Наш ответ "Судного дня". У России есть силы, средства и политическая воля для ударов возмездия по НАТО

06:08 18.09.2024 Максим Столетов

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России. "Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, или Соединенных Штатов", - заявил Путин.



И отметил: если решение будет принято, то это "существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта" и "будет означать, что страны НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией". Москва будет "принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться".



Какими именно будут эти решения, Путин не сказал. Но, думается, наши противники достаточно хорошо осведомлены о том, какими силами и средствами располагает России для реализации тех "соответствующих решений", о которых говорил президент РФ. Им также известно, что президент Путин никогда слова на ветер не бросает и его предупреждения явных и вероятных противников об ответных действиях имеют под собой реальную основу. Думается, это, прежде всего, то оружие и боевая техника, которые на полях сражений СВО еще не использовались. В силу разных причин, среди которых не последнее место занимают соображения чисто гуманного характера.



Но, видимо, наступает тот час, когда России придется оказаться от наложенных на себя ограничений. Вспомните, как в интервью телеканалу "Россия" президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вторжении ВСУ в Курскую область: "Это (попытка Киева повысить свой авторитет перед переговорами. - М.С.) классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей (Россией), которая точно еще не начала по-настоящему воевать. Точно".



В то же время НАТО усилило свое присутствие в восточной части альянса, создав восемь многонациональных боевых групп: в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Эти боевые группы являются многонациональными и боеспособными, что демонстрирует силу трансатлантических связей. Их присутствие ясно дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь альянс.



Боевые группы НАТО являются частью крупнейшего укрепления коллективной обороны НАТО за последнее поколение. Как отметил в беседе с "Первым русским" эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов, угроза со стороны этого блока становится все более реальной. Локально силами ВСУ, по его данным, прямо сейчас альянс растягивает нашу линию фронта с тем, чтобы вынудить Россию к усилению рубежей. Если раньше речь шла о помощи украинцам "так долго, как мы сможем" для ведения войны "до последнего украинца", то теперь к войне с Россией призывают даже генералы бундесвера. С одной стороны, по славам Артамонова, тут явно может быть мысль "не такие уж эти русские непобедимые", а с другой - провокация, чтобы вынудить нас применить тактическое ядерное оружие, развязав НАТО руки для ответных действий.



Пока что Москва проявляет терпение, но оно может закончиться, предупредил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. И подчеркнул, что ядерный конфликт действительно никому не нужен: это "очень плохая история с тяжелейшим исходом". "Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято, - заметил он. - Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ - чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец". Политик обратил внимание на то, что для применения Россией ядерного оружия есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие ее доктрине ядерного сдерживания. К таким событиям он отнес, в частности, атаку ВСУ на Курскую область. По словам Медведева, правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: "Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом…, хотя вероятность все же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении".



Речь может идти, например, о новейшей баллистической ракете "Скиф". Она может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой. Ракета способна годами находиться в режиме ожидания на морском или океанском дне, оставаясь неподвижной. А когда поступит команда, она внезапно выстрелит из-под воды и с высокой точностью поразит наземные и морские объекты противника.



При этом, насколько можно судить, американцы не могут предотвратить заблаговременную установку "Скифов" в тех районах, которые для них наиболее чувствительны. Как утверждают специалисты, выброс ракеты из контейнера при помощи твердотопливного ускорителя происходит на глубинах до 50 м, то есть ровно так же, как из шахт атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.



В каком состоянии сейчас у нас "Скифы" и сколько их в наличии? Понятно, что такие сведения хранятся под грифом "Совершенно секретно". Единственная и, скорее всего, санкционированная "утечка" на сей счет была допущена 21 ноября 2017 г. Тогда глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что ракеты донного базирования "Скиф" уже включены в арсенал Вооруженных сил России. Заявление было сделано во время ознакомления журналистов с готовой к утверждению Владимиром Путиным Государственной программой вооружений на 2018- 2025 гг.



"На сегодняшний день мы имеем в своем арсенале уникальные стратегические бомбардировщики (Ту-160), ОТРК с мощными баллистическими и крылатыми ракетами (семейство "Искандеров), ракетный комплекс "Сармат", комплексы ПВО С-400, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные ракетные крейсеры с мощными противокорабельными гиперзвуковыми ракетами "Циркон", ракеты донного базирования "Скиф"", - сказал Бондарев. Позже последовало сообщение, что изготовление первого боекомплекта беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" для атомной подводной лодки "Белгород" завершено.



