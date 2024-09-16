Дмитрий Орехов: Деколонизация для России означает освобождение от Запада

06:18 18.09.2024 16 СЕНТЯБРЯ 2024,



Термин "деколонизация" применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.



Дмитрий Орехов

писатель



В последнее время мы часто слышим на Западе разговоры о "деколонизации" России. Об этом говорят официальные лица стран НАТО, беглые российские олигархи и экс-депутаты. Принятая в этом году резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утверждает, что "деколонизация" нашей страны является "необходимым условием установления демократии".



На недавней конференции по Украине в Швейцарии президент Польши Анджей Дуда заявил: "Россия остается самой большой колониальной империей в мире, которая – в отличие от европейских государств – никогда не проходила процесс деколонизации и не смогла разобраться с демонами своего прошлого. Мы должны в конце концов сказать, что нет места для колониализма в современном мире". В поддержку подобных тезисов выступают и наши иноагенты. Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), например, уже давно советует России самораспуститься, причем ссылается на пример Англии и Франции, которые, по его мнению, "отказались от своих империй".



Дескать, западные страны от своих колоний отказались, теперь и мы должны от чего-нибудь отказаться. И тут начинается самое интересное: нам предъявляют карту нашей страны, расчлененной на 17 частей или даже на 34 части. На этих картах Россия разделена на независимые государства Карелию, Кубань, Мордовию, Чувашию, Татарстан, Алтай, Московскую республику и т. д.



Стоп-стоп-стоп. Позвольте, что это? На дурачков рассчитано? Разве Великобритания провела "деколонизацию", разделившись на Северную Ирландию, Уэльс, Шотландию, Англию и Лондонскую республику? Разве Франция "деколонизировала" себя на Бургундию, Нормандию, Шампань и Прованс (далее по списку)? Нет, ничего подобного. Более того, Лондон и Париж продолжают управлять далекими странами, захваченными в лихие времена колониальной экспансии. Франция, например, владеет заморскими территориями в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В тех же краях находятся заморские территории Великобритании. Даже небольшие Нидерланды (также почему-то не разделенные на Фрисландию, Зеландию, Северный Брабант, Амстердамскую республику и т. д.) сохраняют за собой кое-какие острова в Карибском море. А уж "деколонизировать" свои страны по этносам и департаментам на Западе вообще никогда не планировали!



Что же тогда это за планы "деколонизации" России – вплоть до "независимых" Воронежа и Смоленска? Очень похоже, что применительно к России "деколонизировать" означает "расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить". В принципе, такой семантический сдвиг возможен, ведь слова иногда меняют лексические значения. Когда-то слово "ошеломить" значило не "поразить, обескуражить", а "оглушить ударом булавой по шлему". Может быть, и глагол "деколонизировать" со временем будет употребляться в этом новом значении. Ну, например: "повар вынул из духовки пиццу и деколонизировал ее на восемь равных частей". Или: "в двенадцатом раунде Джонсон деколонизировал Смита, отправив его в глубокий нокаут". Или: "волк нагнал зайца, деколонизировал его и съел". Все это возможно, но пока термин "деколонизация" означает "процесс ликвидации колониализма". К России он мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, "все сложно".



Вот, например, Ямайка, одна из первых жертв британского колониализма, захваченная аж в 1655 году. Главой этого государства и сейчас является английский монарх. Он же командует военными силами. Кстати, на острове такую ситуацию считают возмутительной, поскольку английская королевская семья у местных жителей ассоциируется с работорговлей. Правительство Ямайки регулярно заявляет о своем желании освободиться от английской монархии, а также о своем праве на репарации за все ужасы колониальной эпохи. Недавно замминистра иностранных дел Ямайки Алландо Терелонг заявил, что Ямайка должна "полностью освободиться" и выразил надежду, что в 2025 году страна "завершит реформы и избавится наконец от британского монарха".



Так почему бы Англии, раз уж она такая передовая в деле деколонизации, не пойти навстречу Ямайке и не деколонизировать свои отношения с ней? А заодно и с другими странами и заморскими территориями, где власть английской короны также считают неприятным пережитком прошлого? Почему бы не освободить от своего присутствия Кипр и Карибы? Почему бы не отдать Мальвинские острова Аргентине, а Гибралтар – Испании?



Или возьмем ту же Францию. В 1853 году эта страна захватила Новую Каледонию. Когда страны Океании стали получать независимость, Франция страну канаков (очень богатую никелем, кобальтом и другими рудами цветных металлов) в свободное плавание не отпустила. Власть на острове до сих пор осуществляет верховный комиссар, которого назначает президент Франции. Много лет народ Новой Каледонии требует независимости, и весной этого года на острове в очередной раз вспыхнули беспорядки. И как же повела себя Франция? С презрением открестилась от "демонов прошлого"? Заявила, что колониализму "нет места в современном мире"? Сказала, что ей нечего делать на острове, который отделен от Парижа расстоянием в 16 738 км? Да ничего подобного, Франция запретила публичные собрания, объявила о вводе войск и начала перебрасывать на остров броневики и вертолеты! По данным ООН, Париж "применил чрезмерную силу" – в результате разгона демонстраций несколько человек было убито, десятки получили ранения. Кроме того, сотни людей были арестованы, причем лидеров национально-освободительного движения отправили во Францию, объявив их "грабителями" и "хулиганами".



Не будем наивными. Никакой деколонизации Англия и Франция не проводили. Из некоторых колоний их выдавили силой, из беднейших стран они ушли сами, понимая, что овчинка просто не стоит выделки; в других случаях колонизаторы согласились формально передать независимость, но при этом сохранили за собой экономические, военные и политические рычаги.



По своей воле колониальные хищники вегетарианцами не становятся, что бы там ни пели наши сладкоголосые иноагенты. И сейчас страны Запада по-прежнему идут на все, чтобы сохранить свою власть над народами: тут и неравноправные договоры, и обман, и шантаж, и перевороты, и военное вмешательство, а иногда и кровавые разделы стран по этническому и религиозному признаку. Здесь, собственно, мы как раз приближаемся к сути обсуждаемого явления.



В свое время Англия, подпитывая сепаратистские настроения мусульман, расчленила ("деколонизировала") Индию Махатмы Ганди – на Индию, Западный Пакистан и Восточный Пакистан (Бангладеш), что привело к гибели одного миллиона человек и перемещению пятнадцати миллионов. Аналогичным образом Бельгия "деколонизировала" Конго Патриса Лумумбы – на собственно Конго, Катангу и Южное Касаи. В результате – гражданская война и кровавый хаос. Таким же образом Франция, США и Великобритания "деколонизировали" Ливию Муаммара Каддафи.



В случае с Россией речь идет все о том же – о мести за сопротивление западному колониальному порядку, американской гегемонии и экспансии НАТО. Называть это "деколонизацией" – все равно что называть взлом чужой калитки "долгожданным освобождением от цепей".



Но вот вопрос: возможна ли в России настоящая деколонизация? Ответ "да", если понимать под этим избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада. И бегство всяких иноагентов гудковых-пономаревых, которые теперь с детской непосредственностью забавляются географическими раскрасками где-нибудь в Праге, – явный симптом нашего выздоровления. Из этой же серии бегство компрадорской буржуазии и ее обслуги, деятелей культуры с колониальным менталитетом (всех этих акуниных-быковых-шендеровичей-макаревичей).



Процесс, конечно, еще далек от завершения и идет не так быстро, как хотелось бы. Но это и есть настоящая деколонизация, без кавычек. Источник - взгляд

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