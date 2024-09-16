Узбекистан и США подписали меморандум в сфере "критических минералов"

06:30 18.09.2024

Узбекистан и США подписали в Ташкенте меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, цель которого - укрепление сотрудничества в области полезных ископаемых.



Узбекистан и США подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов с целью укрепления сотрудничества в области полезных ископаемых. Подписи под документом 16 сентября в Ташкенте поставили первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев и посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.



На саммите высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре 2023 года президенты США и стран Центральной Азии заявили о намерении начать диалог по минеральным ресурсам. Меморандум стал одним из первых шагов США и Узбекистана по продвижению этих усилий и укреплению экономического сотрудничества, сообщили в Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии.



"Документ служит важным шагом в продолжении американо-узбекистанского диалога в области геологоразведки, добычи полезных ископаемых и создания цепочки продуктов с высокой добавленной стоимостью", - отмечается в сообщении.



"Минералы и редкоземельные элементы имеют важное значение для чистой энергии и других технологий и играют все более важную роль в наших экономиках. Соединенные Штаты активно работают над поощрением инвестиций частного сектора в горнодобывающий сектор Узбекистана. Меморандум о взаимопонимании также отражает нашу общую цель обеспечения высоких стандартов охраны окружающей среды, труда и управления в мировом горнодобывающем секторе", - сообщила пресс-служба посольства США.



"Соединенные Штаты и Узбекистан должны сотрудничать для того, чтобы иметь устойчивые, безопасные цепочки поставок, которые сформируют энергетический ландшафт в будущем. Этот меморандум демонстрирует нашу общую приверженность диверсификации глобальных цепочек поставок минералов и расширению наших двусторонних торговых отношений", - отметил посол США Джонатан Хеник.



Документ подписан в преддверии участия делегации Узбекистана в MINExpo INTERNATIONAL, крупнейшем мировом мероприятии горнодобывающей промышленности, которое пройдет 24−26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).