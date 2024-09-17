Мусульмане любят папу Франциска больше, чем многие христиане, - Милена Фаустова

18:32 18.09.2024 17.09.2024



на форуме"Малыми шагами" в Юго-Восточной Азии и Океании понтифик проделал свое самое длинное путешествие

Милена Фаустова



Верховный имам Насаруддин Умар и папа Франциск показали миру, что такое межрелигиозное братство. Фото Reuters

Папа Римский Франциск за 12 дней посетил четыре страны Юго-Восточной Азии и Океании: Индонезия, Папуа – Новая Гвинея, Восточный Тимор и Сингапур. 13 сентября завершился 45-й апостольский визит 87-летнего понтифика.



Франциск начал свой азиатский вояж с Индонезии, куда прибыл 3 сентября. В отличие от трех других стран визита, в Индонезии число католиков не превышает 3–4% (примерно 8 млн человек) от общей численности населения, тогда как мусульман в стране почти 90% (более 240 млн жителей). Посетить Джакарту и окрестности папа планировал еще в 2020 году. Тогда визит укладывался в происламскую колею нынешнего понтификата.



Напомним, в феврале 2019 года глава Ватикана совершил путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, где вместе с верховным имамом Университета Аль-Азхар (Египет) Ахмедом Аль-Тайибом подписал в Абу-Даби совместный документ "о человеческом братстве". Текст содержал призывы к распространению культуры толерантности, миру, взаимопониманию, противостоянию терроризму и экстремизму.



В октябре 2020 года понтифик обнародовал энциклику Fratelli Tutti ("Все братья"), которая указывала на "братство и социальную дружбу", в том числе между христианами и мусульманами, как основной путь для созидания "лучшего, более справедливого мира". Видимо, в проекте Святого престола было "обкатать" документ в Индонезии, однако из-за пандемии коронавируса поездку пришлось перенести. Основные идеи энциклики Франциск высказал в Ираке в марте 2021 года. Тогда визит проходил под девизом "Все вы братья".



Нынче в Индонезии Франциск, похоже, реализовал все то, что было задумано еще в 2020 году. Он не только встретился с политическими лидерами страны, в том числе с президентом Джоко Видодо, полномочия которого прекращаются в грядущем октябре, но и с исламскими духовными деятелями. В самой большой мечети на всей территории Юго-Восточной Азии – Истикляль он вместе с верховным имамом Насаруддином Умаром подписал совместную декларацию, осуждающую насилие на религиозной почве.



Документ, озаглавленный "Укрепление религиозной гармонии ради блага человечества", как и декларация Абу-Даби, содержит призыв к совместной работе по защите человеческого достоинства, межрелигиозному диалогу и охране окружающей среды. "Поскольку существует лишь одна глобальная человеческая семья, межрелигиозный диалог должен быть признан эффективным инструментом для разрешения местных, региональных и международных конфликтов, особенно тех, что вызваны злоупотреблением религией", – говорится в тексте.



Кстати, мечеть Истикляль была построена в 1978 году по проекту христианина, местного архитектора Фридриха Силабана. По словам папы, "эта исламская святыня является пространством диалога, взаимного уважения, гармоничного сосуществования религий и различных духовных воззрений". Напротив мечети расположен католической собор Успения Пресвятой Богородицы. Изначально он был построен в 1829 году и был первым католическим храмом в Батавии (название Джакарты в колониальные времена). К ожидаемому приезду понтифика в 2020 году между мечетью и храмом был вырыт так называемый тоннель дружбы. К нынешнему визиту подземный ход переименован в "тоннель братства".



Складывается впечатление, что папе Франциску гораздо приятнее общаться с представителями исламского мира, чем с христианскими деятелями. Энциклику Fratelli Tutti мусульмане приняли на ура и перевели на национальные языки, а в христианском мире можно было услышать немало критики. В том числе и от католических иерархов. Один из ярых оппонентов папы – архиепископ Карло Мария Вигано, отлученный минувшим летом от церкви, – обвинил главу Ватикана чуть ли не в симпатиях масонству. Раскритиковали папский документ и в РПЦ, указав, что он представляет собой политический, а не вероучительный манифест, "транслирующий ультрапацифистские тезисы".



