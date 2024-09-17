Чего Олаф Шольц добился от стран Центральной Азии Он провел три дня в Узбекистане и Казахстане

00:18 19.09.2024 Зачем Олаф Шольц ездил в Центральную Азию

Нелегальная миграция и урегулирование российско-украинского конфликта стали основными темами переговоров Олафа Шольца в Узбекистане и Казахстане. О чем ему удалось договориться - в материале РБК



17 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц завершил трехдневное турне по Центральной Азии. Это первый за восемь лет визит немецкого канцлера в регион: в последний раз туда в 2016 году приезжала предшественница Шольца Ангела Меркель, которая посетила Киргизию. Шольц же сосредоточился на Узбекистане и Казахстане - он провел по полтора дня в каждой стране. Канцлера сопровождала большая делегация немецких бизнесменов, которые приняли участие в бизнес-форумах, организованных обеими центральноазиатскими республиками.



О чем Шольц договорился в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял Шольца в Самарканде. Стороны подписали восемь двусторонних документов (в частности, о сотрудничестве в сферах ветеринарии, добычи и переработки критических минералов, транспорта, климата и т.д.), уделив особое внимание соглашению о миграции (полное название - Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности). С его помощью Германия рассчитывает, с одной стороны, привлечь из Узбекистана квалифицированных работников, а с другой - получить возможность активизировать репатриацию узбеков, у которых нет права оставаться в ФРГ. Соглашение упрощает образовательную и трудовую миграцию молодых специалистов из Узбекистана и вводит единые процедуры для того, чтобы узбеки-нелегалы могли быстрее вернуться домой.



rbc.group

Реклама 00:00

00:00 / 01:52

Пропустить рекламу можно через

Эффективная репатриация необходима для ограничения нелегальной миграции, сказала на церемонии подписания документа глава МВД Нэнси Фезер. "С другой стороны, мы предлагаем возможности для квалифицированных работников из Узбекистана на нашем рынке труда, а также для обучения и дальнейшего образования в Германии", - отметила она. Аналогичные соглашения Германия подписала с Грузией и Кенией; она также обсуждает такие документы с Ганой, Киргизией, Колумбией, Марокко, Молдавией и Филиппинами. Все это - часть "новой ясности в миграционной политике", которую провозгласило правительство Шольца. В конце августа Германия выслала на родину 28 афганских беженцев - впервые с 2021 года, когда к власти в Афганистане пришел "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) и ФРГ стала активно принимать беженцев оттуда. Первый рейс организовали с помощью Катара - афганцев вывезли чартерным рейсом Qatar Airways. Когда Шольца спросили, будет ли Германия депортировать афганцев через Узбекистан, он ушел от конкретного ответа, отметив лишь, что Берлин и Ташкент вели "конфиденциальные дискуссии о сотрудничестве во многих областях".



Отношения Узбекистана с Германией

Ташкент называет сотрудничество с Берлином продвинутым и многоплановым, а его договорно-правовую базу - солидной. Германия - один из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе: по данным правительства республики, по итогам 2023 года товарооборот двух стран достиг $1,05 млрд, а общий объем финансового и технического сотрудничества составил более $641,5 млн. "В Узбекистане существует большой интерес к изучению германской культуры и языка. Немецкий язык является вторым наиболее популярным иностранным языком, изучаемым в республике", - сообщает сайт узбекского внешнеполитического ведомства.



МИД ФРГ отмечает, что Германия поддерживает либерализацию узбекской экономики, консультирует страну на этот счет и помогает ей в реформах в целях развития. Сотрудничество стороны активизировали в 2022–2024 годах, оно идет по четырем направлениям: устойчивое экономическое развитие, обучение и занятость; здравоохранение, соцобеспечение и демографическая политика; мир и социальная сплоченность; климат, энергетика и справедливый переход к благоприятной для климата экономической системе.



О чем Шольц просил Токаева

16 сентября канцлер ФРГ прибыл в Астану, где в тот же день прошли его переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Визит Шольца Токаев назвал историческим, а Германию - "одним из основных европейских и даже глобальных партнеров" республики. В 2023 году двусторонний товарооборот вырос в полтора раза - до $4 млрд, а за последние 20 лет объем прямых инвестиций из Германии вырос до $6,7 млрд, причем 90% из них приходится на несырьевой экспорт.



Стороны подписали совместную декларацию, в которой договорились развивать сотрудничество по широкому спектру тем - от политики, безопасности, борьбы с терроризмом и экономики с энергетикой до промышленности, климата, транспорта и образования. Отдельный пункт посвящен визовому режиму - Казахстан уже ввел безвизовый режим для граждан ЕС на срок до 30 дней, и теперь будет обсуждаться облегчение визового режима для граждан Казахстана в Евросоюзе.



В Астане также была поднята тема конфликта между Россией и Украиной. Ее, судя по сообщениям офиса Шольца, затрагивали и в Узбекистане, но никаких публичных оценок и комментариев на этот счет не было. Токаев же довольно подробно - как подчеркнули в его офисе, по просьбе Шольца - высказался об этом. "Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима, - начал президент. - Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт". По оценке Токаева, шанс на перемирие был на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года и его упустили; но возможность договориться существует до сих пор.



"Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов, - продолжил Токаев. - На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании". Свое заявление Токаев закончил тем, что рассказал об отношениях с Москвой и Киевом: с Россией у Казахстана самая длинная сухопутная граница в мире, Москва и Астана - стратегические партнеры и союзники, однако Казахстан "с неподдельной симпатией" относится "к украинскому народу, его самобытной культуре", между Киевом и Астаной "никогда не было разногласий", и в республике продолжает работать посольство Казахстана.



