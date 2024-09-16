 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.09.2024
11:48  "План США" может поставить под удар 5 млн россиян из 9 крупных городов России
11:45  Как Игры кочевников стали Вселенной спорта, культуры и дружбы
11:36  О.Хивач: "Старая сгнившая телега". Как Польша в 1939 была разгромлена за две недели (уроки истории)
11:18  Снова о харассменте. Душанбинки жалуются на домогательства на улицах
10:46  SITA анонсирует технологию защиты коммуникационных сетей для авиаиндустрии
06:31  Гибкое королевство. Что получит Саудовская Аравия после ухода Байдена, - Л.Цуканов
06:30  Узбекистан и США подписали меморандум в сфере "критических минералов"

06:21  Омбудсман Узбекистана вместо отчета будет готовить "специальный доклад"
06:18  Дмитрий Орехов: Деколонизация для России означает освобождение от Запада
06:15  Тимофей Бордачев: Миграция из Центральной Азии как повод задуматься
06:11  Истина в вине: почему в Грузии заговорили о примирении с осетинами, - Игорь Кармазин
06:08  Наш ответ "Судного дня". У России есть силы, средства и политическая воля для ударов возмездия по НАТО
06:06  Их невозможно ассимилировать. Проблема засилья детей мигрантов в школах РФ становится все острее
06:04  Южная Корея на рынке вооружений, или Какой "голубь мира" прилетел из Сеула в Варшаву, - И.КИМ
06:02  "Юридическая дубина" глобалистов. Почему вице-премьера Италии хотят посадить в тюрьму,- ФСК
05:58  "Тела до сих пор вытаскивают из-под завалов": "грузинский легион" накрыло в Сумской области
02:22  Рабочие-мигранты и русский гуманизм, - Андрей Школьников
02:17  Украина присоединилась к международному терроризму, - Анастасия Куликова
02:08  Китай топит гордость Америки - ВМС США, - Дмитрий Капустин
02:00  Удар ниже пояса. Сотни связанных с "Хезболлой" людей в Ливане и Сирии пострадали от взрывов пейджеров
01:57  Верховный лидер Ирана поссорился с Индией, - В.Скосырев
01:53  Единый латинский алфавит усилит влияние Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова
01:51  Шольц приехал в Центральную Азию просить ресурсы и ссорить страны региона с Россией
01:01  "Это кончится катастрофой" – разговор о причинах и последствиях финансовых пирамид
00:50  В Узбекистане начинается прием заявок на получение ипотечной субсидии
00:07  Министр экономики Ирана призвал к реализацию МТК "Север-Юг"
Вторник, 17.09.2024
23:31  Казахстан. Народный штаб за строительство АЭС готовится к референдуму 6 октября
20:52  Хит политического сезона 2024 – очередь в БРИКС от Азербайджана до Швейцарии
19:10  Самоподрыв пейджеров. Израиль провел беспрецедентную спецоперацию против "Хезболлы" с помощью гаджетов
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
12:39  Цели Израиля. Почему Россия не станет поддерживать еврейское государство
12:36  Ребека Коффлер: Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак
12:34  The Economist: Разгул коррупции. "Чистенькая" Европа то и дело пачкается
03:13  Штурм Капитолия 2.0. И республиканцы, и демократы готовятся решить исход выборов президента силой
02:48  Ягнобцы возвращаются на родину. Что тянет их туда, где жизнь сложна и опасна? - Алия Хамидуллина
02:35  В России цифровой рубль запустят в оборот в июле 2025 года
02:10  Турецкая молодежь "проверила крепость носов" американских военных
02:01  Казахстан. Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять? - Данияр Ашимбаев
01:58  Идеологическая диверсия. В Норвегии обвинили русских в том, что они русские, - Бен Тауб
01:42  Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:40  Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"
01:03  Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла
00:45  Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников. Почему?
00:37  Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков
Понедельник, 16.09.2024
21:45  Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"
21:33  Америка зависла между светом и тьмой, - Дм.Косырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Таджикистан   | 
Как Игры кочевников стали Вселенной спорта, культуры и дружбы
11:45 18.09.2024

Встречи в Великой степи.

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Репортаж корреспондента "Азия-Плюс" с места событий.

С 8 по 13 сентября в столице Казахстана прошли Пятые Всемирные игры кочевников, объединившие около трех тысяч спортсменов из 89 стран.

Игры стали настоящим праздником для любителей национальных видов спорта, привлекая внимание зрителей со всего мира. Корреспондент "Азия-Плюс" тоже побывал там и поделился своими впечатлениями с места событий.



Безупречно и впечатляюще

Церемония открытия Игр на стадионе "Астана Арена" была впечатляющей. В своей вступительной речи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на объединяющей силе Игр кочевников, которые служат не только для празднования традиционных видов спорта, но и для продвижения глобального единства и взаимного уважения.

Вечер завершился захватывающим культурным представлением.

По уровню организации, оформления сцены, безопасности, тайминга, транспортных услуг церемония была безупречной.

В шоу участвовали сотни актеров и артистов, волонтеров, а также верблюды, лошади, охотничьи птицы, собаки. Кульминацией было выступление Димаша Кудайбергена. Он вместе с лучшими хореографическими коллективами Казахстана исполнил композицию, сочетающую в себе рок и этнический стиль, что вызвало восторг зрителей.

Всемирные игры кочевников входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, направленного на развитие и сохранение этноспорта и этнокультурного движения

Кокпар, мас-рестлинг и "пауэр номад"

Около 3 тыс. спортсменов соревновались в 21 виде спорта. Соревнования прошли на шести крупных объектах, включая стадион "Астана Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan" и гостиничный комплекс "Думан".

