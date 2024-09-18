Москва и Джакарта сближаются, несмотря на давление со стороны стран Запада, - К.Панцерев

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00:16 19.09.2024

18.09.2024

Россия восстанавливает присутствие в Индонезии

Об авторе: Константин Арсеньевич Панцерев – профессор СПбГУ, участник российско-индонезийского семинара клуба "Валдай", Национального архива Индонезии и Федерального архивного агентства РФ, который состоится 24 сентября в Джакарте.

C 17 сентября российские авиакомпании начали выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Новым этапом развития двустороннего сотрудничества станет открытие генерального консульства России в Денпасаре. Способствовать сближению России и Индонезии, кроме того, будет подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, разработка которого сейчас близка к завершению, а также вступление Индонезии в БРИКС. Индонезия была в списке претендентов на вступление, который опубликовал Наледи Пандор, министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР, предыдущей страны – председателя БРИКС.

Российско-индонезийские отношения имеют давнюю историю. Советский Союз признал независимость Индонезии в 1950 году, а затем приложил немало усилий, направленных на ликвидацию навязанных Голландией ограничений суверенитета с тем, чтобы эта страна смогла стать полноправным членом международного сообщества.

В первые годы независимости советско-индонезийские отношений развивались достаточно динамично. Советский Союз стал оказывать помощь Индонезии в возведении целого ряда важных объектов, в том числе металлургического завода, автомобильных дорог, гидроэлектростанции на реке Асахан. СССР в Индонезию поставлял в основном машины и оборудование, а Индонезия в СССР – каучук, кофе, олово и пальмовое масло. Активно развивалось и военно-техническое сотрудничество. Однако начавшийся в 1965 году и растянувшийся на два года государственный переворот, в результате которого произошли массовые убийства сторонников коммунистической партии, вынудил первого президента Индонезии Сукарно уйти в отставку. К власти пришел проамерикански настроенный генерал Сухарто.

Эти события не могли не привести к сворачиванию советско-индонезийского сотрудничества по многим направлениям, несмотря на то что СССР предпринимал усилия, направленные на нормализацию отношений. В частности, одной из наиболее важных задач, стоявших перед новым руководством страны, было урегулирование проблемы внешнего долга.

При этом СССР не только оказался первым государством, которое пошло на урегулирование этого чувствительного вопроса, но и согласовал для Индонезии более льготные условия, чем те, которые были позднее предложены западными странами. И это несмотря на то, что правительство Индонезии не изъявляло желание идти на большие уступки.

Изначально обсуждалась идея, что Индонезия будет погашать свой долг за счет увеличения экспорта товаров в СССР, но индонезийское правительство не пошло на этот шаг, заявив, что основным торговым партнером для страны будут оставаться западные государства.

Советский Союз пошел навстречу Индонезии. Платежи по кредитам должны были производиться в течение 30 лет, а сами проценты – выплачиваться только последние 15 лет. СССР всячески изъявлял готовность помогать Индонезии, но к интенсификации отношений между двумя странами это не привело. Только в начале 2000-х годов наметились реальные перспективы для активизации российско-индонезийского сотрудничества.

В российском и индонезийском парламентах были созданы группы по двустороннему сотрудничеству, постепенно начал расти товарооборот. Россия стала поставлять в Индонезию вооружение. А в апреле 2003 года между Россией и Индонезией была подписана Декларация об основах дружественных отношений в XXI веке, которая предполагала углубление и расширение российско-индонезийского сотрудничества во многих сферах. Россия превратилась в одного из ведущих поставщиков вооружений для Индонезии, наблюдается наращивание контактов между силовыми ведомствами двух стран, прежде всего в части обмена разведданными. А в декабре 2021 года Индонезия принимала первые в истории военно-морские учения Россия–АСЕАН. Они проходили в районе Северной Суматры.

Индонезийская сторона проявляет большую заинтересованность в привлечении российских компаний к возведению объектов критически важной инфраструктуры – строительству плавучих АЭС для новой индонезийской столицы Нусантары, нефтеперерабатывающего завода на острове Ява.

Неплохие перспективы сотрудничества просматриваются и в сфере информационных технологий. В 2023 году индонезийская государственная телекоммуникационная компания PT Industri Telelomunikasi Indonesia (INTI) подписала с представителями российского бизнеса Меморандум о взаимопонимании, согласно которому получит помощь в цифровизации Индонезии, прежде всего посредством разработки и использования технологий искусственного интеллекта в сфере предоставления финансовых услуг, образовании и здравоохранении. А в 2024 году Меморандум о взаимопонимании подписали Университет Иннополис из Татарстана и Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии.

Россия и Индонезия также вырабатывают совместные подходы в сфере противодействия новым вызовам и угрозам. В декабре 2021 года между ними было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Стороны договорились создать совместные системы мониторинга, а также обмениваться данными о происходящих компьютерных инцидентах и совместно реагировать на возникающие в этой сфере угрозы.

Наблюдается и рост товарооборота между двумя странами. Сегодня он составляет 4 млрд долл. и продолжает сохранять положительную динамику.

В последние годы, конечно, Индонезия подвергается беспрецедентному давлению со стороны Запада, требующего прерывать всяческие экономические и политические контакты с Россией. Однако Индонезия отстаивает свое право проводить самостоятельную внешнюю политику согласно своим национальным интересам. Наиболее показательным примером в связи с этим будет являться поступившее Владимиру Путину от президента Индонезии Джоко Видодо приглашение принять участие в форуме G20 в ноябре 2022 года, несмотря на протесты лидеров многих западных стран.

Есть основания полагать, что новоизбранный президент Индонезии Прабово Субианто продолжит внешнеполитический курс Видодо, и сотрудничество с Россией будет продолжать набирать обороты. Четким сигналом стал визит Субианто 31 июля 2024 года в Москву в качестве избранного, но еще не вступившего официально в должность президента Индонезии. Одной из центральных тем встречи стало обсуждение планов Джакарты заключить договор о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, что не может не свидетельствовать о стремлении Индонезии превратиться в надежного партнера России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник - НГ
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