Муж и жена Бакальчук делят Wildberries при помощи автоматов - есть убитые в центральном офисе. Где власти?

00:28 19.09.2024

Убитые охранники, раненые бойцы. Что известно о стрельбе в центральном офисе Wildberries?

При стрельбе у центрального офиса Wildberries погибли два человека



Ева Вишневская



Два человека погибли и 10 пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Жена Бакальчука Татьяна, которая подала недавно заявление о разводе, обвинила супруга в попытке рейдерского захвата. "Газета.Ru" собрала все, что известно об инциденте.



