 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.09.2024
06:31  Гибкое королевство. Что получит Саудовская Аравия после ухода Байдена, - Л.Цуканов
06:30  Узбекистан и США подписали меморандум в сфере "критических минералов"
06:21  Омбудсман Узбекистана вместо отчета будет готовить "специальный доклад"
06:18  Дмитрий Орехов: Деколонизация для России означает освобождение от Запада
06:15  Тимофей Бордачев: Миграция из Центральной Азии как повод задуматься
06:11  Истина в вине: почему в Грузии заговорили о примирении с осетинами, - Игорь Кармазин
06:08  Наш ответ "Судного дня". У России есть силы, средства и политическая воля для ударов возмездия по НАТО

06:06  Их невозможно ассимилировать. Проблема засилья детей мигрантов в школах РФ становится все острее
06:04  Южная Корея на рынке вооружений, или Какой "голубь мира" прилетел из Сеула в Варшаву, - И.КИМ
06:02  "Юридическая дубина" глобалистов. Почему вице-премьера Италии хотят посадить в тюрьму,- ФСК
05:58  "Тела до сих пор вытаскивают из-под завалов": "грузинский легион" накрыло в Сумской области
02:22  Рабочие-мигранты и русский гуманизм, - Андрей Школьников
02:17  Украина присоединилась к международному терроризму, - Анастасия Куликова
02:08  Китай топит гордость Америки - ВМС США, - Дмитрий Капустин
02:00  Удар ниже пояса. Сотни связанных с "Хезболлой" людей в Ливане и Сирии пострадали от взрывов пейджеров
01:57  Верховный лидер Ирана поссорился с Индией, - В.Скосырев
01:53  Единый латинский алфавит усилит влияние Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова
01:51  Шольц приехал в Центральную Азию просить ресурсы и ссорить страны региона с Россией
01:01  "Это кончится катастрофой" – разговор о причинах и последствиях финансовых пирамид
00:50  В Узбекистане начинается прием заявок на получение ипотечной субсидии
00:07  Министр экономики Ирана призвал к реализацию МТК "Север-Юг"
Вторник, 17.09.2024
23:31  Казахстан. Народный штаб за строительство АЭС готовится к референдуму 6 октября
20:52  Хит политического сезона 2024 – очередь в БРИКС от Азербайджана до Швейцарии
19:10  Самоподрыв пейджеров. Израиль провел беспрецедентную спецоперацию против "Хезболлы" с помощью гаджетов
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство
12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года
02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
17:25  Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
15:01  Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
14:57  В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости
11:54  Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу
11:45  Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тимофей Бордачев: Миграция из Центральной Азии как повод задуматься
06:15 18.09.2024

16 СЕНТЯБРЯ 2024,

Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"

Несколько дней назад информационное пространство дружественного Таджикистана, а за ним и российское, заполнила новость о том, что пребывание в России отрицательно сказывается на здоровье трудовых мигрантов. В целом с этим поспорить сложно, потому что для любого нормального человека длительное пребывание вдали от родины – это эмоциональный стресс, неизбежно сказывающийся на общем состоянии. Но оставим этот конкретный вопрос медикам, которые могут судить здесь более профессионально.

В контексте внешней политики России значение имеет то, что сотрудничество со странами Центральной Азии на рынке труда представляет собой большое и комплексное явление. Настолько масштабное, что здесь трудно подчас отделить внешнеполитические и внутриполитические, а также экономические аспекты. И в этом смысле, оно полностью отражает то, насколько сложными и многогранными являются все отношения России и наших соседей в Центральной Азии. Не уделять им внимания сейчас, когда Запад стремится максимально осложнить наше внешнеполитическое положение, было бы, наверное, неправильно.

И если совсем откровенно, то главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

При том, что российскими колониями наши соседи на юге никогда не были. А присутствие там России принципиально отличалось от того, как вели себя в Африке или Азии европейские державы. Более того, именно отсутствие такого печального опыта делает наших соседей в Центральной Азии менее настороженными по отношению к тому, что сейчас им предлагают Запад или даже Китай. Просто потому, что благодаря российскому присутствию эти народы были избавлены от зверской эксплуатации настоящих колониалистов. Как, собственно говоря, повезло народам российского Севера и Сибири, если сравнивать их положение с американскими индейцами.

Однако для нас самих присутствие в Центральной Азии, а теперь и необходимость выстраивать с ее государствами новый тип отношений – это достаточно непростой вызов.

Во-первых, потому что присоединение этого региона к России никогда не было обусловлено задачами нашего выживания, создания экономической и военной мощи. Там было мало людей – и приход в Центральную Азию мало дал нашему военному потенциалу. Там и сейчас весьма незначительное население – всего 89 миллионов на весь огромный регион. Это меньше, чем Вьетнам, в несколько раз меньше, чем перспективные экономически страны Азии. Да и то, существенный рост населения там связан с прорывами в медицине, которые произошли при советской власти.