ТАСС информировало, что экипаж подлодки "Белгород" завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды "Посейдон". Это - гигантская самоходная торпеда, также известная как "Статус-6" и имеющая кодовое обозначение НАТО Kanyon, оснащена ядерной силовой установкой и термоядерным боевым зарядом. "Торпеда Судного дня", как еще называют "Посейдон", имеет фактически неограниченную дальность действия. Скорость и глубина погружения этого аппарата делают его практически неуязвимым для нынешнего поколения современных торпед. По мнению бывшего полковника Службы внешней разведки Игоря Морозова, США знают, что у их побережья затаились "Посейдоны". Журнал Popular Mechanics назвал "Посейдон" оружием конца света. В США даже звучали призывы к ООН запретить России иметь такое оружие.



Напомним: "Посейдон" ("Статус-6") - это средство глобального удара. Его потенциальное воздействие с моря для США страшнее, чем ракетный удар с космической орбиты, его практически невозможно перехватить. Современное моделирование американскими учеными показало: зона поражения от взрыва системы "Статус-6" мощностью сто мегатонн простирается на 500 тыс. квадратных километров, волны от взрыва поднимутся на высоту 300-500 м. Равнина от кромки воды внутрь материка будет залита водой на расстояние до 500 км.



Российский военный эксперт Юрий Кнутов говорит, что шести таких "Посейдонов" будет достаточно для того, чтобы спровоцировать цунами, из-за которого под воду уйдут все базы американского флота и побережье с 65% населения заокеанского государства. Из-за неприемлемого ущерба США перестанут существовать как государство.



Популярное более чем в 50 странах мира испанское издание Rebelión практически подтвердило этот вывод, сообщив: "Всего одна такая ракета способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами". А Daily Mail написала: международные военные эксперты подтверждают, что российский подводный беспилотник "Посейдон", который может нести ядерный заряд, способен уничтожить прибрежные города Великобритании и нанести непоправимый ущерб Лондону. Эксперт по безопасности из лондонского Королевского колледжа доктор Торнтон утверждает, что торпеда способна уничтожить любые города, близкие к месту взрыва, "будь то Лондон или Нью-Йорк в США". По его оценкам, одна и та же волна от такого удара может "уничтожить всех в портах Ла-Манша в Великобритании и Франции - и, возможно, даже в Роттердаме". И на каком тогда дне морском искать нам страны НАТО, особенно те, которые сегодня проявляют наивысшую агрессивность по отношению к России? Все они, видимо, в силу грядущей исторической справедливости, расположены по большей части на морских (и океанских) побережьях… Но это, разумеется, далеко не все "сюрпризы", с которыми может столкнуться НАТО, организовав нападение на Россию.



Иллюстрированный журнал Министерства обороны РФ "Армейский сборник" опубликовал статью старшего инженера-испытателя, кандидата технических наук А. Петрова и адъюнкта военной академии РВСН им. Петра Великого Д. Столярова "Нейтрализуя быстрый глобальный удар". Среди прочих интересных сведений в публикации приведены и характеристики боевого лазерного комплекса "Пересвет", официальная информация о котором до сих пор скудна и отрывочна. Тем не менее известно, что боевой лазерный комплекс предназначен для прикрытия стратегически важных объектов и районов, мест сосредоточения техники РВСН и маршрутов ее движения от спутников оптической разведки противника. Для этого "Пересвет" в автоматическом режиме выполняет подавление космических аппаратов путем воздействия на них мощным лазерным излучением.



Согласно приведенным в статье характеристикам, комплекс способен поражать космические объекты на высотах 200-1100 км. Зона его действия по азимуту 360 градусов, по углу места - 21-55 градусов. Один комплекс может прикрыть от внимания с орбиты территорию диаметром 180 км.



Напомним, впервые о существовании у России боевого лазерного комплекса сообщил в 2018 г. Владимир Путин. Название оружию придумали в ходе народного голосования, запущенного Минобороны. В декабре 2019 г. начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на боевое дежурство заступили расчеты мобильных лазерных комплексов "Пересвет". По его словам, уникальное российское оружие будет прикрывать мобильные системы стратегического назначения. Как полагают эксперты, основным предназначением лазеров станет противовоздушная оборона. "Пересвет" является единственной в мире строевой лазерной установкой, способной наносить повреждения летательным аппаратам.



"С начала декабря (2019 г.) осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий", - сказал Герасимов на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в РФ. По мнению экспертов, главным преимуществом "Пересвета" "невозможность перехвата выстрела и мгновенное поражение цели". В комментарии RT он заявил, что такое оружие может наносить серьезные повреждения обшивке летательных аппаратов (включая ракеты и боеголовки) и выжигать электронную аппаратуру противника.



