"План США" может поставить под удар 5 млн россиян из 9 крупных городов России

11:48 18.09.2024 Пентагон изучает карту: "План США" может поставить под удар 4,7 млн россиян из 9 крупных городов РФ

При нынешних планах США начало полномасштабной войны между Россией и НАТО неизбежно



Ирина Мишина

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Дмитрий Журавлев

Дмитрий Солонников

Сергей Марков



Несколько дней назад стало известно, что администрация США получила некий засекреченный доклад относительно целей американской администрации на Украине и дальнейшего плана действий.



"Этот план уже пришел в Конгресс, Палата представителей его уже читает, переваривают. Какие будут сделаны выводы из предложений этого плана, сказать пока сложно. Но я думаю, что идеи нанесения стратегического поражения России там четко прописаны. Иначе бы это не было бы засекреченным докладом. И этот вопрос сегодня для администрации весьма важен в деталях. Этот материал, еще раз подчеркиваю, секретный", - пояснил на днях "СП" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, который поддерживает с американскими учеными неформальные контакты.



Но все тайное рано или поздно становится явным, и, очевидно, утечка информации все же произошла. По крайней мере, как сообщил "СП" кандидат политических наук, генеральный директор ООО "Института политических исследований" Сергей Марков, собрав информацию из различных источников, он составил примерное представление о пресловутом "плане США", который должен быть реализован в отношении России.



Вот, как излагает вероятное развитие событий политолог Сергей Марков в своем Телеграм-канале.



"1. Остановить боевые действия по линии боевых действий. Требование к России уйти на границу 1991 года или даже 2021 года - снимается.



2. Россия символически уступает часть территории: выводит войска из Харьковской области. В ответ Украина выводит войска из Курской области.



3. Россия передает ЗАЭС в руки ООН и МАГАТЭ.



4. Россия минимально символически принимает на себя вину "за агрессию против Украины". Это дает возможность окончательно и без нарушений закона конфисковать у России 300 миллиардов евро и долларов, которые уже давно заморожены в западных банках.



5. Никакой демилитаризации. Наоборот, как гарантия от "новой агрессии со стороны России", проводится ускоренная милитаризация Украины.



6. Никакой даже символически денацификации".



Этот план может быть введен в действие уже в октябре. Вашингтону важно ввести его до выборов президента. Предполагается, что перемирие на Украине поможет Харрис победить. Если Россия не согласна с таким планом перемирия, то будет дан старт массовым ударам дальнобойными ракетами по российским городам и военным целям в глубине России".



Мы обратились к Сергею Маркову с вопросом, насколько этот план, с его точки зрения, реализуем.



"Думаю, для России эти условия неприемлемы. Наш президент четко сказал, что перемирия не будет, наша цель - не территориальные претензии, а уничтожение русофобского режима, который установлен сейчас на Украине американцами, в котором украинцы являются марионетками, исполнителями. Никакой нормализации отношений не будет. В то же время удары дальнобойным оружием НАТО вглубь России могут быть нанесены, это вопрос времени и расклада сил в ходе президентских выборов. Склоняюсь, что это может произойти в ноябре, после выборов", - считает Сергей Марков.



"План США" в изложении политолога Сергея Маркова уже вызвал бурные дискуссии среди экспертов и политиков. Ясно одно: про переговоры пока придется забыть. Нас ждет новый виток конфликта. Но какую красную черту установил для себя Запад? И станут ли этой красной чертой удары натовскими ракетами в глубь России? С этим вопросами мы обратились к научному руководителю Института региональных проблем, политологу Дмитрию Журавлеву.



- Я не думаю, что этот "план США" вообще выполним. Во-первых, если Россия хотя бы частично признает себя "агрессором", как того якобы требуют США, это повлечет за собой тяжелые последствия. Нас могут исключить, например, из ООН, инициировать международный суд, ввести санкции нового порядка.



Далее в плане говорится о том, что мы передаем Запорожскую АЭС в руки ООН и МАГАТЭ. Но тут возникает принципиальный вопрос. Запорожская АЭС находится в Запорожье, а этот регион входит в состав Российской Федерации. Но Конституция нашей страны не предусматривает выход республик из состава Федерации. Опять же вопрос: кто будет охранять ЗАЭС - украинские войска или наши? Ведь у ООН своих войск, как известно, нет.



"СП": А что касается ударов дальнобойным натовским оружием по территории России?



