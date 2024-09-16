Снова о харассменте. Душанбинки жалуются на домогательства на улицах

11:18 18.09.2024 Ширин Рахманова, Asia-Plus



Несколько лет назад сам мэр Рустам Эмомали поручил наказывать мужчин за непристойное поведение. Вероятно, настало время вновь поднять этот вопрос.



На улицах таджикской столицы участились случаи домогательств до женщин со стороны представителей мужского населения. И не только в отношении взрослых женщин, но и, как оказалось, девочек-подростков. Попробуем выяснить, как можно от этого защититься.







На днях эту острую тему подняла журналистка и основатель издания Your.tj Зебо Таджибаева.



"Я в бешенстве, я не знаю, как исправить эту мерзкую черту у таджикских мужчин, но избавляться от нее надо всеми способами. А пока это присуще нашим мужчинам, я всеми силами буду поддерживать стремление моих дочерей уехать отсюда.



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Я не могу отпустить своих девочек одних даже до магазина, который в двух шагах от дома, потому что каждый раз какая-нибудь т..рь старается облапать их, минимум что-нибудь сказать.



Даже если они идут со мной, эти нелюди не могут не пройти, не распустив руки.



Год назад в школе мамам девочек читали лекции о том, как скромно должна одеваться девочка, чтобы не провоцировать мальчиков. И ни одна мать мальчика не встала и не сказала, что надо просто воспитывать своих мальчиков. У меня нет слов уже никаких... UPD еще раз поставила, потому что это просто бесит. Это важная тема, которую нельзя умалчивать", - написала она.



$3000 "за ночь любви"



"Азия-Плюс" пообщалась с некоторыми девушками, которые, как они рассказали, столкнулись с домогательствами не так давно.



"В последнее время харассмента действительно стало много. Помню, одно время его почти не было, но вот примерно с начала лета я сталкиваюсь с ним все чаще и чаще. Даже в центре, где его всегда было мало. И что интересно и отвратительно - чаще домогаются именно взрослые мужчины и почти всегда до маленьких девочек и подростков.



Мне кажется это связано, с тем, что давно никто из девушек не жаловался, и милиция не наказывала никого за харассмент. Вот наши "мужчины" и почувствовали власть и безнаказанность", - рассказывает Бунавша (имя изменено).



Сексуальное домогательство – это совершение в отношении лица однократного грубого или неоднократных, нежелательных для него и унижающих его честь и достоинство действий сексуального характера. Эти действия могут выражаться в описании внешнего вида или телосложения, жестикуляции, прикосновении, имеющих сексуальную склонность.



Домогаться мужчины могут даже, когда ведут транспортное средство.



"Было такое, что на пешеходном переходе прям издевались, я даже сторис в Instagram выставляла. Часто бывает такое, что на машине проезжают и что-то говорят. Думала, хотят на органы, в рабство отдать", - вспоминает с содроганием Рухсора (имя изменено).



В такие моменты стали помогать социальные сети, куда сегодня попадает практически вся информация. Да и девушки научились отвечать на сальные комментарии.



"Говорят фразы вроде: "Бщин барумта" (садись, подвезу), "Пар мошин да асалак" (садись, сладкая). А однажды на высоком джипе ехал парень за мной почти до дома. И тут вдруг решил остановиться и выйти. Выходит парень невысокого роста, бежит знакомиться. Я говорю: "Ты слишком низкий". Помогает наведение на них камеры телефона, они сразу поднимают окна и уезжают как можно быстрее", - рассказывает Сабохат (имя изменено).



Машина может "сопровождать" потенциальную жертву чуть ли не до дома, отвешивая по пути разные комментарии. Порой настолько мерзкие, что некоторые девушки стыдятся рассказывать.



Так одной из девушек однажды молодой парень предлагал "лучшую ночь в ее жизни". Но оказалось, что это была его двоюродная сестра. Он ее не узнал.



Увязываются "ухажеры" и в ресторанах.



"Однажды мужчина в ресторане увязался за мной в дамскую комнату. Я сказала, что у меня есть парень, а он в ответ: "И что? А у меня – жена". В другой раз в другом заведении мужчина предложил $3000 "за ночь любви". Естественно, я отказалась", - возмущается Ойша (имя изменено).



По словам некоторых респонденток, домогательств стало меньше, особенно в центре Душанбе. Некоторые молодые люди ограничиваются короткими комментариями в след, "цоканьем", не более.