Кроме "Пересвета" в России есть еще боевой лазерный комплекс (БЛК) под условным названием "Задира". В марте 2023 г. тогда глава Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что на дальности 5 км в течение 5 секунд беспилотное средство было просто сожжено ("Задирой") и прекратило свое существование. Других подробностей о новом оружии он не привел. По мнению военного эксперта экс-начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева, лазерный комплекс хорошо зарекомендовал себя в борьбе с беспилотниками. В войсках проходят его испытания, и несомненно, что вскоре его целями станут боевые истребители и бомбардировщики НАТО.



Недавно экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of назвал первое действие России в случае, если страны НАТО вступят с ней в войну. "Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет - все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены", - заявил эксперт.



Он отметил, что Москва знает эту ахиллесову пяту Запада. По словам Риттера, США и их союзники сильно зависят от многочисленных спутников, их ликвидация приведет к нарушению привычного функционирования системы обороны Соединенных Штатов, согласно которой Пентагон готовит своих военных. Добавим: и нарушит систему управления войсками киевского режима, благодаря чему ВСУ и добиваются определенных успехов на поле боя, в частности, дронами. Теми самыми, которые с помощью НАТО долетают до наших глубоких тылов. Но Россия с альянсом пока не воюет. Пока…



А есть еще и "Авангард". Западу нечего противопоставить этому российскому ракетному комплексу, способному за полчаса поразить множество целей во всем мире, сообщала Mirror. "Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его", - говорится в статье. Издание напоминает, что ракеты "Авангарда" достигают цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Для этого комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли, прежде чем поразить выбранные объекты. Издание Newsweek называет российскую боевую систему "Авангард" непобедимой, что соответствует действительности.



Практически "Авангард" не является межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), это гиперзвуковой управляемый боевой блок, известный также под названием Ю-71. По сути, это "начинка" этих самых МБР, которые выводят блоки в заданный район - на высоту до 100 километров, откуда они, отделившись от "матки-носителя", устремляются к цели. Это крылатое изделие обладает способностью совершать планирующий полет. Оно не падает на цель, как обычная ракета, наподобие бомбы, а "подкрадывается" к ней и может атаковать под любым углом и с разных направлений. На активном участке развивает максимально высокую скорость, не позволяющую применить какие-либо существующие противоракетные системы или средства ПВО.



При этом у самих США гиперзвукового оружия до сих пор нет. На погоню за главными соперниками американской казне приходится выделять большие деньги. Для сравнения напомним, что президент России Владимир Путин, говоря о серийном производстве "Авангарда" и разработке ракеты "Циркон" в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года, заверил: "Все это будет для нас не затратным". Не везде нам "догонять и перегонять Америку". Однако и впереди быть непросто - расслабляться нельзя.



Ну, включите, наконец, голову леди, джентльмены и прочие сэры! И взгляните на небо. Именно оттуда "черной молнии подобный" может прилететь к вам русский "Буревестник". Эта "птица" с ядерной силовой установкой и с ядерной боеголовкой. Именно сейчас американские исследователи утверждают, что Россия готовится к развертыванию этой крылатой ракеты. После первой демонстрации 1 марта 2018 г. "Буревестник" получил на Западе обозначение SSC-X-9 Skyfall.



С тем условием, что реактор может работать неделями, такая ракета будет находиться в воздухе весьма продолжительное время. Часть источников назвали дальность ее действия в 22 000 км, но, скорее всего, эта дальность условно не ограничена. Соответственно, при применении такие ракеты могут уйти в район боевого дежурства и оттуда по команде за "тысячу верст" двинуться к назначенным целям. Такого рода ракеты могут наносить удары по любой точке земного шара с любого направления. Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что "Россия вложилась в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить" и от которых нельзя защититься. Спецпредставитель американского президента по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли напомнил, что аналитики неоднократно предупреждали свое руководство: "Буревестник" и ядерная суперторпеда "Посейдон" - "ужасные проекты".



