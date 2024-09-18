"Юридическая дубина" глобалистов. Почему вице-премьера Италии хотят посадить в тюрьму,- ФСК

06:02 18.09.2024 18.09.2024 | Владимир МАЛЫШЕВ



Как сообщило итальянское государственное агентство ANSA, прокуратура Палермо потребовала отправить на шесть лет в тюрьму нынешнего вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини по обвинению в похищении людей и неисполнении своих обязанностей.



Согласно итальянским законам, выдвинутые прокуратурой обвинения могут повлечь за собой не только лишение свободы, но и запрет занимать государственные должности. И они выдвигаются против одного из ведущих политиков Италии, лидера популярной партии "Лига" уже давно. Речь идет о событиях 2019 года, когда Сальвини возглавлял Министерство внутренних дел Италии и не давал разрешения на высадку с судна на берег почти 150 нелегальных мигрантов, спасенных в Средиземном море. Министр, который действовал вопреки протестам либералов и окриков из Брюсселя, ввел тогда политику "закрытых портов", когда в гавани Италии не допускались суда благотворительных организаций, спасавших в Средиземном море нелегалов из Африки и стран Востока, устремившихся в Европу.



Сам Сальвини узнал о решении прокуроров Палермо с возмущением. "Ни одно правительство и ни один министр в истории не были привлечены к суду за защиту границ своей страны", – заявил вице-премьер в видеоролике в социальных сетях, опубликованном после завершения судебного заседания, в ходе которого прокуроры запросили шестилетний срок наказания. "Итальянская конституция называет защиту отечества священным долгом граждан", – сказал он, добавив с пафосом: "Я объявляю себя виновным в защите Италии и итальянцев!"



Поддержала его и премьер Джоржия Мелони, выразив солидарность с Сальвини, который является членом ее правительства, а его партия "Лига" входит в правящую коалицию.



"Невероятно, что министру Итальянской Республики грозит шесть лет тюрьмы за выполнение своих обязанностей по защите границ страны", – написала она в социальной сети X.



Судебный процесс над Сальвини вызвал резкую реакцию даже за рубежом. "Самый храбрый патриот Европы наказан за прекращение иммиграции. Тех, кто защищает Европу, постоянно наказывают. Что происходит? Маттео Сальвини – наш герой!" Об этом написал в "Твиттере" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Сальвини отвечает в своем сообщении: "Спасибо, Виктор, увидимся в пятницу в великолепном городе Будапеште. Испытания и угрозы не остановят ветер перемен и свободы, который дует в Европе".



А американский миллиардер Илон Маск, защищая Сальвини, с возмущением написал в X: "Этот безумный прокурор должен сам отправиться в тюрьму на шесть лет".



Однако многие считают, что итальянские прокуроры преследуют Сальвини вовсе не из-за его попыток защитить Италию от наплыва мигрантов, тем более что нынешнее правительство во главе с Джорджией Мелони уже само пытается сейчас это сделать. А все дело в том, что лидер "Лиги" давно известен, как политик с симпатией относящийся к России, который называл санкции против нашей страны "абсурдом". СМИ даже считают его "другом Путина". В сети до сих пор фигурирует фотография, где Сальвини сфотографирован на Красной площади в Москве в футболке с портретом Президента России.



Газета Corriere della Sera писала, что Сальвини весной 2022 года провел несколько встреч с послом России в Италии Сергеем Разовым. По данным того же издания, о встречах Сальвини и Разова было известно как итальянским, так и американским спецслужбам, которые "внимательно следили" за этими встречами.



Сальвини намеревался в начале июня 2022 года посетить Москву и предложить план перемирия на Украине, в соответствие с которым встреча представителей Москвы и Киева должна пройти в Ватикане, а Италия – стать одним из посредников. С коллегами по правящей коалиции лидер "Лиги" эти планы публично не согласовывал. После огласки поездка была отложена, однако Сальвини отмечает, что не отказался от своих планов и считает себя правым – Италия, по его мнению, экономически заинтересована в перемирии на Украине.



А потому понятно, что Сальвини для Вашингтона и Брюсселя – явно нежелательная фигура в итальянском правительстве. Тем более что ранее он сам претендовал на то, чтобы стать премьер-министром, что обернулось бы для глобалистов немалой головной болью, учитывая стратегическую роль Италии в ЕС и в НАТО. В 2019 году в Италии участники ультраправой группировки готовили на Сальвини покушение. Об этом рассказал сам политик на пресс-конференции в Генуе. У преступников обнаружили оружейный схрон, а в нем в том числе ракету класса "воздух-воздух". В распространенном официальном сообщении итальянских спецслужб говорилось, что задержанные – участники украинской экстремистской группировки.



