Новым главкомом Нацгвардии Казахстана назначен Ансаган Балтабеков

21:03 18.09.2024

Президент сменил главу Нацгвардии – замминистра внутренних дел РК



18 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Нацгвардии – замминистра внутренних дел. Им стал Ансаган Балтабеков, сообщает Zakon.kz.



Об этом рассказали в Акорде.