В Московском патриархате считают, что документ заменяет "кафолическое понимание христианской церкви и уникальности христианского откровения" на "глобалистский, секулярный и экуменический подход".



Осуждению со стороны христиан подверглась и одобренная папой декларация Fiducia supplicans (лат. "Взывая к доверию"), разработанная Дикастерией доктрины веры в 2023 году. Текст вызвал резонанс из-за разрешения "пастырских и спонтанных нелитургических благословений лиц одного пола и людей, состоящих в нестандартных отношениях". Католические епископы ряда африканских стран, в которых проживает около 265 млн католиков, то есть пятая часть от 1,3 млрд католиков мира, заявили свое несогласие с позицией Ватикана и потребовали объяснений. Несмотря на то что префект Дикастерии кардинал Виктор Мануэль Фернандес не единожды давал пояснения по поводу декларации, Fiducia supplicans остается камнем преткновения внутри Римской церкви.



На "столь радикальные нововведения, отвергающие богооткровенные нормы христианской нравственности", отреагировали и в РПЦ. В марте с.г. с одобрения патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальная библейско-богословская комиссия разработала документ "О православном отношении к новой практике благословения "пар, находящихся в неурегулированной ситуации, и однополых пар" в Римско-католической церкви". "Выраженные в декларации Fiducia supplicans идеи представляют собой существенное отклонение от христианского нравственного учения и требуют богословского анализа. Делается вывод, что декларация Fiducia supplicans, формально провозглашая верность христианскому пониманию таинства брака и практики благословений, фактически постулирует резкий отход от этой верности", – говорится в релизе, опубликованном на сайте Московского патриархата.



На папскую мессу прибыла почти половина

населения Восточного Тимора.



При этом мусульманский мир словно вовсе не заметил Fiducia supplicans. Во всяком случае, публично лидеры мусульман понтифика не критиковали. Вообще в исламском мире в последний раз главу Римской церкви открыто и громко обличали в 2006 году, когда папа Бенедикт XVI призвал задуматься об исламской концепции джихада, которую назвал "противоречащей разуму и Божественной сущности". Эти слова вызвали протесты в ряде исламских стран, и, несмотря на то что Бенедикт XVI извинился, межрелигиозные отношения были подпорчены. Франциск почти сразу после своего восхождения на престол святого Петра в 2013 году стал практически с нуля выстраивать "братство" между Ватиканом и исламом.



В частности, Франциск поддерживал мусульманских мигрантов в странах Западной Европы, четко разграничил ислам и терроризм, осуждал провокационные акции с сожжением Корана и т.д. В 2023 году Мусульманский совет старейшин, возглавляемый верховным имамом Аль-Тайибом, и департамент по межрелигиозному диалогу Святого престола под руководством кардинала Мигеля Анхеля Аюсо Гиксота подписали в Ватикане меморандум о взаимопонимании. Соглашение, помимо прочего, предусматривает создание постоянного совместного комитета, который будет заниматься исламско-христианским диалогом.



Конечно, в мусульманском мире тоже есть недоброжелатели папы Римского и его политики сближения ислама и христианства. Например, во время пребывания Франциска в Джакарте было арестовано семь человек, которые через социальные сети грозились совершить террористический акт на одном из путей следования кортежа гостя из Ватикана. При этом на мессе понтифика в индонезийской столице 5 сентября присутствовало, по разным данным, от 90 тыс. до 100 тыс. человек. Среди пришедших на мероприятие, которое прошло на стадионе "Гелора Бунг Карно", были не только католики. В частности, папскую мессу посетил президент Джоко Видодо.