Так, журналистка "Азия-Плюс" Алина Валамат-Заде говорит, что по сравнению с тем, что было лет 10 назад, сегодня ситуация немного улучшилась.



"Конечно, проблема домогательств остается очень острой. Однако я вижу надежду и тенденцию на изменения. Все больше девушек готовы защищать себя. И, главное, все больше столичных парней готовы прислушаться", - отмечает она.



На вопрос о том, участились ли домогательства с ростом ее узнаваемости, Алина ответила, что карьера в журналистке, наоборот, служит ей неким "щитом".



Куда обращаться?



В 2018 году Рустам Эмомали дал указание создать при УВД города Душанбе рабочую группу, в компетенцию которой входит рассмотрение каждой жалобы или обращения от женщин в связи со случаями непристойного поведения мужчин в их отношении.



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Толчком к этому послужили обращения активисток к руководству города Душанбе.



После этого несколько мужчин были оштрафованы и привлечены к другим административным наказаниям в виде краткосрочных арестов, уборки улиц и помещений.



Как сообщили "Азия-Плюс" в УМВД Душанбе, группы нет, однако сотрудники ведомства принимают заявления с жалобами.



Женщины могут также обращаться по телефонам +992 (37) 221-15-00, 1919 и 102 (для мобильных телефонов).



Что говорит закон?



Позже, в 2019 году, было предложено включить дополнительную статью о домогательствах не просто в список административных нарушений, а в Уголовный кодекс. Инициатива исходила от Комитета по делам женщин и семьи. Сотрудники Генпрокуратуры и Верховного суда эту инициативу тогда поддержали, а вот юрист Навруз Одинаев выступил против. Свое мнение он объяснил тем, что это может привести к росту случаев шантажа со стороны женщин и коррупции в правоохранительных органах.



В УК РТ в главе 18 "Преступления против половой свободы или половой неприкосновенности" ничего не говорится о домогательствах.



Есть лишь наказания за изнасилование, половое сношение, иные действия сексуального характера или развратные действия с злоупотреблением чувствами и религиозным убеждением, развратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, понуждение к действиям сексуального характера, насильственные действия сексуального характера.



Наказание, в зависимости от вида преступления, может быть как штрафом, так илишением свободы, вплоть до пожизненного – в случае изнасилования потерпевшей, заведомо не достигшей 14 лет, или близкого родственника.



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По отношению именно к несовершеннолетним наказание было ужесточено в 2023 году. Парламент Таджикистана утвердил изменения в Уголовный кодекс страны, позже в ноябре президент Эмомали Рахмон подписал их.



В соседнем Узбекистане, между тем, в том же 2023 году президент Шавкат Мирзиеев подписал закон, согласно которому Кодекс об административной ответственности был дополнен статьей "Сексуальное домогательство". Теперь за приставания к девушкам на улицах можно получить 15 суток ареста.



Как защититься при нападении?



Тренер Максуд Дододжанов в одном из материалов "Азия-Плюс" рассказывал, как девушки могут самостоятельно защитить свою честь.



Одними из самых главных для "заучивания" приемов в случае нападения со стороны мужчины, по его словам, является надавливание на глаза или удары по болевым местам: носу, подбородку, пальцам, ключице, в пах.



Если же женщина никак не подготовлена физически, можно применить разные приемы, основанные на эффекте неожиданности. Например, можно воспользоваться каблуком, ключами или перцовым баллончиком.



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Если же под рукой ничего подобного нет, можно попытаться сбежать, придерживаясь некоторых правил:



1. В первую очередь стоит полагаться на ноги, так как именно они помогут скрыться. Стоит также при беге в первую очередь сбросить неудобную обувь.



2. Если вы вдруг оказались в удаленном и тихом месте, не стоит тратить силы на крики о помощи. Лучше постараться создать шум с помощью чего-то другого. Например, кинуть камень в машину, чтобы сработала сирена.



3. Стоит запомнить, что при самозащите нужно действовать на поражение.



Известны случаи превышения самообороны, что является наказуемым, но подавляющее число таких случаев случаются именно во время самозащиты мужчины.



"Поэтому, никаких раздумий об увечьях, которые вы можете причинить насильнику. В этом случае вы – жертва и вы имеете право защищаться", - советует тренер.



Наглядно на видео приемы, которыми можно защититься, показала 15-летняя чемпионка мира Манзура Саидалиева. Выпуск об этом для своей страницы в соцсетях снимала журналистка и блогер Наргис Касымова.



Источник - Азия-Плюс

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