Это ракеты "судного дня", которые гарантируют неотвратимое возмездие в случае нападения на Россию. Именно в таком качестве подобные системы вооружений и создаются. Их перечень может быть весьма длинным. Но даже такого короткого обзора, наверное, достаточно, чтобы ужаснуться. Однако недальновидный Запад, видимо, уверен в том, что от российского возмездия его защитит европейский "райский сад". На Западе, да в НАТО в целом, очевидно, забыли или, скорее, не знают библейскую историю об изгнании из рая наших пра-пра -… родителей. А еще - что впавшие в разврат города Содом и Гоморра, реинкарнацией которых, по сути, стал корпоративный Запад, были испепелены Божьим гневом… И превращена в соляной столб та, которая усомнилась в неотвратимости справедливого наказания. Сей столб и поныне можно узреть в Израиле. Посетите, так сказать, места, которые должны стать для вас памятными…



Почти обо всех этих смертоносных новинках отечественного ОПК президент России Владимир Путин рассказывал еще в марте 2018 г., обращаясь с посланием Федеральному собранию РФ. Для наглядности свой доклад он иллюстрировал схемами и видеороликами, демонстрирующими достижения отечественного оборонпрома. Выступление Путина транслировалось по телевидению. На Западе этот его "рассказ с показом" иронически назвали мультиками, скептически отнеслись к демонстрации суперсовременных образцов русского оружия, основанного на принципиально новых физических принципах, и либералы "местного разлива".



Прошло время, и "мультики Путина" стали грозной явью для бывших "партнеров", нынешних врагов России. Но сейчас, даже признав наличие такого оружия у Москвы, они не верят в то, что она может применить его против стран НАТО, а также Украины, которую при всей ее тотальной подлости все-таки жалко.



До западного истеблишмента так и не дошла простая как гвоздь истина: слова у руководителя Государства российского никогда не расходятся с делами. Он просто долготерпелив до чрезвычайности в надежде, что западные контрагенты одумаются, и не придется "в воспитательных целях" применять к ним силу. Но понимать они ничего не хотят и, наоборот, своими действиями ведут мир к апокалипсису. В НАТО и сегодня считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным. При этом каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявляет глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр. Обладая столь высокой компетенцией, он в данной ситуации излагает не свое частное мнение, а явно говорит от имени (и по поручению) всего альянса. Именно сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. В прошлый четверг Владимир Путин подчеркивал, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.



Спустя всего сутки вывод Путина был еще раз подтвержден действиями киевского режима. По данным Reuters, Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые хотела бы поразить дальнобойным западным оружием, среди них командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск. По информации The Guardian, британское правительство приняло решение снять ограничение, но публично об этом пока не объявило. Объявление может быть сделано ближе к концу сентября, уточняет The Times. Похоже, некоторые страны альянса уже сделали свой выбор. Немногим ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что заявление руководителя нашего государства о последствиях ударов вглубь России было предельно четким, однозначным и, без сомнений, достигло адресатов. Правда, не все западники отреагировали на предупреждение Путина адекватно. Что ж, как говорится, потом не обижайтесь.



По словам бывших офицеров РВСН, в чьи задачи входило планирование российского ядерного удара, неотвратимое возмездие ждет США через 10 минут после того, как применение ядерного оружия против России будет подтверждено. Приблизительная оценка потерь среди гражданского населения в Америке после российского ядерного удара - около 65 млн чел. Кстати, в марте 2023 г. греческий интернет-портал Pronews после удара по подземным складам оружия возле г. Ивано-Франковска написал: "Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" сумела поразить объединенный украинско-натовский центр управления и связи, установленный на глубине 130 метров. В подземном штабе размещались официальные лица НАТО, и, как сообщается, в нем проживало более 300 человек. Большинство из них – британцы и поляки, но среди них были и американцы, и представители частных компаний, поддерживающих связь и передачу данных". "Авангарда" нашего они еще не видели… Да и "Буревестника" - тоже. И лучше бы им их не видеть…



Все начнется, когда враждебный ход событий в Восточной Европе перерастет в войну НАТО с Россией. Один из сценариев развития событий дает платформа "Лукинский I История" (Авторский канал историка и писателя Алексея Лукинского.) Там много страшных деталей, которые могут стать реальностью. Но особенно ужасает финал.



"Разрушения глобальные, но Россия в состоянии нанести 2-й удар. Второй удар будет тотальным, чтобы уничтожить все, что обеспечивает ведение войны… Тысячи ядерных ракет снова взлетают в русское небо.



Разделившись в космосе, еще 1500-3000 ядерных боеголовок (что у нас уцелели) маневрируют и падают на оставшиеся военные базы НАТО, промышленность, энергетику, средства связи и транспорта - на все, что делает жизнь стоящей того, чтобы жить. Города и гражданские объекты Запада не являются объектами нападения, но цели внутри и рядом с ними будут уничтожены.



Результатом будет полное опустошение Запада, потери составят более 100 миллионов человек. Насколько сильно пострадает Россия? Для НАТО это не будет иметь значения, так как в его странах вряд ли кто останется, кого это будет волновать… И когда через 10 лет снова покажется Солнце, радиоактивные руины и тишина возвестят о начале новой истории на Земле..."



Источник - столетие

