спецоперацию против "Хезболлы" с помощью гаджетов
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство
12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года
02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
17:25  Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
15:01  Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
14:57  В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости
11:54  Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу
11:45  Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев
11:42  Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины, - МК
05:54  В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями
05:50  Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты
05:04  Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания
04:54  ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:47  В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
03:20  Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов
02:46  Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13  "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов
01:06  Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04  Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рабочие-мигранты и русский гуманизм, - Андрей Школьников
02:22 18.09.2024

о попытках нагнетания в отношении ужесточения миграционной политики
Андрей Школьников

В психологии существует хорошо известное и изучаемое явление – "сопротивление социальным изменениям", выражающееся в непринятии любых нововведений из страха, что станет хуже. Даже положительные и выгодные трансформации вызывают страх, опасения, повышенную тревожность, что нормально. Про переживания и сомнения девушек перед желанным замужеством ходят байки, хотя само явление имеет аналогичную психологическую природу. Опасаться и переживать – естественно, сделать шаг в будущее, оставляя привычное за спиной, всегда волнительно, главное, чтобы эти сомнения не мешали движению.

Практически у каждого человека есть история, как он остановился, не решился идти вперед, а потом десятилетиями сильно жалел об упущенном шансе. Учеба, переезд, другая работа, рождение ребенка и много еще чего. Умение принимать сложные в настоящее время, но несущие большую выгоду в долгосрочной перспективе решения, является необходимым, показателем зрелости индивида. Нет ничего удивительного, что подобные сомнения стараются использовать для своих целей различные манипуляторы. Не нужно слушать Икаров, которые даже не пробовали взлететь сами и не знают, что чем выше, тем холоднее и воск не плавится.

Еще одним важным моментом и основой для манипуляций является рассмотрение происходящего изолировано, без поправок на большой комплекс идущих изменений. В качестве примера можно рассмотреть попытки нагнетания в отношении ужесточения миграционной политики. Про "экономика рухнет" разбирали ранее, наоборот, постепенное снижение неквалифицированных работников в ограниченном перечне отраслей приведет к положительным изменениям, а многократное снижение людей чуждой культуры усилит положительный эффект для общественной сферы.

Сейчас идут обсуждения, о необходимости запрета неквалифицированным рабочим-мигрантам привозить свои семьи, чтобы был вахтовый режим – отработал и домой, без навешивания на нашу социальную систему (образование, медицина и др.) кучу лишнего народа, ведь даже с чисто экономической точки зрения, один такой работник с семьей приносит чистый убыток России, не говоря уже про стремление получить гражданство, льготы, преференции, перетащить родителей, чтобы они получали пенсии и доплаты, ни дня не проработав в нашей стране.

Начинаются разговоры, про рост преступлений, если мигранты будут одиноки, ну так вся миграционная политика меняется, вступают в силу изменения, что вплоть до мелкого хулиганства мигранта будут высылать из России с запретом на въезд по решению полиции, без суда. Условно говоря, нахамил такой индивид, вызвали полицию, озаботившись парой свидетелей и можно попрощаться. Что-то серьезное произошло – полная проверка ближайших мест проживания, и весь аул едет поднимать экономику родной страны, а негодяй сидеть.

Эксцессы будут, система правильно заработает не сразу, отдельные коррупционеры на местах сядут, со временем большая часть уедет обратно домой, а оставшиеся будут ходить по струнке. Альтернатива оставить и не трогать даже не должна рассматриваться, в разы будет хуже. В условиях массового использования видеокамер и систем поиска, скрыться сложно. Кто приезжает работать, будут тихо и подчеркнуто мирно ехать к месту проживания и работы, согласно патентам, разрешению и т.д., боясь косого взгляда, остальных после очередного выезда просто не пустят обратно. Чуть позже заработает фильтрация на границе, профилактика проблем. Очень многое надо успеть сделать до возвращения миллиона бойцов с фронта, чтобы было меньше жертв и случаев "необходимой обороны". Русское общество гуманно.

И, да, какова вероятность, что в воюющей России, где десятилетия чиновники жили в логике "как бы чего не вышло", под это дело даже фанатское движение разгоняли, появились русские общины, сообщества и дружины вопреки одобрению спецслужб и администрации…

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726615320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны
- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента
- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС
- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области
- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области
- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества
- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году
- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  