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Что будет, если на Земле закончатся нефть, газ и уголь
14:15 18.09.2024

Ископаемые энергоресурсы рано или поздно истощатся, и произойдет это не в далеком будущем, а, по мнению некоторых ученых, через несколько десятков лет. При этом от них напрямую зависит комфортная жизнь всего человечества. Рассказываем, что произойдет, когда газ, нефть и уголь закончатся и почему нас вряд ли ждет энергетический кризис.

Сколько всего осталось

Ресурсы, которые человечество сегодня использует для получения энергии, сформировались в недрах нашей планеты миллионы лет назад. К примеру, каменный уголь появился из древних растений, оказавшихся под Землей без кислорода и под большим давлением. А нефть - из остатков живых организмов, погребенных под осадочными породами в течение миллионов лет. Похожая история с природным газом, правда, тут под воздействие времени попали залежи метана.

Суть в том, что природе понадобилось колоссальное количество времени, чтобы создать то, что мы используем сегодня для получения топлива и энергии. А значит, быстро возобновить эти ресурсы невозможно. Людям необходимо топливо для работы предприятий, транспорта, обеспечения энергосистем и других глобальных процессов.

Так, потребление сырой нефти в период между 1950 и 1980 гг. увеличилось в шесть раз - с 505 до 3010 млн тонн в год.

И хотя вскоре, по оценкам Международного энергетического агентства (МАЭ), потребление ископаемого топлива пойдет на спад из-за перехода многих стран на возобновляемую энергетику, нефть, газ и уголь все равно будут использоваться и дальше.

Специалисты по-разному оценивают объем остатков этих ресурсов в недрах планеты. Например, судя по данным энергетической транснациональной нефтегазовой компании BP от 2016 г., угля человечеству хватит еще на 115 лет, газа - на 54 года, нефти - на 53 года. По оценкам других исследователей, углю и нефти отводят не более 50 лет, газу - около 70.

Однако и те, и другие сходятся во мнении, что если не прекратить потреблять энергоресурсы с такой же высокой скоростью, то через несколько десятков лет их просто не останется.

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Чем чревато исчезновение энергоресурсов

Конечно, маловероятно, что нефть, газ и уголь исчезнут в одно мгновение. Хочется верить, что человечество все же подготовится к такой ситуации заранее. Однако может быть не до конца понятно, насколько наш мир зависим от этих ресурсов.

К примеру, возьмем нефть. Генсек ОПК Хайсам аль-Гайс в своей статье "Если нефть исчезнет…" описал, чего именно лишится мир без черного золота.

"Если завтра нефть исчезнет, ​​не будет больше авиатоплива, бензина или дизельного топлива. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания, автобусы, грузовики, фуры и междугородние автобусы окажутся в затруднительном положении. Самолеты, работающие на авиатопливе, будут остановлены. Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки, работающие на дизельном топливе, остановятся", - говорится в тексте.

По его словам, если мир не успеет подготовиться к исчезновению нефти, остановится строительный сектор, не будет синтетических удобрений, многого медицинского оборудования, производящегося на основе пластмасс, некоторых лекарств (да, для их производства тоже используется нефть), исчезнут бытовые средства, типа зубной пасты, дезодорантов и шампуней, добыча полезных ископаемых и любые другие производства остановятся из-за отсутствия необходимого количества топлива.

"Если завтра нефть исчезнет, ​​миллионы рабочих мест будут потеряны. Налоговые поступления будут истощены. Промышленное производство сократится. Экономический рост пойдет вспять", - считает глава ОПЕК.

К каким еще последствиям может привести истощение запасов ископаемого топлива:

• Рост цен на электроэнергию. Угольные и мазутные станции будут закрыты. Людям придется искать альтернативный способ получения энергии, количество которой будет ограничено.

• Перестройка мировой экономики. Крупномасштабная международная торговля остановится или значительно сократится, налаженные транспортные системы разрушатся, что приведет к кардинальной смене образа жизни, что в том числе повлияет на рацион питания людей. Жителям придется покидать города, чтобы быть ближе к источникам продовольствия.

• Восстановление окружающей среды. Сокращение выбросов углерода в атмосферу, прекращение производства пластмасс и других не биоразлагаемых продуктов, остановка производства топлива должны способствовать восстановлению мировой экологии.

Какие есть альтернативы

Во-первых, без паники. Прежде чем в мире окончательно закончатся вышеупомянутые природные ресурсы, вероятнее всего, пройдет гораздо больше времени, чем предсказывают эксперты, хотя бы потому что они ориентируются на доказанные запасы - то есть те, которые можно извлечь с помощью уже существующих технологий.

Кроме того, новые месторождения нефти, газа и угля открывают по всему миру ежегодно. Например, в феврале 2023 г. в Оренбургской области обнаружены залежи углеводорода в объеме 53 млн тонн нефтяного эквивалента, а в апреле 2023 г. - рекордные запасы каменного угля найдены в Хабаровском крае. В августе 2024 г. Китай заявил об открытии газового месторождения с запасами более 100 млрд куб м.

Во-вторых, люди могут усовершенствовать технологии, чтобы добывать энергоресурсы в труднодоступных местах - к примеру, в Арктике. Так, геологическая служба США считает, что около 30% неоткрытых мировых запасов газа и 13% неразведанных запасов нефти находятся к северу от Полярного круга.

Также люди уже умеют получать синтетическое топливо из битумных песков, мусора и даже атмосферного углерода. Если исследования в этой области продолжатся и производство расширится, это поможет человечеству легче пережить отсутствие ископаемых ресурсов.

Кроме того, как мы уже упоминали, специалисты считают, что через несколько лет потребление нефти, газа и угля снизится, поскольку уже сейчас многие государства активно переходят на альтернативную энергетику - солнечную, ветряную, геотермальную и другие.

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Какие еще могут быть альтернативы:

• Водородная энергетика - отрасль, где водород будет использоваться в качестве топлива и основного источника энергии. Сегодня проблема в том, что стоимость производства чистого водорода очень высока, что препятствует развитию этого направления.

• Развитие ядерной энергетики. Сейчас в мире функционируют 192 атомных электростанции (АЭС), которые производят всего около 17% мировой электроэнергии. Строить такие сооружения гораздо дороже, чем угольные или газовые станции, поскольку их конструкции очень сложны. Однако разработки в области ядерного синтеза ведутся достаточно активно. И, возможно, в ближайшие десятилетия ядерная энергия сможет заменить углеводородную.

Источник - БКС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726658100


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