Охота на Маска началась? кто хочет его смерти? - В.Овчинский

00:13 19.09.2024 Охота на Маска началась?

кто хочет его смерти? пcихопаты или политические противники?

Владимир Овчинский



"Внутри разрастающегося аппарата безопасности Илона Маска". Так называется статья Кирстена Грайнда и Джека Юинга в The New York Times, опубликованная 13 сентября 2024 года.



"Поскольку угрозы личной безопасности Илона Маска стали серьезнее, самый богатый человек в мире забаррикадировался за целой группой телохранителей, действующих как мини-Секретная служба".



"За день до выступления Илона Маска на праздновании футуристического пикапа Tesla Cybertruck в ноябре 2024 года житель Флориды Пол Оверим был арестован недалеко от завода компании в Остине, штат Техас, и обвинен властями в планировании там "мероприятия с массовыми жертвами".



Инцидент позже попал в заголовки газет. Менее заметным осталось то, что произошло на мероприятии Tesla, которое прошло на заводе в Остине.



По словам двух человек, осведомленных о договоренностях и документах, с которыми ознакомилась авторы, служба безопасности была предупреждена об угрозах Оверима и была полностью активирована. Список приглашенных был тщательно отобран, и каждый человек был проверен задолго до начала мероприятия. Более трех десятков сотрудников службы безопасности Tesla были размещены по всему залу, когда Маск, управляющий автопроизводителем, вышел на сцену. У него также были телохранители из его частной охранной фирмы Foundation Security.



53-летний Маск долгое время культивировал образ бесшабашного человека, путешествуя по миру, тусуясь с магнатами, мировыми лидерами и знаменитостями и куря травку на публике. Но в частной жизни он все больше запирался за растущей фалангой вооруженных телохранителей, поскольку он становился все богаче, знаменитее и откровеннее - и поскольку угрозы в его адрес становились все более выраженными.



Самый богатый человек в мире, с чистым капиталом более 240 миллиардов долларов, он когда-то отвечал на в основном безобидные звонки и сообщения от ярых фанатов, но теперь регулярно сталкивается со сталкерами и угрозами смерти, согласно документам полиции и внутренним записям Tesla. В то время как многие известные люди сталкиваются с угрозами, Маск в последние годы трансформировал свою собственную защиту, чтобы справиться с изменениями, расширив и без того надежную личную безопасность за пределы безопасности других миллиардеров.



Маск и его компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность, в том числе охранной компании Gavin de Becker & Associates и другим, согласно внутренним документам Tesla. Чтобы контролировать свою безопасность еще больше, господин Маск основал Foundation Security, согласно документам и экспертам по безопасности.



Его служба безопасности теперь работает как мини-Секретная служба, и его охраняют скорее как главу государства, чем как руководителя бизнеса, говорят эксперты по безопасности. Маск, которого когда-то сопровождали два телохранителя, путешествует с 20 специалистами по безопасности, которые появляются, чтобы исследовать пути эвакуации или очистить комнату перед его входом. Они часто носят оружие и сопровождают Маска, которому его служба безопасности дала кодовое имя "Вояджер".



Угрозы его безопасности привели к тому, что Маск стал более пугливым, а его образ жизни - более изолированным, говорят три близких к нему человека. Он редко бывает без телохранителей - даже когда ходит в туалет в X, своей социальной медиа-компании, - согласно иску 2023 года, поданному бывшими сотрудниками по поводу выходного пособия. Иногда он преувеличивал серьезность угроз, в том числе однажды неверно заявив, что двое человек, обвиняемых в отдельных инцидентах, носили оружие.



На ежегодном собрании акционеров Tesla в июне 2024 года Маск заявил, что, по его мнению, угрозы в его адрес становятся все более безумными.



"Вероятность того, что маньяк-убийца попытается убить вас, пропорциональна тому, сколько маньяков-убийц слышат ваше имя", - сказал он. "Так что они часто слышат мое имя - я такой: "Хорошо, я в списке", понимаете". Он добавил, что это заставило его быть более сдержанным с публикой.



