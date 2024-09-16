"Тела до сих пор вытаскивают из-под завалов": "грузинский легион" накрыло в Сумской области

05:58 18.09.2024

Часть региона осталась без электричества



В ночь с 16 на 17 сентября украинские регионы традиционно навестили российские беспилотники. В зоне особого внимания оказались инфраструктурные объекты, склады с вооружением и расположения радикалов.



Удары наносились по целям в Сумах и области, в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Черниговской областях. По данным политика Олега Царева, "взрывы прогремели в окрестностях Павлограда, в Вознесенске, Конотопе, Миргороде, Николаеве". Сообщается о громких взрывах в районе аэропорта Борисполь под Киевом и о пожаре на станции Ромодан в 26 км от Миргорода. По данным телеграм-канала Win/Win, "ночью было нанесено несколько точных ударов по украинским объектам. Две атаки на аэродромы Конотоп и Борисполь привели к потерям техники, объемы уточняются".



В Сумской области, а так же в Донецкой, на территориях пока подконтрольных Украине, российские дроны продолжают бить по местам дислокации ВСУ. Как сообщает канал "Донбасский партизан", в ночь с 16 на 17 сентября был нанесен удар по штабу противника на Покровском направлении. "Противник организовал пункт управления на территории ООО Телевидение "КАПРИ" в Покровске (Красноармейске). В результате удара уничтожено более 20 военнослужащих украинских формирований, основная часть которых - офицеры". А в Сумах под удар попали грузинские наемники. "Поражен пункт расположения грузинского легиона, который воевал на Курском направлении. Тела до сих пор вытаскивают из-под завалов" - пишет канал Win/Win.



Продолжается и "разбор" энергетической структуры Украины. В Конотопе Сумской области несколько дронов-камикадзе поразили подстанцию 110 кВ на территории "Маслокомбината". "В результате чего возник пожар" - пишет канал "Шейх Тамир". По его же данным, в селе Песчаное была повреждена подстанция 330 кВ "Сумы-Северная", "по предварительным данным, уничтожен один автотрансформатор и повреждены открытые распределительные устройства (ОРУ)". В Донецкой области, подконтрольной Украине, в результате атаки была выведена из строя подстанция 110 кВ "Комплекс", расположенная в селе Ровное на территории комбикормового завода "АПК-Инвест". В результате в округе полностью исчезло электричество.



Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН