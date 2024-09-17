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Восстание машин. Новая серия взрывов беспроводных устройств произошла в Ливане
18:59 18.09.2024

18 сентября в Ливане прогремели новые взрывы. По меньшей мере три человека погибли в городе Сохмор в результате взрывов беспроводных устройств, сообщает Zakon.kz.
Как передает местный телеканал Al Jazeera, уже более 20 человек ранены в результате взрывов раций. При этом отмечается, что на этот раз, помимо пейджеров, сдетонировало больше 500 раций, радиоприемников, телефонов и ноутбуков.

Отмечено, что один из взрывов произошел на церемонии прощания с погибшими бойцами "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута.

Вместе с тем в беседе с изданием ТАСС директор Центра программных разработок и цифровых сервисов Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ Антон Сергеев предположил, что взрывчатку, которая привела к детонации пейджеров в Ливане, могли заложить не только на предприятии-производителе, но и на других этапах поставки.

"Компания-производитель могла, конечно, не знать, потому что, например, сотовый телефон на пути от производителя проходит через достаточно большое количество рук. То есть там несколько поставщиков. Неизвестно, какие были пути поставки, тем более это такой горячий регион. Поставщики там такие, без большого имени, скажем так, не такие известные. Поэтому, конечно, что угодно могло быть".

В настоящее время местные СМИ сообщают, что членам ливанского движения приказано отключить все имеющиеся у них электронные устройства.

Ранее сообщалось, как отреагировала мировая экономика на взрывы пейджеров в Ливане.

Аймира Муксулова

Источник - Zakon.kz
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