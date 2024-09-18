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Реституция сблизит Узбекистан и Германию, - Андрей Захватов
00:08 19.09.2024

18.09.2024

В Средней Азии хранится множество старинных немецких книг

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в середине сентября встречался в Самарканде с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время их беседы не была затронута одна деликатная тема: возврат в Германию вывезенных в Советский Союз после 1945 года старинных книг. Тема стоила того, чтобы о ней вспомнить. Не исключено, что возврат книг немецким ученым в обозримый период будет одним из шагов к сближению Узбекистана с Германией и Евросоюзом. Таким же шагом, каким был возврат "Сикстинской мадонны" Рафаэля в 1955 году Советским Союзом в Дрезден.

Начиная с 1945 года в Советский Союз из Германии несколько лет шли эшелоны с грузами по репарации. По некоторым данным, в СССР было отправлено более 2,8 тыс. фабрик и заводов, морские и речные суда, подвижной железнодорожный состав, десятки тысяч станков, электродвигателей и много иного оборудования. В числе вывезенного были негативы немецкой фототеки, собрания картинных галерей, а также научная и иная литература из частных домов и коллекций музеев и хранилищ. По некоторым данным, найденные Генрихом Шлиманом сокровища Трои после войны тоже попали в СССР, и достоверно неизвестно, где они сейчас находятся.

В конце войны авиация союзников нещадно бомбила города и объекты, которые потом контролировались странами антигитлеровской коалиции, и многие книги были заранее переправлены в Восточную Германию, которую заняли советские войска. Десятки тысяч томов из библиотеки Лейпцигского университета, Прусской академии наук, Берлинской врачебной академии, Магдебургского музея попали на территорию Советского Союза. В республики Центральной Азии – в основном по недосмотру – попало несколько вагонов с ящиками старинных книг. Естественно, что в конце 40-х – начале 50-х годов в республике не было достаточного числа специалистов, которые могли бы разобраться со всем, что было у них в руках. Поэтому часть книг попала к букинистам или просто была списана в утиль.

Сохранился рассказ бывшего душанбинского студента, который вспомнил, как в начале 70-х годов помогал переносить старинные немецкие книги в кожаных переплетах с овальными штампами библиотеки из одного помещения университета в другое. За этот труд преподаватель предложил студентам взять "на память" по нескольку книг. Одну из них, изданную в XVII веке, потом отвезли в Москву и продали всего за 10 руб. Пожилая женщина, уехавшая в молодости из Таджикистана в начале 90-х, что-то вспомнила о немецких книгах, но сегодня, естественно, трудно поверить в то, что владельцы случайно попавших к ним книг признаются, что у них хранятся эти фолианты. А во время гражданской войны 1992–1997 годов нередкими были случаи, когда ненужными книгами топили печи-буржуйки, чтобы согреться. Так, в эти годы, например, была утрачена часть ценного архива крупного проектного института "Таджикгипроводхоз", и сегодня сложно восстановить состояние многих сооружений и насосных станций.

Спустя почти 80 лет после Второй мировой войны найти все вывезенные из Германии в Узбекистан книги невозможно и бесполезно. Германия и Узбекистан давно установили мирные и деловые отношения. В апреле 2010 года посол Германии в Узбекистане Вольфганг Нойен передал библиотеке германистики Национального университета им. Мирзо Улугбека большой комплект из 106 книг Германского исследовательского общества и справочные материалы по немецкому языку. Немцы поделились с Ташкентом важными справочниками: эти книги содержат новейшую исследовательскую информацию в сфере языкознания. В октябре того же года посольство ФРГ передало 38 книг Немецкому читальному залу при Информационно-библиотечном центре им. Пушкина в Самарканде.

В самой Германии в XXI веке начался процесс возврата владельцам книг, похищенных или конфискованных во времена гитлеризма. Баварская государственная библиотека возвращает книги университетам, организациям и частным лицам. Происходит это в рамках программы "Поиск и реституция культурных ценностей, принадлежавших жертвам национал-социализма, в первую очередь еврейским владельцам".

Многие из попавших в СССР немецких книг до сих пор пылятся мертвым грузом в учреждениях, а часть – у частных лиц, и в этом нет никаких сомнений. Но возврат немецких книг в Узбекистане никогда не обсуждался, пути попадания их в республику были самыми разными, но сегодня это в принципе неважно. Найти антикварные немецкие книги, в том числе с библиотечными штампами, в Узбекистане можно. Но предъявлять кому-то претензии за то, что спустя 80 лет после войны у них есть эти книги, абсурдно и несуразно, хотя возврат даже одной или нескольких где-то найденных ценных книг может вызвать огромный резонанс.

Пролить свет на этот вопрос может Центральный государственный архив Узбекистана и его подразделения, библиотеки, высшие учебные заведения, коллекционеры и частные лица. Найти и каким-то образом получить (выкупить) книги можно не только в архивах, но и в букинистических магазинах, в группах социальных сетей, на книжных развалах, у скупщиков и на барахолках Ташкента, Самарканда, Бухары и других городов Узбекистана.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726693680


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