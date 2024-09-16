Как Игры кочевников стали Вселенной спорта, культуры и дружбы

11:45 18.09.2024

Встречи в Великой степи.



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Репортаж корреспондента "Азия-Плюс" с места событий.



С 8 по 13 сентября в столице Казахстана прошли Пятые Всемирные игры кочевников, объединившие около трех тысяч спортсменов из 89 стран.



Игры стали настоящим праздником для любителей национальных видов спорта, привлекая внимание зрителей со всего мира. Корреспондент "Азия-Плюс" тоже побывал там и поделился своими впечатлениями с места событий.