Никакой серьезной военной угрозы, по сравнению с Европой и даже Дальним Востоком, этот регион для России представлять не мог. Да и в наши дни не может. Поэтому царское правительство пришло в Центральную Азию так поздно – только с середины XIX века, когда русский путешественник Чокан Валиханов буквально призывает спасти "дикое, невежественное племя", "забитое до идиотизма религиозным и монархическим деспотизмом туземных владельцев с одной стороны и полицейской властью китайцев – с другой".

Подхваченные царскими чиновниками идеи интеллигенции того времени сделали российскую политику в регионе попыткой интегрировать, а не колонизировать местное население и государства. Сложно сказать, насколько успешной оказалась эта попытка. Но важно, что в России изначально не было отношения к Центральной Азии, как к объекту ресурсного освоения. Впрочем, нам и везде это было не свойственно.

Опыт включения в состав России мусульманских народов Поволжья и Урала говорил о возможности стать с ними одним целым. Половина русской аристократии того времени имела татарские корни и была неотделима от России. Поэтому нам было сложно воспринимать народы Центральной Азии как совершенно иные или чуждые нам.

Позже это было еще сильнее закреплено опытом совместной жизни в СССР. Главной отличительной особенностью отношений между Россией и союзными республиками было равенство элит. Унаследованное еще от царских времен. А советская власть прибавила к этому еще и общую армию, единую систему всеобщего образования и бесплатной медицины. Иными словами, во времена СССР было сделано очень много для того, чтобы нам было трудно воспринимать народы Центральной Азии как иностранцев. Или чужаков. Мы и сейчас, на уровне моего поколения, по меньшей мере с трудом можем поставить выходцев из республик Центральной Азии в один ряд с пакистанцами, арабами или европейцами. Они нам не чужие.

Тем более болезненно воспринимаются последствия тех изменений, которые неизбежно происходят по мере самостоятельного развития наших государств. Демографы и специалисты по миграции уже отмечают, что новое поколение трудовых мигрантов намного меньше приспособлено к взаимодействию с российским обществом. Не говоря уже об интеграции в него на правах новых граждан. Хотя по мнению тех же специалистов, интеграция родившихся здесь детей трудовых мигрантов в России намного лучше, чем в европейских странах.

Проблема миграции. Россия снова сосредотачивается
При этом кроме как в Россию ехать из стран Центральной Азии особенно некуда. В Европе их ждут в очень малых количествах, а на Ближнем Востоке мигранты из стран Центральной Азии элементарно не смогут зарабатывать такие деньги, как в России. Там уже давно основную массу рабочих составляют выходцы из Южной Азии – Индии, Пакистана и Бангладеш, которые трудятся за меньшие деньги и фактически бесправны.

Те, кто сейчас приезжает в Россию – это уже в основном люди, родившиеся после 1991 года, уже не заставшие времена СССР. Это, кстати, является и одной из причин тех проблем со здоровьем, которые фиксируются у мигрантов: большинство из них являются выходцами из консервативной сельской среды. Головная боль, нервозность и задумчивость, фиксируемые авторами нашумевшего исследования, представляют собой неизбежные последствия пребывания в больших городах. А именно на Москву и Санкт-Петербург приходится наибольшая доля мигрантов. Потому что там сконцентрированы те индустрии, где обойтись без них Россия сейчас не может: строительство и масштабное жилищно-коммунальное хозяйство.

Кроме того, исследователи отмечают, что в центральноазиатских странах происходит неизбежная при самостоятельном развитии архаизация общественного уклада. Это делает мигрантов более уязвимыми к агитации со стороны враждебных движений и террористических сетей. Самые ужасные примеры того, к чему это приводит, мы видели в этом году.

Однако все эти проблемы, в принципе, решаемы и будут решены рано или поздно административными и полицейскими методами. Сложнее то, что нам еще предстоит выработать модель отношений с обществами Центральной Азии и людьми, которые его здесь представляют. То, что взаимодействие России и этих ее соседей оказалось в последнее время сведено к вопросу трудовой миграции, начинает сближать нас со странами Европы. А именно на них, с существующими там проблемами, меньше всего хотелось бы походить.

Полностью закрыться от стран Центральной Азии и их народов Россия не может. Вести себя по отношению к ним, как к чужакам, нам мешает исторический опыт и мировоззрение. Но даже если смогли бы, пример Европы показывает, что это не является надежным способом избавить себя от неприятностей.

В ближайшие годы России нужно будет не только найти новую формулу взаимодействия с последствиями нашего неизбежного соседства на Юге, но и понять, кем эти соседи для нас являются.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726629300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил с жителями Алматинской области вопрос строительства АЭС
- Оперативный штаб рассмотрел готовность элеваторов к приему зерна, массовой отгрузке и обеспеченность регионов топливом для сушилок
- Нацфонд Казахстана будет расти или сокращаться?
- Глава МАГАТЭ поддержал ключевую роль Казахстана в глобальной ядерной безопасности
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената обсудил с депутатами подготовку к референдуму по вопросу строительства АЭС
- Олжас Бектенов и заместитель директора–распорядителя МВФ Бо Ли обсудили вопросы финансово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  