Но таким способом устранить неугодного политика не удалось. А потому его нынешнее активное преследование со стороны прокуратуры под явно надуманным предлогом напоминают атаку судебных властей Италии на другого, ныне уже покойного знаменитого итальянского политика Сильвио Берлускони. Тот тоже открыто симпатизировал России, активно сотрудничал с нашей страной, приглашал Путина вместе с семьей к себе в гости, сам часто ездил в Москву. И несмотря на то, что он был премьер-министром и одним из богатейших людей Италии, Берлускони стал рекордсменом по числу судебных процессов, был вовлечен в 2,5 тыс. судебных слушаний и пережил около 600 визитов со стороны полиции.



Обвиняли его и в уклонении от уплаты налогов, и в связях с мафией, и даже в пользовании услугами несовершеннолетних проституток. При помощи адвокатов он успешно отбивался от наскоков, считая их политически мотивированными, но в 2014 года Берлускони все-таки присудили к году заключения. Но в тюрьме все-таки он не сидел, а в связи с возрастом ему было определено исполнение "общественных работ" по приговору за уклонение от уплаты налогов. Наказание бывший премьер отбывал в католическом доме для престарелых "Святое семейство" в пригороде Милана. А после этого прежнюю активную роль в политической жизни Италии уже играть перестал.



Чем закончится нынешний грубый "наезд" итальянской Фемиды на Маттео Сальвини, пока неизвестно. Но положение вице-премьера в правительстве стало сложным. Его "Лига" весьма скептически относится к Украине и к идее поддержки этой страны. Италия, по его мнению, должна помогать Украине защищать свою территорию, но не способствовать нанесению ударов вглубь России. А премьер Мелони, выступая как ярый атлантист, занимает куда более проукраинскую позицию. Союзники по коалиции расходятся и по миграционному вопросу. Премьер-министр менее радикальна и даже расширила квоты по приему легальных мигрантов, которые востребованы на рынке труда. Продолжит ли теперь Мелони его поддержку, рискуя своей репутацией в Брюсселе и Вашингтоне, неизвестно. Однако без участия "Лиги" ее правящая коалиция распадется.



Не исключено, что именно этого и добиваются те, кто стоит за кулисами постоянных судебных атак на "друга Путина" в итальянском правительстве. С такой репутация в охваченной русофобией Европе любому политику, как ни крутись, трудно усидеть на своем посту. И не только, конечно, в Италии. Точно также "юридическую дубину" правящий истеблишмент канцлера Олафа Шольца использует, например, против правой партии "Альтернатива для Германии", которая сейчас стала ведущей партией страны.



Ведомство по охране конституции копает под партию уже давно, а после того, как в рейтингах электоральных предпочтений немцев АдГ обошла социал-демократов, германский политический мейнстрим стал усердно клеить на нее ярлык экстремистской, чуть ли не "фашистов". Хотя начинала она как "партия профессоров", критикующая ЕС и ратующая за выход из ЕС, возврат от евро к немецкой марке, выступая за здоровый национализм. А в свое время внесла в бундестаг документ "За новую политику по отношению к России: от конфронтации к кооперации". Ее попросту пытаются вообще запретить.



В июне прошлого года в разгар высокого электорального роста этой партии Немецкий институт прав человека опубликовал исследование, в котором делается вывод, будто АдГ является "расистской и правоэкстремистской" партией, а значит, формальные предпосылки для ее запрета имеются.



Похожий прием "юридической дубины" давно используют во Франции против соперника нынешнего президента Эммануэля Макрона – ставленника Ротшильдов и США – Марин Ле Пен и ее "Национального объединения". Тоже приклеивая ей и ее партии похожие ярлыки, пытаясь дискредитировать в глазах французов. Такую тактику активно использовали, чтобы помешать ей в борьбе за пост президента с потерявшим популярность Макроном. А в июле прокуратура Парижа начала против Ле Пен расследование по обвинению в якобы незаконном расходовании средств в ходе предвыборной кампании 2022 года.



Ну а про США и говорить нечего. Там кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, который бросил вызов правящему либерал-глобалистскому истеблишменту, не только затаскали по судам, выдвигая против него самые нелепые обвинения, но и попросту хотят убить. На него уже совершено две попытки покушения.



Впрочем, ситуация меняется, "юридическая дубина" зачастую уже не помогает. Успехи правых партий на местных выборах в Германии и разгром на недавних парламентских выборах во Франции коалиции Эммануэля Макрона, показывают, что в Европе зреют необратимые перемены, и позиции проамериканских политиков начинают слабеть. А в США в результате судебных гонений и попыток его убить популярность Трампа только растет. Источник - fondsk.ru

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