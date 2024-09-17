Их невозможно ассимилировать. Проблема засилья детей мигрантов в школах РФ становится все острее

06:06 18.09.2024 Андрей Соколов

17.09.2024

Их невозможно ассимилировать

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов ее поддержат, уверен он.



"Готовим, – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", –законодательную инициативу, причем есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности. Мы приняли в этом году, где-то в июле месяце, нормы, достаточно жесткие, в соответствии с которым выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию нашей страны. Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи".



Вопрос о детях мигрантов в российских школах возник в стенах Госдумы не от хорошей жизни. Эта проблемы становится в России все более острой. Тревожный репортаж на эту тему поместил в воскресенье информационный портал "Царьград", опубликованный под заголовком "Новый учебный год, а проблемы старые: учителя в слезах, родители массово забирают детей из школ".



"Особенно явно это ощущается в регионах, куда традиционно массово съезжаются гастарбайтеры из Средней Азии, – пишет портал. – Они зачастую прибывают с семьями – закон по-прежнему позволяет. Близкие иностранных работников не только активно пользуются всевозможными льготами, но и занимают места в русских детсадах и школах. Например, в Котельниках ситуация становится критической. Детей мигрантов так много, что русским ребятам иногда просто не остается места. В итоге – учителя в слезах, родители массово забирают детей из школ и переводят их в другие учебные заведения. И дело даже не столько в безопасности, сколько в падении качества образования – многие дети мигрантов почти не знают русского языка, и это существенно тормозит процесс обучения", – отмечает портал.



Депутат Государственной думы Роман Терюшков привел тревожную статистику по Котельникам. Там, по его словам, в настоящее время работают пять школ, в которых в общей сложности учатся до восьми тысяч ребят. И сейчас в первых, вторых классах мы имеем соотношение примерно 70 на 30 в пользу детей неграждан России. Мы по Конституции, по нашему Федеральному закону должны предоставлять равные права как детям, для которых русский – иностранный язык, так и нашим детям. Но выходит, что мы тем самым ущемляем права последних, поскольку они не могут полноценно учиться", – отметил депутат.



Жительница Котельников, мама двоих детей Оксана поделилась в разговоре с "Царьградом", что бывшая учительница одного ее ребенка плачет каждый день из-за учеников, приехавших из Средней Азии: "Когда мы учились в первом классе, у нас была преподаватель из института, и она, конечно, плакала каждый день, потому что дети не разговаривают на русском, и ей приходилось объяснять… А дети просто не понимают языка. Естественно, им приходилось уделять больше внимания. И получается, что весь класс едет вниз из-за этого". Оксана, исходя из собственных наблюдений, поделилась следующими цифрами: в среднем в классе из 36 учеников где-то 23 ребенка – дети мигрантов. Кто-то из них более-менее знает русский, кто-то – едва может связать слова в предложение.



О том, что таким образом наносится ущерб правам граждан России, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.



Кабанов указал, что права наших детей де-факто ущемляются в угоду гастарбайтерам. А поручение президента России Владимира Путина, которое должно было нормализовать учебный процесс, столкнулось с бюрократическими препятствиями.



Так, еще в 2021 году от главы государства поступило распоряжение: установить особый процент – доля детей мигрантов в классах не должна превышать определенный порог.



"Два года назад мы в СПЧ, – напомнил Кабанов, – заявили о том, что дети мигрантов, не знающие русского, должны учиться на курсах до тех пор, пока не начнут говорить на нашем языке. То есть при школах должна быть некая специальная приемная комиссия. Подобное уже есть в ряде регионов. Но все равно по закону мы не можем отказывать в получении образования. А должно быть так: кто-то не знает русского языка – пожалуйста, на предварительные курсы. Если родители не хотят, чтобы их ребенок учил русский язык, значит, к сожалению, его не смогут принять к нам в школу. Все", – констатировал эксперт.



Как следует из данных социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, в котором приняли участие 2064 респондента, почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов.



"Как показало исследование, 41% опрошенных учителей сообщили, что в их классах обучаются дети мигрантов, и большинству учителей (64%) требуется прилагать дополнительные усилия для работы с ними. Около половины (52,9%) опрошенных учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов", – говорится в исследовании.



В исследовании также говорится, что численность детей мигрантов в школах в 2023 году составила 181,5 тысяч человек, включая 178,9 тысячи человек (98,6%), имеющих иностранное гражданство, и 2,6 тысячи человек (1,4%) лиц без гражданства. "Общая численность несовершеннолетних иностранных граждан на территории Российской Федерации, включая не посещающих школу, оценивается примерно в 800 тысяч человек. С учетом возрастной структуры численность иностранных граждан школьного возраста может составлять до 500 тысяч человек, а их охват общеобразовательными организациями - 36,3%"", – отмечается в исследовании.