Образ жизни Маска сейчас отличается от образа жизни других сверхбогатых людей. Уоррен Э. Баффет, состояние которого оценивается в более чем 145 миллиардов долларов, на протяжении многих лет нанимал всего одного личного телохранителя. (Неясно, сколько у него сейчас телохранителей. Его пресс-секретарь заявила, что Berkshire Hathaway, компания Баффета, пользовалась услугами нескольких охранных фирм.) Предшественник Маска в X, Джек Дорси, часто проходил мили по Сан-Франциско без телохранителя.



В этом году Tesla впервые раскрыла в документах , что заплатила $2,4 млн за часть защиты Маска в 2023 году. Согласно документам Tesla, она заплатила $500 000 за первые два месяца 2024 года, что в пять раз превышает среднюю сумму, потраченную каждые два месяца в 2019 году. С 2015 по 2018 год Маск тратил в среднем $145 000 в месяц на безопасность, согласно счетам и квитанциям, просмотренным The Times.



Apple потратила $820 000 в прошлом году на защиту своего генерального директора Тима Кука, в то время как Amazon выкладывает $1,6 млн в год на охрану своего основателя Джеффа Безоса. Одной из немногих компаний, которая тратит больше, является Meta, которая выделила $23,4 млн в прошлом году на безопасность своего генерального директора Марка Цукерберга, показывают документы.



The Times собрала сведения о безопасности Маска, которые ранее не публиковались, из сотен страниц документов Tesla, документов полиции и местных органов власти, полученных по запросам публичных записей, государственных записей охранной компании Маска, аудиозаписей, судебных документов и документов Комиссии по ценным бумагам и биржам. The Times не включила сведения о местонахождении Маска.



Документы Tesla были из кладезя записей и данных, полученных Handelsblatt, немецкой газетой, от Лукаша Крупского, бывшего сотрудника Tesla. Люди, близкие к Маску, говорили на условиях анонимности, чтобы не рисковать своей работой или отношениями с ним и Tesla.



Маск, его адвокат и представители Tesla и SpaceX не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.



Выполнение поручений Маска



Маск когда-то действовал неформально, оставляя ключи в машине и уходя, и не хотел телохранителей, говорят люди из его окружения. Но по мере того, как его авторитет рос, совет директоров Tesla потребовал от него взять на себя личную безопасность, согласно некоторым людям и документам, просмотренным The Times.



К 2014 году у Маска были телохранители из Gavin de Becker & Associates, компании, которой руководил Гэвин де Беккер, который совмещал работу помощника Элизабет Тейлор и работу в Министерстве юстиции с карьерой по защите знаменитостей и расследованию дел для высокопоставленных клиентов. Среди клиентов фирмы были Безос и Шер.



Когда Маск отправлялся в командировки, его сопровождала сменяющаяся группа телохранителей из GDBA, большинство из которых имели военный опыт.



Цена таких услуг часто достигала шестизначных цифр в месяц. В январе 2016 года, когда Маск посетил Мексику, Гонконг, Лондон, Париж, Израиль и Техас, счет де Беккера составил $163 674,59, согласно документам. Стоимость была разделена между SpaceX, Tesla и Маском.



Телохранители часто выполняли поручения Маска и оплачивали его расходы, чтобы свести к минимуму время, которое он проводил на публике. Они мыли его машину, забирали его вещи из химчистки и однажды дали чаевые бармену в размере 80 долларов в Лондоне за то, что тот не закрывал бар после закрытия. Они также купили сомбреро и фейерверки для празднования Нового года 2015 года в Пуэрто-Вальярте, Мексика, и оплатили счет за отель в размере 22 445,72 долларов для семьи и персонала г-на Маска в роскошном отеле в Гонконге в январе 2016 года.