Наибольший интерес у зрителей вызвали соревнования по кокпару и кокбору. Финальные заезды на ипподроме "Казанат" собрали около 20 тысяч зрителей, по 10 тысяч на каждый финал.

В программе Игр были представлены такие экзотические национальные игры, как тогызкумалак или "шахматы степей", аударыспак – состязание всадников, задача которых выбить из седла соперника, стрельбу из лука верхом, соколиную охоту, якутскую борьбу мас-рестлинг, в которой два участника, сидя напротив, перетягивают палку, несколько видов борьбы, состязание силачей "пауэр номад", соревнования охотничьих птиц и др.

Для обслуживание участников и гостей Игр, было задействовано более 100 единиц автотранспорта. Помогали участникам и гостям мероприятия более 1600 волонтеров.

Этноаул "Вселенная кочевников"

В дни Игр в 5 местах Астаны были сооружены этноаулы. Главный из них - "Вселенная кочевников" - действовал вблизи объектов, где прошли основные состязания.

В нем была организована крупнейшая выставка-ярмарка лучших мастеров-ремесленников Казахстана, а также открыты различные мастер-классы, на которых профессионалы делились секретами своего ремесла.

"Вселенная кочевников" был поделен на несколько зон. Если в одной части проходили соревнования, то в другой был расположен Восточный базар, где можно было приобрести памятные подарки и заодно попробовать национальную кухню.

Добираться до этноаула, ипподрома или других площадей можно было на специальных бесплатных автобусах, которые забирали людей с различных точек города.

Организаторы сообщили, что его посетили больше 100 тысяч человек.

Участие Таджикистана

Таджикистан с первых дней участвует во Всемирных играх кочевников. Многие, кстати, в стране задаются вопросом, что делать нам в этих играх, если мы не кочевники?

По словам экспертов, в начале, когда в 2013 году в Кыргызстане впервые провели эти игры, была идея участия исключительно стран с кочевой историей.

Но в дальнейшем Игры уже перешли эту грань и превратились в фестиваль этнического спорта всех народов, как кочевых, так и оседлых.

Поэтому на этот раз для участия в Играх кочевников заявились рекордное количество стран мира, включая крупные европейские государства и США.

Напомним, что сборная Таджикистана вернулась с Игр с шестью бронзовыми медалями.

Игры как способ развития туризма

Как Всемирные игры кочевников способствуют развитию туризма в Казахстане? Вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев на брифинге отметил: "Мы увидели большой интерес к Играм".

"Одной из задач была – повысить интерес к кочевой культуре Казахстана", которая, по его мнению, была достигнута.

Он сообщил, что есть планы по созданию общего туристического бренда Центральной Азии для привлечения иностранных туристов.

"Для совместного продвижения бренда переговоры ведутся с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана. Может быть, Таджикистан и Туркменистан тоже присоединятся в будущем. Будем совместно продвигать бренд "Шелковый путь". В последующем, может быть, вырастет что-то другое, на основе Игр кочевников. Мы пока пытаемся нащупать, как продвигаться. Мир нас пока видит как "Шелковый путь", - отметил Жарасбаев.

Председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" Кайрат Садвакасов уверен, что при проведении Всемирных игр кочевников развиваются все виды туризма.

"Мы имеем 21 вид кочевого спорта в Играх, где половина представлена казахскими национальными состязаниями. И в них участвуют представители из Северной и Южной Америки, Африки, Азии. Такие игры объединяют народы. Таким образом, Казахстан внес свой определенный вклад в сохранение и популяризацию кочевой культуры и под этим брендом объединил все народы мира".

В гостях у Абылай-хана

Порядка 1500 представителей СМИ освещали ход Игр. В течение пяти дней журналисты имели возможность следить за соревнованиями не только на спортивных объектах, но и на больших экранах в медиацентре.

В рамках Всемирных игр кочевников Казахстан представил и свои туристические возможности. Для показа лучших туристических мест, группе иностранных журналистов показали курортную зону Бурабай, расположенной в 300 км севернее Астаны.

Делегация совершила прогулку на пароме по живописному озеру Бурабай, побывала на горе Болектау, откуда открывается захватывающий панорамный вид.

Недалеко от озера расположена знаменитая поляна, где была расположена ставка выдающегося деятеля казахской государственности Абылай-хана.

Трон Абылай-хана по народному поверью считается священным. Многие туристы не просто посещают святыню, но и обходят вокруг трона семь раз, поскольку именно эта цифра считается у казахов счастливой.

Несколько интересных фактов

На Всемирных играх кочевников был установлен новый рекорд Гиннесса. В этноауле состоялся уникальный перформанс, где более 450 мастериц сшили огромное полотно в народной технике "кұрак курпе" (курпача из заплат). Этот момент был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

Кроме этого на Играх использовали 499 лошадей, 100 из которых принадлежали казахстанской сборной. Для спортсменов из других стран были арендованы 300 лошадей. Кыргызстан предоставил 91 лошадь, Узбекистан – 8.

В соревнованиях также участвовали 41 вид птиц, из которых девять принадлежали Казахстану, а 24 – другим странам.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726649100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил с жителями Алматинской области вопрос строительства АЭС
- Оперативный штаб рассмотрел готовность элеваторов к приему зерна, массовой отгрузке и обеспеченность регионов топливом для сушилок
- Нацфонд Казахстана будет расти или сокращаться?
- Глава МАГАТЭ поддержал ключевую роль Казахстана в глобальной ядерной безопасности
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената обсудил с депутатами подготовку к референдуму по вопросу строительства АЭС
- Олжас Бектенов и заместитель директора–распорядителя МВФ Бо Ли обсудили вопросы финансово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  