- Агентство Reuters сообщило, что Белый дом готов закрыть глаза только на использование неамериканских ракет, таких как британские Storm Shadow и французские SCALP. Правда, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не стоит ожидать разрешений в ближайшее время. Он считает, что такие удары не приведут Украину к победе в конфликте. Что касается Байдена, он тоже против таких ударов.



"СП": Большинство экспертов считают, что изменение позиции Запада связано с резким заявлением Владимира Путина. Российский президент уточнил, что речь идет не о простом разрешении на удары, оно давно получено, и Украина использует все доступные средства. Однако самостоятельно применять высокоточные ракеты большой дальности Украина не способна. Для этого нужны разведданные со спутников Евросоюза или Штатов. А полетные задания могут дать только страны НАТО. Что в свою очередь будет означать начало войны НАТО против нашей страны. Вы считаете такой сценарий вероятным?



- Ядерная война, если до этого дойдет дело, будет длиться 15 минут, не дольше. Будет уничтожено все живое на Земле. На сегодня у России около 11 тысяч ядерных боеголовок, столько же - у США, 800 ядерных боеголовок у Китая, 300 у Франции, 200 у Англии, у остальных - по мелочи. И поэтому американцы лучше других понимают весь ужас ядерной войны. Байден прямо говорит: удары вглубь России приведут к ядерной войне. Он боится пересечь одну из красных линий Кремля и спровоцировать прямую войну между Россией и НАТО.



"СП": Издание Bloomberg пишет, что разрешение атаковать Россию западным оружием не приведет к существенным изменениям для Украины на поле боя. Точно так же, как западная артиллерия, танки и истребители не смогли этого добиться. Однако подобное решение может укрепить позиции украинцев на переговорах и "дать им возможность поторговаться". Так будут все же удары вглубь России?



- Не исключаю этого. По моим предположениям, это может произойти после выборов в США, в ноябре. Возможен и другой вариант. Если мы сейчас перемелем ВСУ, возможны переговоры по типу Стамбульских. Переговоры начинаются тогда, когда заканчиваются солдаты или деньги.



У Украины ситуация хуже. Нам тоже надо изыскивать финансы на контрактников. Но воевать и переговариваться одновременно невозможно. У нас уже было такое один раз в истории. Мы заключили Пакт о ненападении с Германией, а в результате немцы Минск взяли. Хотелось бы надеяться, что мы дадим реальный ответ на переход Западом красных линий, - заключил политолог.



Возникает естественный вопрос: какие именно города России могут пострадать в случае ударов НАТО вглубь России. Военные эксперты уже просчитали, что в зоне поражения могут оказаться 9 крупных российских городов с суммарным населением 4,7 миллиона человек. Эти данные публикует американский Института изучения войны.



Согласно карте ISW, в зоне ударов окажутся два-города миллионника: это Ростов-на-Дону (население 1,14 млн человек) и Воронеж (1,046 млн). Кроме того, западные ракеты смогут дотянуться до Курска (население 436 тысяч человек), который в настоящий момент находится вне зоны досягаемости ракетных систем HIMARS.



Также под ударами дальнобойного оружия могут оказаться областные центры Орел и Брянск, с населением 296 тысяч и 373 тысячи человек соответственно, и расположенный на берегу Азовского моря Таганрог (245 тысяч человек). На предельной дальности американских ракет ATACMS (300 км) находятся Липецк (486 тысяч человек), Смоленск (312 тысяч) и Калуга (329 тысяч).



При этом британские ракеты Storm Shadow, имеющие дальность до 250 км, до этих городов могут не дотянуться, следует из карты ISW. На территории, попадающей в радиус поражения западного дальнобойного оружия, находятся не менее 245 военных объектов России, подсчитали в ISW. Среди них - 16 аэродромов российской военной авиации, а также места базирования российских частей, штабы, командные пункты, военные заводы и склады горючего.



"Удары вглубь России ракетами НАТО украинцы могут произвести и без согласования с Западом, а потом сказать: „Ну так вышло". Но при любом раскладе это будет означать начало полномасштабной войны между Россией и НАТО, - заявил „СП" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. - В каком виде будет реализована эта война - вопрос уже к политикам. Думаю, многое будет зависеть от результатов выборов в США. Если Харрис будет существенно проигрывать Трампу - удары будут нанесены раньше, если победит Харрис - удары возможны будут в ноябре. Но они могут и не состояться. Однако то, что нас ждет новый виток конфликта, и совершенно непредсказуемого, - это факт". Источник - СвободнаяПресса

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