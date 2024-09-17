ВС РФ прорвались в центр Торецка

20:52 18.09.2024

ВС РФ прорвались в центр Торецка – итоговая сводка Readovka за 18 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 18 сентября в разрезе СВО. Русские войска завязали бои за узлы обороны ВСУ в центральной части Торецка. Перед ВС РФ стоит задача нарушить локтевой контакт между гарнизоном города и его южным микрорайоном Забалка.



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