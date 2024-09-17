В Кыргызстане арестован бывший главный наркоборец Рафик Мамбеталиев

21:09 18.09.2024

Бывший глава Госслужбы по контролю наркотиков Рафик Мамбеталиев подозревается в подготовке к насильственному захвату власти



"Сводка" (АКИpress) – Бывший председатель Государственной службы по контролю наркотиков (ГСКН МВД - ныне СБНОН МВД) Рафик Мамбеталиев подозревается по ст.36-326 ("Подготовка к насильственному захвату власти") УК КР.