Учитель одной из российских школ заявила Газете.ру, что все проекты по ассимиляции мигрантов можно считать проваленными. "На мой взгляд, – считает она, – они не поддаются этому. Даже на нашей территории они находятся в рамках своей, исламской культуры, они с трудом воспринимают нашу, в которой заложены христианские принципы. Они воспринимают только культуру TikTok* или Instagram*. Дискуссия среди специалистов на эту тему ведется среди уральских ученых и на областном уровне. Но проблема как была, так и остается. И мне кажется, когда речь идет о попытке приобщения к русской культуре, это тупиковая ветвь. Нужно искать мосты. Их невозможно ассимилировать. В Конституции заявлено, что у нас многонациональная страна, но я не знаю, насколько эта идея многонациональности работает на практике. Для них русский язык – это возможность получить работу. Больше им ничего не нужно", – заявила учительница.



Однако у мигрантов есть в России и свои лоббисты, которые выступают против инициативы запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в РФ.



Так Павел Селезнев, декан факультета международной экономики Финансового университета при Правительстве РФ заявил в интервью "Российской газете", что будто бы запрет на приезд семей "отпугнет тех самых квалифицированных мигрантов, которые нам особенно нужны".



А, кроме того, он сообщил, что во всех дискуссиях о нашей миграционной политике и при выдвижении инициатив по ее изменению следует учитывать тот факт, что мигранты, приезжающие трудиться в Россию, имеют совершенно разные статусы. Во-первых, это приезжие из Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси – стран-членов ЕАЭС, которые имеют на территории России тот же самый трудовой статус, что и россияне. Какие-либо ограничения по отношению к ним невозможны или труднодостижимы в силу наличия межгосударственных договоров. Вторая группа – лица, имеющие двойное гражданство. Таких тоже довольно много, и ограничивать их в части семьи тоже невозможно. И здесь, как мы знаем, есть большие проблемы: за последнее время вскрылось немало случаев, когда российское гражданство просто-напросто приобреталось, мягко скажем, не самым честным путем, сказал Селезнев.



Но зачем наводить тень на плетень?



Ведь беспокойство россиян, прежде всего, вызывает наплыв России граждан из таких государств с совершенно иной для нас культурой, как Таджикистан и Узбекистан. Именно их присутствие в нашей стране создает наибольшие проблемы и вызывает вполне обоснованное беспокойство россиян.



Достаточно вспомнить о чудовищном теракте в "Крокус Сити Холле", исполнителями которого оказались приезжие из Таджикистана.



Мало того, речь идет вовсе не о "квалифицированных специалистах", которые России нужны, а об огромной массе низкоквалифицированной рабочей силы, людей без профессий, или слоняющихся по стране без дела.



А работая курьерами, дворниками, в торговле, водителями такси мигранты занимают места безработных россиян.



В Петербурге, например, все сельскохозяйственные рынки, на которых должны были бы продавать свою продукцию российские фермеры или садоводы из области, чуть ли не 100% мест заняты перекупщиками из Узбекистана и Таджикистана. Район Сенной площади в центре Северной столицы, где расположен один из таких крупнейших рынков города, уже выглядит так, будто попал в другую страну, столько там работает, и слоняется вокруг выходцев из южных республик. Причем ведут они себя нагло, грубо, словно хозяева.



Выходцами из Ближнего Зарубежья уже заполнены пригороды Москвы и других крупных городов России. И это – вовсе не "квалифицированные специалисты", а прежде всего, – торговцы: на рынках, в магазинах, торговых точках на улицах – всюду мигранты. Можно смело сказать безо всякой статистики, что вся мелкая торговля в России практически уже монополизирована выходцами из южных республик.



И потом, почему мы должны ставить интересы мигрантов выше интересов, безопасности и благополучия граждан России? Если от засилья детей мигрантов в наших школах страдают русские дети, то почему мы должны заботиться в первую очередь не о них, а о детях мигрантов? Наверное, о них должны в первую голову заботиться власти тех стран, откуда они к нам едут. Почему бы нам не использовать успешный опыт других государств, например, Саудовской Аравии или Эмиратов, где трудится огромное количество мигрантов? Там привоз ими с собой семей категорически запрещен. И нет никаких проблем с мигрантами. Создав для мигрантов "вольницу" мы сами создали для себя проблемы, перегружаем нашу систему социального обеспечения, и такая ситуация становится все более опасной, вызывает растущее возмущение россиян. И эти проблемы необходимо срочно решать, потому что в стране уже начинаются силовые конфликты между мигрантами и коренным населением.



Чуть ли каждый день появляются сообщения о массовых драках между приезжими и россиянами, о преступлениях со стороны мигрантов, которых становится все больше.



Стоит посмотреть и на Европу, куда их либеральные политики в последние годы неосмотрительно запустили миллионы мигрантов из стран Африки и Востока, и теперь это и в Германии, и в Англии, и во Франции и в других странах ЕС становится уже острейшей политической проблемой. В Германии, чтобы поставить заслон на пути притока мигрантов, с 16 сентября вводят контроль на границах, фактически отменив Шенген. В Европе верх берут партии, которые резко выступают против мигрантов, старый континент на глазах неудержимо правеет, поднимают голову опасные националистические группировки. Острейшей проблемой для США стал массовый приток мигрантов из соседней Мексики. В предвыборной борьбе за пост президента США это сейчас – чуть ли не главная тема. Неужели мы хотим, чтобы такое происходило и в России? А ведь уже начинается… Источник - столетие

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