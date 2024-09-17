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ВС РФ прорвались в центр Торецка
20:52 18.09.2024

ВС РФ прорвались в центр Торецка – итоговая сводка Readovka за 18 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 18 сентября в разрезе СВО. Русские войска завязали бои за узлы обороны ВСУ в центральной части Торецка. Перед ВС РФ стоит задача нарушить локтевой контакт между гарнизоном города и его южным микрорайоном Забалка.

Расчленить оборонительную систему



После овладения крупным узлом обороны ВСУ в виде комплекса зданий исправительной колонии № 2 и хлебобулочного комбината открылся путь в самое сердце обороны Торецка. А именно – к многоквартирным домам между улицами Дружбы и Маяковского. Группа высотных зданий перед памятником Дзержинскому является своего рода крепостью, с которой можно простреливать большую площадь, откуда, собственно, наступают русские штурмовые подразделения. Но не стоит думать, что для бойцов ВС РФ не было никаких прикрытий, чтобы преодолеть дистанцию до вражеских позиций и начать наступление. На данный момент уже идет сражение за городскую детскую поликлинику и соседствующие с ней многоквартирные дома. Успешное вытеснение подразделений ВСУ на указанном участке позволит далее расширять фланги вбиваемого клина между частями противника в Торецке. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы нарушить снабжение украинских сил, обороняющихся в микрорайоне Забалка. Важно отметить, что от передовых подразделений русской армии до ключевой логистической артерии – улицы Рудничная, ведущей в Забалку – остается порядка 500 м. Овладение хотя бы частью многоквартирных домов в центре Торецка позволит предпринять рывок с целью отрезать снабжение ВСУ в Забалке по асфальтовой дороге. В случае утраты контроля над перекрестком проспекта Шахтеров и улицы Рудничная у гарнизона ВСУ останется лишь один-единственный путь снабжения своих сил в Забалке – узенькие технические дороги кластера отвалов шахты "Центральная". Альтернативные варианты исключены ввиду того, что с юга Забалка охвачена и снабжение ее по полям со стороны села Петровка сопряжено с угрозой потерять и груз, и транспорт. Да и в условиях, когда останется лишь один маршрут, неприятелю не стоит ожидать ничего хорошего, потому что тогда будет вестись постоянное наблюдение с БПЛА для передачи целеуказаний операторам FPV и расчетам других средств поражения.

Однако, посмотрев на карту, может сложиться впечатление, что задача отрезать Забалку от основной части Торецка могла бы быть выполнена и другим способом. Например, по мелководному рукаву реки Кривой Торец, пролегающему аккурат между Забалкой и основной частью населенного пункта. Это исключило бы штурм городских укреплений ВСУ. Важно понимать, что данная зона является низиной, где возвышенности по флангам превращаются в идеальные позиции для обороны. Кроме того, если идти по руслу Кривого Торца, можно упереться в отвалы шахты "Центральная", перед которыми долина реки представляет собой идеальный тир. Этим и объясняется то, что ВС РФ, принудив ВСУ оставить террикон шахты "Новая", не пошли дальше.

Выбор направления атаки на центральные районы Торецка был сделан неслучайно. Помимо задачи отсечения локтевого контакта между частями гарнизона противника в основной части города и в микрорайоне Забалка есть еще одна крайне важная цель, достижение которой станет началом конца гарнизона ВСУ. После овладения хотя бы частью центральных кварталов многоквартирных домов по улицам Дружбы и Маяковского можно будет ожидать, что вектор наступления вглубь Торецка разделится. Начнутся бои за жилые районы, прилегающие к шахте "Центральная" и ее отвалам, которые, собственно, и будут предварять штурм данного промышленного объекта с высотами. Овладение именно этой территорией вынудит гарнизон ВСУ отойти с большой площади Торецка. Неприятель может оставить и часть села Петровка, так как с господствующей высоты все передвижения ВСУ будут видны как на ладони. В связи с этим остатки украинских сил будут вынуждены отходить на северные и северо-западные окраины города. Противник может там закрепиться, опираясь на сеть малых терриконов шахт № 10, № 12, "Фомиха" и "Торецкая". Однако тогда это не будет иметь никакого военного смысла, лишь медийный, чтобы формально заявлять о нахождении ВСУ в Торецке. По всей видимости, повторится история Бахмута, когда Киев удерживал последние рубежи для пропагандистского мотива. В случае Торецка высока вероятность рецидива, но мотивация будет куда более серьезная. Киев готовит второй "саммит мира", и Зеленский с бандой разработали некий "план победы Украины" для его демонстрации мировым политикам. В этих условиях Банковой жизненно необходимо отсутствие заголовков "Торецк занят ВС РФ" на полосах ведущих газет стран НАТО до завершения пресловутого саммита, запланированного на ноябрь. У Киева есть еще одна причина цепляться за Торецк или хотя бы за его "подол", невзирая на потери. Учитывая то, что за городом находится Константиновка, главная база снабжения гарнизона Часова Яра и украинских сил в окрестностях, утрата Торецка для ВСУ может привести к катастрофе, масштабом в разы превышающей последствия бегства из Авдеевки.

Вчера, 17 сентября, главным событием дня стало отступление ВСУ из Украинска. Русские войска также завязали бои на подступах к городу Горняк и селу Цукурино.

Источник - Readovka
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