|Как Игры кочевников стали Вселенной спорта, культуры и дружбы
11:45 18.09.2024
Встречи в Великой степи.
Сайфиддин Караев, Asia-Plus
Репортаж корреспондента "Азия-Плюс" с места событий.
С 8 по 13 сентября в столице Казахстана прошли Пятые Всемирные игры кочевников, объединившие около трех тысяч спортсменов из 89 стран.
Игры стали настоящим праздником для любителей национальных видов спорта, привлекая внимание зрителей со всего мира. Корреспондент "Азия-Плюс" тоже побывал там и поделился своими впечатлениями с места событий.
Безупречно и впечатляюще
Церемония открытия Игр на стадионе "Астана Арена" была впечатляющей. В своей вступительной речи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на объединяющей силе Игр кочевников, которые служат не только для празднования традиционных видов спорта, но и для продвижения глобального единства и взаимного уважения.
Вечер завершился захватывающим культурным представлением.
По уровню организации, оформления сцены, безопасности, тайминга, транспортных услуг церемония была безупречной.
В шоу участвовали сотни актеров и артистов, волонтеров, а также верблюды, лошади, охотничьи птицы, собаки. Кульминацией было выступление Димаша Кудайбергена. Он вместе с лучшими хореографическими коллективами Казахстана исполнил композицию, сочетающую в себе рок и этнический стиль, что вызвало восторг зрителей.
Всемирные игры кочевников входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, направленного на развитие и сохранение этноспорта и этнокультурного движения
Кокпар, мас-рестлинг и "пауэр номад"
Около 3 тыс. спортсменов соревновались в 21 виде спорта. Соревнования прошли на шести крупных объектах, включая стадион "Астана Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan" и гостиничный комплекс "Думан".
Наибольший интерес у зрителей вызвали соревнования по кокпару и кокбору. Финальные заезды на ипподроме "Казанат" собрали около 20 тысяч зрителей, по 10 тысяч на каждый финал.
В программе Игр были представлены такие экзотические национальные игры, как тогызкумалак или "шахматы степей", аударыспак – состязание всадников, задача которых выбить из седла соперника, стрельбу из лука верхом, соколиную охоту, якутскую борьбу мас-рестлинг, в которой два участника, сидя напротив, перетягивают палку, несколько видов борьбы, состязание силачей "пауэр номад", соревнования охотничьих птиц и др.
Для обслуживание участников и гостей Игр, было задействовано более 100 единиц автотранспорта. Помогали участникам и гостям мероприятия более 1600 волонтеров.
Этноаул "Вселенная кочевников"
В дни Игр в 5 местах Астаны были сооружены этноаулы. Главный из них - "Вселенная кочевников" - действовал вблизи объектов, где прошли основные состязания.
В нем была организована крупнейшая выставка-ярмарка лучших мастеров-ремесленников Казахстана, а также открыты различные мастер-классы, на которых профессионалы делились секретами своего ремесла.
"Вселенная кочевников" был поделен на несколько зон. Если в одной части проходили соревнования, то в другой был расположен Восточный базар, где можно было приобрести памятные подарки и заодно попробовать национальную кухню.
Добираться до этноаула, ипподрома или других площадей можно было на специальных бесплатных автобусах, которые забирали людей с различных точек города.
Организаторы сообщили, что его посетили больше 100 тысяч человек.
Участие Таджикистана
Таджикистан с первых дней участвует во Всемирных играх кочевников. Многие, кстати, в стране задаются вопросом, что делать нам в этих играх, если мы не кочевники?
По словам экспертов, в начале, когда в 2013 году в Кыргызстане впервые провели эти игры, была идея участия исключительно стран с кочевой историей.
Но в дальнейшем Игры уже перешли эту грань и превратились в фестиваль этнического спорта всех народов, как кочевых, так и оседлых.
Поэтому на этот раз для участия в Играх кочевников заявились рекордное количество стран мира, включая крупные европейские государства и США.
Напомним, что сборная Таджикистана вернулась с Игр с шестью бронзовыми медалями.
Игры как способ развития туризма
Как Всемирные игры кочевников способствуют развитию туризма в Казахстане? Вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев на брифинге отметил: "Мы увидели большой интерес к Играм".
"Одной из задач была – повысить интерес к кочевой культуре Казахстана", которая, по его мнению, была достигнута.
Он сообщил, что есть планы по созданию общего туристического бренда Центральной Азии для привлечения иностранных туристов.
"Для совместного продвижения бренда переговоры ведутся с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана. Может быть, Таджикистан и Туркменистан тоже присоединятся в будущем. Будем совместно продвигать бренд "Шелковый путь". В последующем, может быть, вырастет что-то другое, на основе Игр кочевников. Мы пока пытаемся нащупать, как продвигаться. Мир нас пока видит как "Шелковый путь", - отметил Жарасбаев.
Председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" Кайрат Садвакасов уверен, что при проведении Всемирных игр кочевников развиваются все виды туризма.
"Мы имеем 21 вид кочевого спорта в Играх, где половина представлена казахскими национальными состязаниями. И в них участвуют представители из Северной и Южной Америки, Африки, Азии. Такие игры объединяют народы. Таким образом, Казахстан внес свой определенный вклад в сохранение и популяризацию кочевой культуры и под этим брендом объединил все народы мира".
В гостях у Абылай-хана
Порядка 1500 представителей СМИ освещали ход Игр. В течение пяти дней журналисты имели возможность следить за соревнованиями не только на спортивных объектах, но и на больших экранах в медиацентре.
В рамках Всемирных игр кочевников Казахстан представил и свои туристические возможности. Для показа лучших туристических мест, группе иностранных журналистов показали курортную зону Бурабай, расположенной в 300 км севернее Астаны.
Делегация совершила прогулку на пароме по живописному озеру Бурабай, побывала на горе Болектау, откуда открывается захватывающий панорамный вид.
Недалеко от озера расположена знаменитая поляна, где была расположена ставка выдающегося деятеля казахской государственности Абылай-хана.
Трон Абылай-хана по народному поверью считается священным. Многие туристы не просто посещают святыню, но и обходят вокруг трона семь раз, поскольку именно эта цифра считается у казахов счастливой.
Несколько интересных фактов
На Всемирных играх кочевников был установлен новый рекорд Гиннесса. В этноауле состоялся уникальный перформанс, где более 450 мастериц сшили огромное полотно в народной технике "кұрак курпе" (курпача из заплат). Этот момент был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.
Кроме этого на Играх использовали 499 лошадей, 100 из которых принадлежали казахстанской сборной. Для спортсменов из других стран были арендованы 300 лошадей. Кыргызстан предоставил 91 лошадь, Узбекистан – 8.
В соревнованиях также участвовали 41 вид птиц, из которых девять принадлежали Казахстану, а 24 – другим странам.