Согласно документам, сотрудники GDBA также помогали Маску с "оценкой угроз", что стоило более 400 долларов в час за старшего консультанта, а также занимались расследованием дел людей, классифицированных как "ненадлежащие преследователи".



Фирма также нацелилась на того, кто избегал Маска: Стю Гроссмана, который много лет назад владел интернет-адресом tesla.com. Гроссман, старший инженер сетевой компании, приобрел доменное имя еще до основания Tesla. Маск хотел его купить, но Гроссман не торопился продавать.



По словам Гроссмана, в 2015 году к нему домой в Сан-Франциско и один раз возле ресторана дважды приходили частные детективы, утверждавшие, что они работают на Маска.



"Илон хотел бы, чтобы вы знали, что он хотел бы услышать от вас", - сказал следователь у ресторана, по словам Гроссмана. В конце концов он согласился продать tesla.com компании за нераскрытую цену.



"Приятно знать тебя"



Многие люди, пытавшиеся связаться с Маском, были безобидны, как показывают документы и записи телефонных звонков, полученные The Times. Одна женщина оставила двухминутное голосовое сообщение несколько лет назад в одной из компаний Маска, назвав его "папой Маском" и утверждая, что они общались телепатически в течение последнего года.



"Я с нетерпением жду, когда ты сделаешь мне предложение в открытом космосе, на нашей станции", - сказала она.



К 2022 году состояние Маска превысило 200 миллиардов долларов. Его слава взлетела, когда Tesla доминировала на рынке электромобилей, а SpaceX доставляла астронавтов в космос для NASA. Это подогревало его опасения по поводу безопасности, говорят три человека из его окружения.



Он получал международные угрозы, включая ту, которую он опубликовал на X той весной от Дмитрия Рогозина, российского правительственного чиновника. Рогозин предупредил Маска, что "вы будете привлечены к ответственности" за помощь украинским военным с его спутниковым интернет-сервисом Starlink в войне с Россией, согласно сообщениям Маска.



"Если я умру при загадочных обстоятельствах, было бы приятно с тобой познакомиться", - написал позже Маск.



В октябре 2022 года Маск купил Twitter - позже переименованный в X - что еще больше привлекло его внимание. В декабре того же года он заблокировал аккаунт студента университета, который отслеживал его частный самолет, а также более 24 других аккаунтов, заявив, что они были "по сути координатами убийства". Позже он восстановил некоторые из аккаунтов.



Маск решил взять операции по обеспечению безопасности в свои руки. В 2016 году Джаред Бирчелл, управляющий семейным офисом Маска, зарегистрировал Foundation Security в Калифорнии. Компания, по-видимому, была расчетной палатой для платежей по обеспечению безопасности Маска, а фирма де Беккера управляла операциями, как показывают документы. Она была ликвидирована в феврале 2022 года.



Частный фонд Маска также зарегистрировал Foundation Security в Техасе, хотя неясно, когда именно произошла регистрация. Компания была описана как "частный бизнес с внутренним персоналом безопасности", согласно документам, поданным в штат. (Маск является поклонником научно-фантастических романов "Foundation" Айзека Азимова.)



Foundation Security частично управляется Джастином Риблеттом, бывшим сержантом по оружию армейского спецназа, который ранее работал в GDBA, согласно документам и странице Риблета в LinkedIn. Он отказался от комментариев.



В 2024 году Tesla впервые сообщила, что заключила соглашение с охранной компанией, принадлежащей Маску, "на предоставление услуг по обеспечению безопасности в отношении него". Компания не была названа. Непонятно, почему Tesla не сообщила о расходах раньше, поскольку публичные компании обязаны раскрывать большинство деловых отношений с организациями, принадлежащими их высшим руководителям.



По словам двух источников, знакомых с деятельностью компании, у Tesla есть собственные службы безопасности, включая разведывательное подразделение для проведения расследований и возможность запускать беспилотники над объектами и мероприятиями.



