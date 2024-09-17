|Виктор Пелевин выпустил новый роман "Круть"
20:39 18.09.2024
Пелевин Виктор Олегович: Круть
Автор: Виктор Пелевин
Серия: Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин
Раздел: Современная русская проза
Издательство: Эксмо, Редакция 1
Год издания: 2024
Количество страниц: 496
Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция "Открытого Мозга" превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк - безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс.
Маркус Зоргенфрей - лучший баночный оперативник "TRANSHUMANISM INC." Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой.
Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?
Остросюжетный триллер-детектив "Круть" даст ответ на многие мучительные вопросы, которых никто еще не решался задать.