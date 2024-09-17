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Южная Корея на рынке вооружений, или Какой "голубь мира" прилетел из Сеула в Варшаву, - И.КИМ
06:04 18.09.2024

17.09.2024 | ИГОРЬ КИМ

Польша вышла в лидеры по закупке южнокорейского оружия

Несмотря на то что более 70 лет на Корейском полуострове царит мир, Южная Корея находится в страхе перед своим северным соседом. Именно поэтому в южной части полуострова размещены американские войска, и несколько раз в год проводятся совместные с США военные учения, направленные против КНДР, а по закупкам вооружений Южная Корея заняла 9-е место в мире (3,1% мирового импорта). Учитывая историческую зависимость от стран Запада, естественно, что наибольшую часть вооружений Сеул приобретает в США (72% покупок), Германии (15%) и Франции (9,3%).

Широко известно, что Южная Корея давно является одним из главных мировых стран-экспортеров. Все знают мобильные телефоны Samsung, корейскую косметику и автомобили Hyundai Motor, но мало кто слышал о корейских танках производства Hyundai Rotem. А это все та же корпорация Hyundai.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Южная Корея также входит в первую десятку стран продавцов вооружений, контролируя 2% мирового оружейного экспорта за последние пять лет (2019-2023). Год на год не приходится, но в 2022-м южнокорейцы заключили контрактов на продажу вооружений общей суммой в 17 млрд, а в 2023 г. – 14 млрд долл. США.

К слову, за тот же период первое место по экспорту вооружений заняли "самые миролюбивые" США (с 42% рынка), а второе делят Россия и Франция, каждая из которых осуществляет 11% мировых продаж вооружений.

Невзирая на небольшой спад продаж в прошлом году, Сеул не собирается останавливаться, а, наоборот, пытается значительно увеличить продажи вооружений, намереваясь занять 4-е место в мире к 2027 году.

Какие же вооружения планирует поставлять Сеул, чтобы резко нарастить свои продажи? По уже запланированным поставкам Южная Корея находится на следующих позициях:

первое место по продажам танков – 972 единицы (второе место занимает Китай – 566, третье место США – 561, а четвертое Россия – 464);

третье место по продажам истребителей – 142 единицы (на первом месте США – 1071, а на втором Франция – 223);

пятое место по продажам военных кораблей – 6 единиц (на первом месте Великобритания – 32 судна, на втором Германия – 25, на третьем Франция – 20, а на четвертом США, Италия и Китай – по 8).

Интересно, что основными покупателями южнокорейского оружия являются Польша (27% продаж), Филиппины (19%) и Индия (15%).

Как же так получилось, что Варшава стала первым покупателем южнокорейского оружия, занявшего в Польше второе место (34% импорта оружия) после американского (45%). Почему оно так заинтересовало поляков?

Дело в том, что за период СВО на Украине Варшава отдала Киеву более 1 тысячи единиц различной военной техники – самолетов, танков, БТР, артиллерийских установок и прочего. Вдобавок Польша планировала отдать Украине имеющиеся у нее истребители МиГ-29. Взамен Варшава заключила контракты на покупку у США 32 истребителей пятого поколения F-35 (с поставкой в 2026 году), а у Южной Кореи – 48 учебно-боевых самолетов FA-50, из которых 12 были недавно поставлены.

В целом сам по себе FA-50 – это экспортная модель южнокорейского легкого двухместного учебно-боевого самолета (созданного на базе Т-50 в 2011), обычно вооруженного 20-мм пушкой, ракетами "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также авиационными бомбами.

И все бы было хорошо у поляков, но оказалось, что в соответствии с заключенным в 2022 году с Сеулом контрактом учебно-боевые самолеты поставляются в Польшу без вооружения, т. е. исключительно в учебном варианте. Летать или научиться летать можно, а вот воевать – никак нельзя. Разве что идти на таран.

Корейцы, как все азиаты, очень исполнительны. Написано в контракте без вооружения - вот вам самолеты без вооружения. Да и себестоимость получается гораздо ниже, а значит и полученная прибыль – больше. А что воевать на них нельзя, ну так Польша ж не агрессивная страна, кажется. Или нет?

Конечно, у поляков из-за этого случился большой "шкандаль". Мало того что поставленные самолеты не способны воевать, так еще и под них не построены ангары и не закуплены тренажеры. Да и вооружение под FA-50 купить негде. Причем по тому же контракту в Польшу прилетят еще 36 таких же "голубей мира".

Тут, кстати, осталась с носом и Украина, которая так и не получила польские МиГ-29. Поляки резко отказались отдавать их Киеву, потому как нечем будет охранять границы своего панства.

А дальше и другая история всплыла. Чуть ранее Польша передумала закупать у США дорогие артиллерийские системы HIMARS (купили только 20 штук из планируемых 486) и вместо этого договорилась о закупке в Южной Корее их аналогов – систем К239 в количестве 290 модулей. Причем выбор корейских систем объяснялся их большей вместимостью по сравнению с американскими – 12 ракет вместо 6.

Можно сказать, южнокорейцы тут молодцы, конечно. В этой связи хотелось бы узнать, Сеул будет поставлять системы К239 с муляжами или совсем без ракет? Вроде как вот вам артиллерийская система, а ракеты нужно докупать отдельно.

Поляки резко очнулись, посмотрели на заключенные контракты и не стали заключать исполнительное соглашение о поставке южнокорейских танков К2 "Черная пантера", которое планировалось подписать в начале сентября. Стали, понимаешь, требовать включить в контракт частичную локализацию производства всех обещанных танков в Польше, а также более выгодные финансовые условия оплаты. Причем предварительное рамочное соглашение с Сеулом на поставку почти тысячи танков предусматривало, что половина из них будет полностью произведена в Южной Корее (компанией Hyundai Rotem), а для другой половины планируется частичная локализация в Польше.

Но не прокатило, а ведь так хорошо все начиналось. Хотя как вариант можно поставлять танки без дул. Пусть поляки на месте добавляют, вот и получится локализация производства.

Кстати, в 2023 г. Малайзия также подписала соглашение на закупку у Сеула 18 самолетов FA-50. Думаю, они перепроверят свой контракт, а то прилетят к ним такие же "голуби мира", как в Польшу.

Хотя, с другой стороны, чем меньше в мире боевого оружия, тем более мирным он должен быть. Хотелось бы очень на это надеяться.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726628640


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