Усиление мер безопасности ограничило передвижения Маска. На ежегодном фестивале искусств и музыки на открытом воздухе в Неваде Burning Man он в основном остается недалеко от своего лагеря, сообщили два человека, осведомленных о мероприятии. На вечеринках телохранители заранее прочесывают территорию и ищут тех, кто не входит в одобренный список.



Уровень опасности



Угрозы в адрес Маска, похоже, растут. С тех пор как Tesla открыла свой завод в Остине в начале 2022 года, офис шерифа округа Трэвис отреагировал на восемь инцидентов с "террористической угрозой", причем по крайней мере два из них были направлены непосредственно на Маска, свидетельствуют записи.



Согласно полицейским записям, за последнее десятилетие полиция отреагировала на пять инцидентов, связанных с террористической угрозой, на заводе Tesla во Фремонте, штат Калифорния.



Согласно документам суда округа Трэвис, Оверим, арестованный в Остине в ноябре 2023 года до прибытия на завод Tesla, опубликовал угрожающие сообщения в групповом чате Instagram* о мероприятии Cybertruck, на котором должен был выступить Маск.



"Если я говорю, что собираюсь убивать людей, то вы должны отнестись к этому серьезно", - написал он в одном из сообщений, согласно документам.



Служба безопасности Маска и Tesla отнеслась к угрозе серьезно и учла ее при планировании мероприятия Cybertruck, сообщили два человека. Tesla также предупредила правоохранительные органы, свидетельствуют судебные документы.



Большое жюри присяжных предъявило Овериму обвинение в совершении тяжкого преступления, связанного с террористической угрозой. Он освобожден по счету в 200 000 долларов, а условия его освобождения под залог требуют, чтобы он держался на расстоянии 200 ярдов от Маска и Шивоны Зилис, руководителя Neuralink, одной из компаний Маска. Зилис также является матерью некоторых детей Маска.



В другом инциденте в январе 32-летний Джастин Макколи, бывший сотрудник Tesla, опубликовал на X следующее сообщение: "@JoeBiden @X @Tesla @Elonmusk, я планирую убить вас всех".



Жена Макколи, которая находилась в Миннесоте, вызвала полицию после того, как он сказал ей, что едет в Техас и не вернется, свидетельствуют записи. Офис шерифа округа Трэвис отследил грузовик Макколи и арестовал его в январе 2024 года около завода Tesla в Остине. Ему было предъявлено обвинение большим жюри в создании террористической угрозы и он был освобожден под залог.



Рик Кофер, адвокат, представляющий интересы Оверима и Макколи, заявил, что он не уполномочен говорить об этих случаях, но поведение, которое обычно классифицируется как преступное или угрожающее, "часто можно отследить до нелеченных симптомов психического здоровья".



Очевидно, ссылаясь на эти инциденты, Маск опубликовал пост на X в июле 2024 года, после покушения на бывшего президента Дональда Трампа.



"Грядут опасные времена", - написал он. "Двое человек (в разные моменты) уже пытались убить меня за последние 8 месяцев". Он сказал, что у обоих было оружие, хотя судебные документы показывают, что ни Оверим, ни Макколи не были арестованы с оружием".



***



Странным образом, авторы статьи в The Times видят угрозу Маску только в психопатах.



Но вряд ли это главная угроза.



Маск довольно крепко сблизился с Трампом. Тот уже заранее обещал ему место в будущем правительстве в случае своей победы на президентских выборах.



Безусловно, авторитет Маска, его популярность добавляет голоса Трампу, особенно среди молодежи.



Политические противники Трампа явно настороженно относятся к этой дружбе.



В Америке мало кто верит, что покушение на Трампа в июле этого года было спонтанными действиями одиночки – слишком много допущено "необъяснимых" провалов в деятельности Секретной службы.



Маск это прекрасно понимает. Поэтому, чем ближе к выборам – тем в большей мере он будет беспокоиться о своей безопасности!



*соцсеть компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

