Истина в вине: почему в Грузии заговорили о примирении с осетинами, - Игорь Кармазин

06:11 18.09.2024

18 сентября 2024, ,



Олигарх Иванишвили пообещал попросить прощения за войну 2008 года



В Грузии продолжают накаляться предвыборные страсти. Основатель правящей партии олигарх Бидзина Иванишвили сообщил, что в случае новой победы власти страны извинятся перед осетинами за войну 2008 года. По его словам, это поможет взаимному прощению и позволит восстановить отношения. В грузинской оппозиции заявление назвали предательством и провели несколько акций протеста. "Известия" разбирались в ситуации.



Власти Грузии пообещали извиниться перед осетинами

В Грузии продолжают накаляться страсти перед парламентскими выборами, намеченными на 26 октября. Одним из главных поводов для споров между властью и оппозицией стали события 2008 года, когда после вооруженного конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси окончательно утратил контроль над этими регионами. В августе нынешнего года в правящей партии пообещали в случае своей победы на выборах организовать "Нюрнбергский процесс" над последователями бывшего президента Михаила Саакашвили.



Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили



В середине сентября тему вновь поднял основатель правящей партии, олигарх Бидзина Иванишвили. В ходе митинга в городе Гори он сообщил, что в случае электорального успеха власти Грузии извинятся перед Южной Осетией за войну 2008 года. "Сразу же после завершения выборов 26 октября зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ. Далее мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское "Нацдвижение" в 2008 году окутало в пламень огня наших осетинских братьев и сестер", - отметил он.



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После этого тему развили соратники Иванишвили. Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что власти страны стремятся мирным путем восстановить территориальную целостность государства. "Мирный путь подразумевает примирение, которое невозможно без осознания того, какие ранения мы причинили друг другу, какие раны у нас остались, каких уже нет. Где-то нам придется раскаяться, где-то понадобится взаимное прощение. В любом случае и грузины, и осетины стали жертвами, Михаил Саакашвили не представлял грузинский народ", - подчеркнул он.



В свою очередь, мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что для действующих властей непреложной ценностью остается восстановление территориальной целостности страны. "Никто бы из наших героев не погиб, если бы не их [режима Саакашвили, нынешней оппозиции] грязная политика, которую они вели в 2008 году против страны и народа. Они выполнили поручение, данное им извне, тем самым они потеряли территории, мы потеряли наших героических солдат, мирных жителей, десяткам тысяч людей пришлось покинуть свои дома", - отметил он.



Оппозиция заявила о предательстве

В Грузии в связи с этим разгорелся большой скандал. Так, бывший президент Михаил Саакашвили назвал заявления Иванишвили предательством и позором. "В Грузии были коварные правители, но никогда не было такого вероломного. В своей речи он оправдал нападение России, уничтожение людей, сравнивание деревень с землей. Вместо того чтобы требовать от России извинений за те несчастья, которые они причинили нашей стране, он потребовал извинений от грузин перед завоевателем", - отметил он.



Тут стоит сделать несколько пояснений. Во-первых, даже международные структуры подтвердили, что военную агрессию в 2008 году начала грузинская сторона. Об этом говорилось, например, в докладе специальной комиссии Евросоюза во главе с дипломатом Хайди Тальявини. Во-вторых, Иванишвили подчеркивал, что приносить извинения намерен осетинскому народу, а не российской стороне.



Впрочем, все эти тонкости в период предвыборной борьбы для грузинской оппозиции отходят на второй план. Соратники и последователи Саакашвили тоже выступили с резкой критикой правящей партии. Некоторые отметили, что Иванишвили сделал свое заявление в городе Гори, который находится в непосредственной близости от Южной Осетии. Другие посчитали, что действующие власти пытаются сфальсифицировать историю, ведут дело к дальнейшему обострению не только с оппозицией, но и с Западом.



На открытии музея геноцида, посвященного трагическим событиям августа 2008 года в Южной Осетии



К делу подключились также родственники грузинских солдат, погибших в 2008 году. Так, вдова сержанта Георгия Анцухелидзе написала в соцсетях, что извиняться перед убийцами мужа не намерена. Сын полковника Давида Элизбарашвили порассуждал о том, что современные грузины, видимо, не заслужили жертвы его отца. Наконец, в Тбилиси и Кутаиси из-за заявления Иванишвили прошли акции протеста, в выступлениях приняли участие несколько десятков человек.



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В свою очередь, в Южной Осетии на инициативы грузинских властей отреагировали без энтузиазма. В Цхинвале подчеркнули, что ни о каком "восстановлении территориальной целостности" Грузии речи идти не может, для улучшения отношений Тбилиси следует признать независимость республики. "Грузия должна признать свою вину за развязывание войны и совершение военных преступлений, только в этом случае извинения будут звучать искренне", - заявил глава партии "Единая Осетия" Ацамаз Бибилов.



Интересно, что в МИД Абхазии слова Иванишвили оценили более благосклонно. "Подобное заявление, если оно [будет] подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям", - отметили в ведомстве.



Что говорят эксперты

Грузинский политолог Ника Читадзе считает заявления Иванишвили предвыборным ходом.



- Есть разные рейтинги, некоторые исследования показывают, что популярность "Грузинской мечты" держится на отметке 35%, при действующей пропорциональной системе этого не хватит, чтобы получить большинство в парламенте. В таких условиях власти пытаются разными способами дискредитировать своих оппонентов, с помощью нынешних заявлений напоминают избирателям, что при Саакашвили и его сторонниках произошла война, страна потеряла территории. При этом я не исключаю, что эти тезисы могут пойти и во вред правящей партии, все-таки многие в Грузии считают, что в 2008 году страна оборонялась, - отмечает он.



Бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе надеется, что у властей страны хватит смелости, чтобы начать диалог с осетинской стороной.



- В правящей партии не первый раз говорят о намерении разобраться с зачинщиками войны 2008 года, уже называли те события кровавым преступлением. Дальше слов дело, однако, не шло. Возможно, Иванишвили раньше считал, что общество не готово к переоценке, или внутри партии не хватало твердости. Мы видим, что и сейчас сторонники Саакашвили начали кричать о предательстве и провоцировать националистические настроения у избирателей. Надеюсь, что у "Грузинской мечты" на этот раз все-таки хватит смелости, чтобы сделать реальные шаги, - говорит он.