Впрочем, поскольку страны Юго-Восточной Азии и Океании обделены визитами понтификов (до Франциска некоторые из государств региона посещали лишь Павел VI и Иоанн Павел II), нынешнему приезду главы Католической церкви здесь были рады представители всех религий. В Папуа – Новой Гвинее, второй стране в сентябрьском маршруте папы, где католиков не более 30%, а большинство представляют протестанты, гостя из Ватикана встречали не менее тепло, чем в мусульманской Индонезии. Богослужение папы Римского в Восточном Тиморе 10 сентября совершалось в присутствии 600 тыс. человек. Это почти половина всего населения страны. В Ватикане отметили, что это была "самая большая явка на папское мероприятие за всю историю с точки зрения доли населения страны". Согласно статистическим данным, католики здесь составляют 98% общего числа населения, а мусульмане – 1%.



В Восточный Тимор Франциск прибыл в том числе и для того, чтобы отпраздновать восстановление государства после разрушительной борьбы за независимость. Визит пришелся на 25-ю годовщину поддержанного ООН референдума, открывшего путь к независимости от Индонезии. Месса состоялась в парке Таситолу – на том же месте, где в 1989 году было богослужение Иоанна Павла II. 35 лет назад Иоанн Павел II приезжал в Тимор, когда страна была частью Индонезии и вела борьбу за суверенитет. Местное правительство объявило три дня нынешнего визита папы Римского национальным праздником.



Неслучайно конечным пунктом дорожной карты Франциска оказался Сингапур. Несмотря на то что численность католиков составляет не более 4–5% местного населения, а преобладающее вероисповедание – буддизм, здесь проживает большое количество этнических китайцев (более 70% жителей страны). В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что Китай и Сингапур являются "важными партнерами по сотрудничеству, а их отношения неизменно демонстрируют перспективный, стратегический и образцовый характер, не только придавая мощный импульс развитию и подъему двух стран, но и задавая ориентир для государств региона". С КНР папа Франциск выстраивает отдельные отношения, правда пока они очень далеки от братских. У Ватикана до сих пор нет официальных дипломатических отношений с Пекином. Уже на борту самолета, возвращаясь из Сингапура в Рим, понтифик заявил: "Я восхищаюсь Китаем и уважаю его. Это страна с тысячелетней культурой, обладающая способностью к диалогу и взаимопониманию, выходящей за пределы различных систем правления, которые там были. Думаю, что Китай – это обетование и надежда для церкви".



Планируется, что в октябре Святой престол вновь продлит так называемое Временное соглашение с властями КНР. Впервые этот документ был заключен в 2018 году. Хотя текст конкордата до сих пор держится в тайне, известно, что одним из его пунктов была договоренность о назначении епископов. Раньше этим заведовали китайские чиновники, а теперь приоритет отдан Святому престолу. Однако реализация соглашения идет не так быстро, как хотели бы в Ватикане. Только в конце августа с.г. власти Китая признали очередного епископа, назначенного Святым престолом без согласования с Пекином. Напомним, что с середины 1950-х годов и до 2018 года в КНР существовала система "двойной иерархии": часть архиереев назначала Коммунистическая партия Китая (КПК), но они не признавались Ватиканом. А других назначал понтифик, но власти КНР считали их нелегитимными. После заключения Временного соглашения Франциск признал как минимум восемь епископов, назначенных КНР, тогда как власти Китая – всего шесть. Несмотря на то что соглашение уже который год подвергается критике со стороны не только католического духовенства, но и общественных деятелей разных стран, папа Франциск сравнивает его с "политикой малых шагов" Иоанна XXIII и Павла VI, в рамках которой Ватикан заключал иногда сделки с коммунистическими странами Восточной Европы, чтобы ограничить преследование церкви. Вероятно, и "братство" папы Франциска с мусульманским миром можно уложить в ту же стратегию поддержки и защиты интересов Римской церкви, все более важной частью которой становятся верующие глобальных Юга и Востока.



-------------------------------------------------------------------------------- Источник - НГ

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