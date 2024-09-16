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Омбудсман Узбекистана вместо отчета будет готовить "специальный доклад"
06:21 18.09.2024

Омбудсман будет предоставлять президенту, парламенту и правительству "специальный доклад", состоящий из выводов и предложений по восстановлению прав, свобод и интересов человека. Омбудсман также получает право готовить альтернативный доклад о выполнении международных обязательств страны.

Законодательная палата парламента Узбекистана на заседании 17 сентября приняла поправки в закон об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане). Документ направлен в Сенат для одобрения.

Согласно закону, у омбудсмана расширяются полномочия по обеспечению соблюдения прав и свобод человека.

В настоящее время уполномоченный предоставляет палатам парламента ежегодный отчет о своей деятельности. Вместо этого омбудсман начнет предоставлять президенту, палатам Олий Мажлиса, а также Кабинету министров "специальный доклад", который будет состоять из выводов или предложений по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов человека.

Омбудсман также получает право готовить альтернативный доклад о выполнении международных обязательств Узбекистана и представлять его в соответствующие международные организации.

Законом упрощаются требования к кандидату на должность омбудсмана, а некоторые требования (наличие высоких моральных качеств, высшего образования, необходимого опыта работы в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека) исключаются.

В отдельной главе закона разъяснены виды мер воздействия омбудсмана - предупреждение, представление, ходатайство и требование, каждая из которых отражена в отдельной статье.

В документе, помимо прочего, конкретизируется сотрудничество с национальными правозащитными учреждениями, в том числе с детским омбудсманом, бизнес-омбудсманом и Национальным центром Узбекистана по правам человека.

Депутаты отметили, что принятие закона повысит значимость института омбудсмана как национального института по правам человека, а также расширит его права в этой области.

Источник - gazeta.uz
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