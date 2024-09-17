|Муж и жена Бакальчук делят Wildberries при помощи автоматов - есть убитые в центральном офисе. Где власти?
00:28 19.09.2024
Убитые охранники, раненые бойцы. Что известно о стрельбе в центральном офисе Wildberries?
При стрельбе у центрального офиса Wildberries погибли два человека
Ева Вишневская
Два человека погибли и 10 пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Жена Бакальчука Татьяна, которая подала недавно заявление о разводе, обвинила супруга в попытке рейдерского захвата. "Газета.Ru" собрала все, что известно об инциденте.
В московском офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре "Романов Двор" произошла стрельба, когда сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти туда.
В пресс-службе компании сообщили о погибшем охраннике. Позднее ТАСС написал о втором погибшем, он также был сотрудником охраны офиса.
Пострадали 10 человек, пишет SHOT. Среди них - трое полицейских, а также вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Рашид Кодзоев и Умар Чичаев. Последний ранее был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова "Ахмат" и фотографировался с главой Чечни.
Всего, по информации Mash, в отдел полиции доставили 28 человек. Некоторые из них сопротивлялись при задержании. При этом SHOT сообщает только о девяти задержанных.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".
Стрельба у первого офиса
По информации Telegram-канала "Осторожно, Москва", около полудня к зданию БЦ приехала группа неизвестных мужчин. Сотрудник бизнес-центра рассказал, что их было больше шести человек, все в гражданской одежде. Они выглядели как обычные посетители, пили кофе и ожидали кого-то на ресепшене. Когда у мужчин спросили, кого именно они ждут, они ответили, что Владислава Бакальчука.
"В какой-то момент около 12 дня они резко начинают бежать, ломать двери, лифт", - подчеркнул работник БЦ.
Момент, как мужчины в черном выламывают двери, попал на видео. На еще одном ролике видно, что после того, как неизвестные проникли в офис, они вступили в конфликт с охранниками. Между посетителями и сотрудниками службы безопасности завязалась драка, послышались выстрелы.
Сотрудники Wildberries во время стрельбы забаррикадировались и спрятались под столы. По словам работника БЦ, выстрелы продолжались на протяжении трех-четырех минут, после чего затихли, и люди начали выбираться из здания через черный вход. К тому времени в бизнес-центр зашли сотрудники полиции.
Как сообщил канал "Осторожно, Москва", группа мужчин в черном пыталась попасть к лифту, который ведет непосредственно в офис маркетплейса. После конфликта в здании сломаны двери, разбиты стекла, разбросана мебель. В самом офисе идут следственные действия, на месте работают сотрудники СК РФ.
Второй офис
Кроме того, как написала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, другая группа мужчин также пришла в еще один офис Wildberries в БЦ "Искра Парк" на станции метро Динамо.
"Офис окружили черные "вэшки". Оттуда высыпались типы в масках", - рассказал очевидец произошедшего.
Сотрудники WB поделились кадрами из офиса компании. На видео видно, что более десятка мужчин преимущественно в черной или серой одежде парализовали работу - они ходят по рабочим помещениями, сидят на местах работников компании. Некоторые из них носят головные уборы и медицинские маски.
"[...] руководство распорядилось буквально "валить из офиса". При этом, по их словам, товарищи в масках из офиса уходить не собирались", - написала Собчак.
Версия Татьяны Бакальчук
Сразу после первых сообщений СМИ о стрельбе в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили о попытке незаконного проникновения в офис WB Владислава Бакальчука.
Развод Бакальчуков и его причина
"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная", - сообщили в WB.
В пресс-службе также отметили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука.
Татьяна Бакальчук в свою очередь опубликовала заявление, в котором обвинила в попытке захвата офисов компании Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина.
"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", - подчеркнула основательница маркетплейса.
Она попросила правоохранителей взять эту ситуацию под контроль и сделать публичными итоги расследования о мотивах людей, "организовавших этот беспредел".
"Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - заключила Бакальчук.
Версия Владислава Бакальчука
Сооснователь WB Владислав Бакальчук настаивает, что 18 сентября у него должна была состоятся встреча с руководством компании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Наши юристы отправили официальное уведомление Wildberries, а также запросили урегулирование всех накопившихся разногласий. Мы пришли с четким планом действий: передать официальные документы и обсудить важный вопрос строительства новых складов, которое приостановлено из-за указаний Роберта Мирзояна", - написал предприниматель.
Бакальчук пояснил, что то, что произошло дальше, "вышло за рамки любых ожиданий". Бизнесмен, по его словам, знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны.
Когда Бакальчук пришел, как он утверждает, на запланированную встречу, охрана бизнес-центра отказалась пропускать его и его коллег. Сооснователь WB заявил, что сотрудники службы безопасности БЦ использовали для этого "нелепые оправдания". Одному из коллег Бакальчука охранники сказали: "Пошел вон, бомж!", заявил предприниматель SHOT.
"Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел", - отметил Бакальчук.
Предприниматель настаивает на том, что в офис компании он и его коллеги пришли исключительно для обсуждения бизнес-вопросов, а не с угрозами. Однако в ответ по ним открыли огонь.
Позже в своем Telegram-канале он опубликовал видео, отметив, что люди с оружием в черном, которые открыли стрельбу - это охрана РВБ.
"Именно они начали стрелять по мне и моим сотрудникам. Видео снято изнутри офиса", - уточнил Бакальчук.
Он также подчеркнул, что уже дал показание полиции и готов оказать полное содействие следствию.