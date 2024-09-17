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|В Кыргызстане арестован бывший главный наркоборец Рафик Мамбеталиев
21:09 18.09.2024
Бывший глава Госслужбы по контролю наркотиков Рафик Мамбеталиев подозревается в подготовке к насильственному захвату власти
"Сводка" (АКИpress) – Бывший председатель Государственной службы по контролю наркотиков (ГСКН МВД - ныне СБНОН МВД) Рафик Мамбеталиев подозревается по ст.36-326 ("Подготовка к насильственному захвату власти") УК КР.
Как сообщили 18 сентября редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе Первомайского райсуда, 13 сентября его отпустили под домашний арест.
Согласно информации суда, расследованием занимается ГСУ ГКНБ.
Рафик Мамбеталиев родился 19 января 1976 года в селе Панфиловка Панфиловского района Чуйской области. В 1997 году окончил Бишкекскую высшую школу милиции МВД Кыргызстана. Работал в отделе заказных убийств, угрозыске. С 2006 года занимал должности начальников разного уровня в системе МВД. В июле 2015 года был назначен главой ГСКН, в октябре 2016-го освобожден от этой должности.