Шольц заявил, что участники мирных саммитов, например прошедшего летом 2024 года в Швейцарии, приходят к выводу, что нужно провести такой с участием России. "Именно Россия не только начала войну, но и продолжает ее и в любой момент может внести свой вклад в ее прекращение, прекратив свою агрессию", - приводит офис канцлера его слова.



Токаев демонстрирует последовательную позицию в отношении российско-украинского конфликта, отмечает политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. "Суть ее в том, что центральноазиатские страны, возможно, понимают мотивы России, но не разделяют методы реализации российских озабоченностей. Астана заинтересована в мирном дипломатическом решении конфликта, поскольку победить Россию военным путем невозможно, говорит Токаев. Он пытается донести до тех представителей Запада, кто настаивает на обратной формулировке вопроса, мысль о том, что их подход нерелевантен, - сказал РБК Дубнов. - Поддерживая бразильско-китайский план урегулирования, президент Казахстана к нему присоединяется и, насколько понимаю, готов предоставить казахстанскую площадку для урегулирования".



Какое место Германия занимает в политике Центральной Азии

17 сентября Шольц встретился с главами всех пяти стран региона - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана - в формате "ЦА+1". "Политику государств Центральной Азии определяет их особое расположение: ни восточное, ни западное, ни европейское, ни азиатское", - написал канцлер в соцсети X, добавив, что Германия и страны Центральной Азии "хотят еще больше углубить свои отношения". Токаев объяснил, чем Германия и Центральная Азия могут быть полезны друг другу. По его оценке, ФРГ - это "один из мировых лидеров в сфере экономических и технологических инноваций" с высококачественной продукцией, а Центральная Азия - это "динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и широкими возможностями для взаимовыгодного партнерства".



"Соединяя Восток и Запад, Север и Юг, Центральная Азия может стать центром притяжения для трансфера технологий, локализации производства и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы открыты для сотрудничества в различных отраслях", - сказал Токаев. Наиболее перспективные сферы сотрудничества, по его оценке, - это добыча критически важного сырья, энергетика, транспорт и логистика, финансы, сельское хозяйство и информационные технологии. Токаев обозначил следующие цели сотрудничества региона с ФРГ.



Увеличить товарооборот с помощью совместных региональных проектов и расширения товарной номенклатуры. Казахстан, в частности, готов нарастить экспорт в Германию по 100 позициям на сумму $850 млн.

Расширить энергетическое сотрудничество. Астана может экспортировать в Германию больше нефти, выступает за совместный переход на альтернативные источники энергии, развитие водородной энергетики. "Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче зеленой энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", - отметил Токаев.

Нарастить поставки в Германию критически важных материалов и вместе с ФРГ вести в Казахстане геологоразведку и добывать редкоземельные металлы. "Предлагаю наладить сотрудничество по принципу "сырье в обмен на технологии" с первичной и вторичной обработкой руд в регионе", - сказал президент Казахстана.

Интегрировать друг в друга транспортно-логистические маршруты Центральной Азии и Германии.

Активнее сотрудничать в рамках энергоперехода и сохранения водных ресурсов, в частности вместе заняться сохранением Аральского моря.

Развивать научно-образовательные связи - в том числе и в области искусственного интеллекта, цифровизации и зеленых технологий.

Укреплять международную безопасность и стабильность. Казахстан, например, готов заняться реформированием ООН. По словам Токаева, "целый ряд развитых государств, в том числе и прежде всего Германия, безусловно, заслуживают место в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН". Своему же партнеру по региону Киргизии он пожелал успехов в продвижении кандидатуры на место непостоянного члена Совбеза с 2027–2028 года.

Пять стран Центральной Азии активизировали сотрудничество друг с другом в последние шесть лет - с 2018 года они ежегодно проводят региональные саммиты. С внешним миром республики работают на двусторонней основе и формате "ЦА+1" - он действует с Россией, Китаем, США, Германией, Индией; также регион проводил саммиты с Евросоюзом и арабскими странами Персидского залива.



Первый саммит "ЦА + Германия" прошел в сентябре 2023 года в Берлине. Тогда Германия и страны региона запустили стратегическое региональное партнерство, выделив четыре основных направления: экономика, энергетика и природные ресурсы; региональное сотрудничество и устойчивость; климат и окружающая среда; прямые контакты между гражданами.



Для Германии Центральная Азия представляет интерес в двух аспектах: как источник огромных природных ресурсов и как большой рынок сбыта для европейских товаров, отмечает Дубнов. "Этот вполне прагматичный подход, характерный для немецкого образа мышления, остается в силе. Сегодня к нему прибавился еще один аспект в связи с введением западных санкций в отношении России, - пояснил РБК эксперт. - Евросоюз пытается склонить Центральную Азию к максимальной если не поддержке этих мер, то хотя бы к неучастию в теневом импорте и обходе санкций. ЕС в целом стремится к тому, чтобы регион держался на дистанции от поддержки России на Украине". По оценке Дубнова, Западу это в целом удается, поскольку такое дистанцирование, считают в центральноазиатских республиках, отвечает их национальным интересам. Источник - rbc.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726694280





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената обсудил с жителями Алматинской области вопрос строительства АЭС

- Оперативный штаб рассмотрел готовность элеваторов к приему зерна, массовой отгрузке и обеспеченность регионов топливом для сушилок

- Нацфонд Казахстана будет расти или сокращаться?

- Глава МАГАТЭ поддержал ключевую роль Казахстана в глобальной ядерной безопасности

- Кадровые перестановки

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Спикер Сената обсудил с депутатами подготовку к референдуму по вопросу строительства АЭС

- Олжас Бектенов и заместитель директора–распорядителя МВФ Бо Ли обсудили вопросы финансово-экономического сотрудничества

